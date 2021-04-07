Экс-глава ТФБ рассказал про личные доходы в 130—150 млн рублей

Фото: "Реальное время"

В Казани завершился трехчасовой допрос Роберта Мусина в Вахитовском райсуде.



Как передает журналист «Реального времени», на заседании затронули уже три эпизода уголовного дела с ущербом 53 млрд рублей — по выдаче невозвратных кредитов ГК «ДОМО» в 18,5 млрд, личному кредитованию главы «Татфондбанка» через ООО «Аида и Д» и договору уступки кредитного портфеля на 2,7 млрд рублей «БинБанку» о выводе залога на 2,7 млрд рублей.

Отвечая на вопрос своего адвоката, экс-глава ТФБ подтвердил, что в 2014 году обратился к директору ООО «Аида и Д» Зиновьеву: «Я дал ему поручение, что мне нужен кредит 100 млн рублей на личные нужды». Учредителем «Аиды и Д» являлась жена Мусина. Со слов подсудимого, Зиновьев пояснил, что на обслуживание этого кредита понадобится еще 33 млн рублей, в итоге заявка в кредитный комитет ТФБ поступила на 133,7 млн рублей и была одобрена.

33 млн рублей фактически банк не покидали — из них выплачивались проценты по кредиту, продолжил свой рассказ Роберт Мусин. Он утверждает, что намеревался вернуть личный кредит за счет прибыли с проекта «Казанское подворье», но не успел — сначала отстранили от руководства ТФБ, затем «закрыли» в СИЗО.

Гособвинитель Динар Чуркин поинтересовался, каким был личный годовой доход Роберта Мусина в 2014 году, когда выдавался данный кредит. «Доходы позволяли [занимать такие средства] — 130—150 млн рублей», отвечал Мусин. Однако далее заметил, что личных средств на единовременное погашение займа у него не было.

В заседании объявлен недельный перерыв.

Другие подробности допроса экс-главы «Татфондбанка» — в репортаже «Реального времени».