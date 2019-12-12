«Еще молодой, а уже ничего не помнит, склероз?» — суд допросил друга детства Роберта Мусина

Айдар Давлетгареев долгие годы работал заместителем или советником экс-главы «Татфондбанка» по рекламе и связям с общественностью

Фото: Виталий Ахмеров

В Вахитовском суде Казани продолжаются слушания по делу «Татфондбанка» и Роберта Мусина о предполагаемых многомиллиардных хищениях денежных средств ТФБ под видом кредитов, выдаваемых подконтрольным Мусину юридическим лицам. На сегодняшнем заседании суд заслушал показания 55-летнего бизнесмена Айдара Давлетгареева — друга детства Мусина. Что стало ясно из его допроса — в материале «Реального времени».

«Не помню, не знаю, не могу сказать»

Представителям гособвинения и потерпевших стоило больших трудов вытянуть из Давлетгареева хоть какую-то информацию: примерно на 80% вопросов он отвечал фразами «Не помню», «Не знаю» или «Не могу сказать». Мол, все, о чем спрашивали свидетеля, произошло слишком давно — больше 10, а то и 20 лет назад. Присутствующие на слушаниях вкладчики ТФБ (они ходят на все заседания будто на работу) лишь удивлялись: «Еще молодой, а уже ничего не помнит. Склероз?»

Лишь десятки уточняющих вопросов, а также оглашение показаний Давлетгареева, данных в 2017 году в ходе следствия, помогли составить приблизительную картину его деловых взаимоотношений с другом детства Робертом Мусиным.

Давлетгареев 14 лет (с 1997 по 2011 год) работал в «Татфондбанке» по приглашению своего друга Мусина. Фото Максима Платонова

Друг, товарищ, партнер

Давлетгареев 14 лет (с 1997 по 2011 год) работал в «Татфондбанке» по приглашению своего друга Мусина. Большую часть этого времени занимал должности заместителя и советника председателя правления по рекламе и связям с общественностью.

Параллельно, еще в конце 90-х, Давлетгареев стал учредителем и директором ООО «Аида и Д», получавшего кредиты в ТФБ, а в 2008 году — ООО «Автопаркинг», также кредитовавшегося в том же подконтрольном Мусину банке. На вопросы о том, вели ли эти организации реальную деятельность и принимал ли Давлетгареев в них управленческие решения, свидетель пытался отвечать уклончиво, но в конце концов был вынужден признаться, что финансовые документы ООО «Аида и Д» и «Автопаркинга» на подпись ему приносили сотрудники ТФБ и вчитываться в них нужды не было, поскольку они почему-то были завизированы руководителями нескольких подразделений банка.

Впоследствии Давлетгареев и Мусин учредили еще и ООО с символичным названием «Старый приятель» (торговля подарками) в долях 70% у Давлетгареева и 30% у Мусина.

Давлетгареев некоторое время владел долей (всего 0,0001%) в ОАО «DOMO», однако на вопрос, в связи с чем ему знакома эта компания, ответил, что «покупал там бытовую технику себе домой». Фото Дамиры Хайруллиной

«Компанию DOMO знаю: покупал там бытовую технику»

Кроме того, Давлетгареев некоторое время владел долей (всего 0,0001%) в ОАО «DOMO», однако на вопрос, в связи с чем ему знакома эта компания, ответил, что «покупал там бытовую технику себе домой». Ответ вызвал ухмылку даже у обычно невозмутимого судьи Наиля Камалетдинова.

Рассказать, при каких обстоятельствах стал обладателем акций, Давлетгареев не смог, лишь предположив, что, возможно, когда-то что-то такое подписывал.

Еще один друг Мусина в суд не явился

Когда допрос Давлетгареева наконец завершился и секретарь отправилась вызывать следующего свидетеля, выяснилось, что никто из еще троих приглашенных в этот день на допрос не явился. Между тем среди них был Амир Гатин — еще один друг Мусина и Давлетгареева по детскому садику и школе.

Следующее заседание суда по делу Роберта Мусина назначено на понедельник.