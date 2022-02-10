Права требований к кипрскому офшору Роберта Мусина продают за 4 миллиарда

В АСВ просят приостановить торги по активам «Креатив-инвеста», считая размер сделки заниженным

Как стало известно «Реальному времени», в Казани продают права требований к одному из кипрских офшоров Роберта Мусина — компании Digoseno Investments LTD, через которую экс-глава «Татфондбанка», по версии следствия, выводил деньги за рубеж. Речь идет о праве требования долга с офшора на сумму в $62 млн. Конкурсник «Креатив-Инвеста» — одной из мусинских фирм-пустышек, также засвеченных в уголовном деле ТФБ, установил начальную цену лота в 4 млрд рублей. Однако в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ) потребовали приостановить торги, заявив, что реальная стоимость актива куда выше. Действительно, по нынешнему курсу доллара — это около 4,6 млрд рублей. Плюс в АСВ напоминают о процентах за пользование чужими деньгами, которые тоже можно включить в сумму. Но суд не согласился, подробности — в материале «Реального времени».

Право требовать долг в $62 млн с офшорной компании

Решением январского собрания кредиторов «Креатив-Инвеста» дата проведения аукциона по реализации имущества должника назначена на 21 февраля 2022 года. В этот день покупателям предложат лот №1 — права требования к кипрской компании Digoseno Investments LTD на сумму 62 290 192 доллара США.

Digoseno inv.Ltd — одна из аффилированных с мусинскими фирмами офшорная компания, с помощью которой, как сообщалось в рамках уголовного дела ТФБ, средства «Татфондбанка» выводились за рубеж.

Начальная цена лота — прав требований к офшору — 4 млрд рублей. Шаг снижения 7%, а с 7-го по 18-й этапы — на 15%. Цена отсечения и вовсе — 80,8 млн рублей.

Речь идет о правах требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) Digoseno inv.Ltd. Выдачу компанией «Креатив-Инвест» кредита кипрскому офшору на $62 млн потребовали признать недействительной оба конкурсных управляющих — и «Креатив-Инвеста», и «Татфондбанка». Татарстанский арбитраж объединил оба дела в одно производство и дал добро на торги. Сделку суд признал ничтожной и «прикрываемой», а договоры поручительства и залога прав по договору срочного депозита — недействительными.

Татарстанский арбитраж объединил оба дела в одно производство и дал добро на торги. Фото: Максим Платонов

АСВ: стоимость сделки занижена

Договорившись о продаже прав требований к Digoseno inv.Ltd, конкурсники ТФБ и «Креатив-Инвеста» тем не менее не сошлись в вопросе цены актива. «Агентство по страхованию вкладов» подало апелляцию на решение арбитража, которым устанавливался порядок, сроки и условия реализации имущества должника.

В АСВ, не согласившись с принятыми судебными актами, попросили суд поставить торги на паузу:



«Приостановить до рассмотрения заявления о признании недействительной единой прикрываемой сделки по выводу средств ООО «Креатив-Инвест» в компанию Digoseno inv.Ltd и применении последствий ее недействительности — взыскании с компании Digoseno inv.Ltd в конкурсную массу ООО «Креатив-Инвест» 62 290 191,51 доллара США».

Камнем преткновения послужила оценка актива — в АСВ считают, что в сумму должны войти и проценты за пользование кредитом. «Стоимость выставляемого на торги имущества должника — дебиторской задолженности в виде будущего требования к третьему лицу — не учитывает стоимость права должника на взыскание с ответчика в порядке пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов за пользование денежными средствами за весь период». В АСВ считают, что в результате к потенциальному приобретателю прав требования к компании Digoseno inv.Ltd по номинальной цене основного долга (62 290 191,51 доллара США) должно перейти и право на проценты, размер которых может составить «значительную сумму».

Камнем преткновения послужила оценка актива — в АСВ считают, что в сумму должны войти и проценты за пользование кредитом. Фото: cbskiev.ru

Проценты можно затребовать позднее

Арбитражный суд Поволжского округа, однако, поддержал конкурсного управляющего «Креатив-Инвеста» Сергея Семутникова, заявив, что он вправе, с согласия кредиторов, приступить к уступке требований должника «путем их продажи» — а спор лишь в том, что «между конкурсным управляющим Семутниковым С.Ю. и кредитором ПАО «Татфондбанк» возникли разногласия относительно порядка продажи прав требования должника к третьему лицу».

Суд указал АСВ на отсутствие доказательств того, каким образом отсутствие процентов за пользование средствами могло существенно повлиять на размер предполагаемой выручки от реализации права требования с учетом ликвидности уступаемого права в целом. К тому же, посчитали в суде, в случае удовлетворения заявленных конкурсным управляющим ООО «Креатив-Инвест» требований к компании Digoseno Investments LTD о признании сделок недействительной — так или иначе истцы не лишены права в дальнейшем предъявить требование о взыскании с ответчика и процентов за пользование деньгами.

Как конкурсники мусинских фирм пытались продать долги офшора города Лимасол

Что интересно, это не первая попытка продать права требования к этому кипрскому офшору — осенью прошлого года были отменены торги по продаже прав требования к нему компании АО «Малахит» на 1,7 млрд рублей (сами активы были оценены в $24,3 млн). Еще в 2018 году конкурсный управляющий «Татфондбанка» — «Агентство по страхованию вкладов» — требовал через суд взыскать со своего бенефициара АО «Малахит» (бывший «Артуг», который на 100% принадлежал через ООО «Артуг-Финанс» экс-председателю ТФБ Ильдусу Мингазетдинову, контролировавшему и ООО «Креатив-Инвест») почти 20 млрд рублей долга.

Сам кипрский офшор Digoseno Investments LTD до сих пор действует, правда, 28 января пропала страница «Дигосено» в регистре компаний самого официального департамента Кипра. В то же время офшор находится то и дело в статусе Three month notice published — что означает: «по истечении трехмесячного периода регистратор публикует уведомление в правительственной газете (Республики Кипр) о том, что компания исключена из реестра».

Это не первая попытка продать права требования к этому кипрскому офшору. Фото: Xaris333/wikipedia.org

Так что, скорее всего, вероятность истребования с такой компании не то что миллиардов, а хотя бы миллионов рублей — не столь велика. Так, в 2019 году не состоялись торги по продаже прав требования к самому «Татфондбанку» компании ООО «ИК «Атлант», единственной учрежденной кипрским офшором компании, причем в Казани на улице Спартаковской (там же располагался ТФБ), с уставным капиталом в 150 млн рублей. «Атлант» тоже был в орбите ТФБ, его возглавлял в 2013—2015 году Марат Никифоров, до этого бывший советником председателя правления «Татфондбанка» и замгендиректора по технологиям и рискам микрофинансовой компании ООО «ТФБ-Займъ».

ТФБ выдал «Креатив-Инвесту» кредитов на 9,9 млрд рублей

Компания «Креатив-Инвест» — одна из 33 фигурирующих в уголовном деле «Татфондбанка» аффилированных фирм Роберта Мусина. Бухучет в них вела фирма «Учет.Ру». Компаниям-пустышкам раздавались кредиты, которые сейчас пытаются вернуть конкурсные управляющие как ТФБ, так и других обанкроченных организаций: «Паркингтрейд», «Офис-Торг», «Артуг», «Артуг-Финанс», «Капитал-Фарм», УК «Светиль», «Центр Шуз», «Траверз Компани» (банкротила «Креатив-Инвест»), «ТДК-Актив», «Галактионова», «Грит Плюс», «Реал Эстейт», «Автомакияж» и другие.

Вся деятельность этих компаний сводилась лишь к обслуживанию кредитов ТФБ. По кредитам этих фирм-пустышек перед ТФБ поручалась земельная корпорация «Лидер». В частности, она выступила поручителем по долгам «Креатив-Инвеста» на 830 млн рублей.

Самому «Креатив-Инвесту» принадлежало в свое время 9,9% ПАО «Интехбанк» (входило в мусинскую финансовую империю). Эта же компания входила в число акционеров еще одной структуры Роберта Мусина — «Радиотехбанка». В 2018 году, когда «Траверз компани» еще только подал иск к компании, «Креатив-Инвест» стал одним из крупнейших заемщиков ТФБ, оформив кредит на 9,9 млрд рублей.

Вся деятельность этих компаний сводилась лишь к обслуживанию кредитов ТФБ. Фото: Максим Платонов

На запрос «Реального времени» в АСВ сообщили, что ООО «Креатив-Инвест» является должником ПАО «Татфондбанк» (далее — Банк), требования к которому включены в реестр требований кредиторов в размере 1,055 млрд рублей.

— По результатам рассмотрения разногласий между конкурсным управляющим ООО «Креатив-Инвест» и конкурсным управляющим Банком относительно порядка продажи прав требования должника к компании Digoseno inv.Ltd, определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.07.2021, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего Банком о приостановлении производства по рассмотрению заявления в связи с наличием не рассмотренного заявления об оспаривании сделки с участием должника и компании Digoseno inv.Ltd, отказано. Порядок реализации имущества должника утвержден в редакции конкурсного управляющего должника.

В настоящее время конкурсным управляющим Банком проводится оценка целесообразности дальнейшего обжалования указанных судебных актов, — заявили в госкорпорации.