Как банкир Губайдуллин начал банкротиться в Питере, а заканчивает на Алтае

Брат экс-депутата Госдумы России предпочел отдалиться от кредиторов

Как стало известно «Реальному времени», открытое еще в 2017 году банкротное делобывшего предправления банка «Зенит» Рашита Губайдуллина, старшего брата экс-депутата Госдумы Рината Губайдуллина, в этом году «переехало» из одного региона в другой. Видимо, в том числе по этой причине разбирательство идет ни шатко ни валко: 5 млн акций банка «Зенит» давно перешли к ТФБ, и срок для обжалования истек. А пакет ценных бумаг «Заинского сахара» не могут оценить с 2018 года, как и вернуть в конкурсную массу 1,2 млн рублей за проданный джип.

Из северной столицы на Алтай

Путешествие из Петербурга, но только не в Москву, а на Алтай, совершило в нынешнем году банкротное дело старшего брата бывшего депутата Госдумы и основателя холдинга «Золотой колос» Рината Губайдуллина — Рашита Губайдуллина, который с конца 90-х годов и вплоть до 2010 года занимал пост председателя правления банка «Зенит».

В свое время процедуру его личного банкротства запустил «Татфондбанк». Заявление было подано им еще 1 марта 2016 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области: уроженец Зеленодольска, Губайдуллин-старший, на тот момент был прописан в городе на Неве. 22 июля было принято решение о реструктуризации долгов. Но, по-видимому, с учетом огромной семейной долговой нагрузки в начале 2017 года суд перешел к реализации имущества.

Эта процедура неоднократно продлевалась, а в конце прошлого года само банкротное дело было отправлено для рассмотрения на Алтай. Такое решение принял питерский арбитраж, так как должник к тому времени снялся с регистрации в северной столице, которая, как признал суд, была формальной, и утратил право пользования жилым помещением.

Рашит Губайдуллин с конца 90-х годов и вплоть до 2010 года занимал пост председателя правления банка «Зенит». Фото: сustomers.microsoft.com

Финансовый управляющий и АСВ ходатайствовали о передаче дела в Татарстан, где находится основное недвижимое имущество должника, включенное в конкурсную массу. Там же зарегистрированы и основные конкурсные кредиторы. Кроме того, Губайдуллин прописан в Казани. Также они ссылались на то, что большая часть его деятельности связана с Татарстаном. Однако сам экс-банкир и бизнесмен просил передать дело в Арбитражный суд Республики Алтай, утверждая, что его казанский адрес всюду указан неверно.

И отметки в паспорте подтвердили, что до регистрации в городе на Неве Рашит Губайдуллин был зарегистрирован по месту жительства в городе Горно-Алтайске Республики Алтай. Именно там, как выяснилось, они оба с женой получают пенсию. Там же он трудится в должности директора ООО «Катунь». А с регистрации в Советском районе Казани должник был снят задолго до судебного разбирательства. В итоге 22 мая этого года дело о несостоятельности Губайдуллина-старшего открыли там.

Как на Алтае не смогли оценить акции «Заинского сахара»

Согласно материалам арбитража еще 22 мая 2017 года финансовый управляющий Рашита Шайхулловича, являющийся, к слову, тезкой экс-премьер-министра РТ Ильдара Халикова, обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника: это были доли участия Губайдуллина в юрлицах и земельные участки.

Рассмотрение заявления неоднократно откладывалось. 1 февраля 2018 года назначили экспертизу по определению рыночной стоимости земли, которую благополучно провели. А вот с акциями ОАО «Заинский сахар» дело не заладилось. Установить рыночную цену одной «сахарной» ценной бумаги было решено еще 29 ноября 2018 года. Экспертизу поручили эксперту Алтайской торгово-промышленной палаты (почему именно ей, остается загадкой), дело приостановили. Однако, в феврале 2019 года в ТПП заявили, что исполнить определение суда невозможно: эксперт уволился.

Установить рыночную цену одной ценной бумаги ОАО «Заинский сахар» было решено еще 29 ноября 2018 года. Фото: zainsk-inform.ru

Вплоть до ноября прошлого года в арбитраже Санкт-Петербурга как будто пытались продвинуть вопрос с экспертизой. А затем само банкротное дело, как уже говорилось ранее, было решено передать на рассмотрение в Арбитражный суд республики Алтай. Оно поступило туда с учетом обжалования только 19 мая нынешнего года. В конце июня Халиков снова поднял тему продажи имущества должника.

Выяснилось, что назначенное на 28 сентября прошлого года заседание питерского арбитража, где должна была обсуждаться возможность проведения экспертизы и выбор эксперта, проведено не было. Возможно, в связи с переездом суда в новое здание, из-за чего он в прошлом сентябре закрывался на две недели.

Что же касается Арбитражного суда республики Алтай, ему в конце июля местная ТПП вновь подтвердила: в ее штате других экспертов нет. Несмотря на неоднократные предложения суда, участники дела не предложили другие экспертные организации. В конце концов в августе-сентябре этого года сам Рашит Шайхуллович просил не проводить экспертизу, так как это дополнительные расходы.

Но волынку тянули до ноября. Лишь тогда финансовый управляющий также высказался за то, что проводить экспертизу не нужно. Он представил заключение ООО «Аналитик-Эксперт»: согласно ему рыночная стоимость одной акции «Заинского сахара» оказалась равна 10 руб. 52 коп. Сам же должник принес документы, по его мнению, достаточные для разрешения этого вопроса. По ним рыночная стоимость упомянутой акции выходила в 130 рублей.

В итоге суд пришел к выводу, что может определить цену без заключения эксперта, оценив представленные сторонами документы. Этот вопрос назначен к рассмотрению на 21 января 2021 года.

Экспертизу поручили эксперту Алтайской торгово-промышленной палаты. Однако, в феврале 2019 года в ТПП заявили, что исполнить определение суда невозможно: эксперт уволился. Фото: 2gis.ru

Цена дебиторки в 400 раз меньше



Чуть ранее, в начале октября этого года, Арбитражный суд Республики Алтай отказал финансовому управляющему Губайдуллина в утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника.

Речь шла о правах требования к некоему Руслану Новрузову на общую сумму 1,2 млн рублей. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области еще 25 апреля прошлого года признал недействительным договор купли-продажи автомобиля от 23 ноября 2017 года между Губайдуллиным и Новрузовым, обязав последнего возвратить в конкурсную массу должника деньги.

Кредитор, банк «Зенит», просил отказать финансовому управляющему. По его мнению, продажа дебиторской задолженности Новрузова преждевременна: инвентаризацию имущества должника нельзя считать завершенной до рассмотрения заявлений об оспаривании сделки по передаче акций должника в пользу ТФБ и истребовании автомобиля должника у того же «Татфондбанка». Финансовым управляющим не приняты меры по принудительному исполнению определения арбитража о возврате суммы по сделке. Наконец, банк смутило то, что цена продаваемой «дебиторки» в версии Халикова оказалась в 400 раз меньше нее самой.

На очередном заседании 14 сентября уже и сам должник возразил по поводу предложенной управляющим начальной продажной цены прав требования. Причины были все те же: ее несоразмерность сумме самой дебиторской задолженности и непринятие мер к принудительному взысканию «дебиторки».

Как оказалось, в мае прошлого года Халиков оценил ее сам, тогда как это относится к компетенции собрания кредиторов. В результате для 1,2 млн задолженности начальной стала цена в 3,03 тысячи, а для 6 тыс. судебных расходов, которые также возложили на продавца, она сжалась и того больше: до 15 руб. 16 коп. На этих условиях он и предложил ее утвердить суду.

При этом было отмечено, что Халиков не обращался за получением исполнительного листа о принудительном взыскании с Новрузова упомянутых сумм. Суд посчитал, что представленное управляющим положение о продаже дебиторской задолженности не отвечает основным целям процедуры реализации имущества гражданина.

В начале октября этого года Арбитражный суд Республики Алтай отказал финансовому управляющему Губайдуллина в утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника. Фото: Максим Платонов

На набережной реки Ушайка

А не далее как 15 декабря Арбитражный апелляционный суд (находится в Томске, на улице Набережная реки Ушайка) должен рассмотреть жалобу финансового управляющего Губайдуллина.

Ильдар Халиков оспаривает «отказное» определение Арбитражного суда Республики Алтай о признании недействительной сделкой переход права собственности на 5 млн обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Зенит» номинальной стоимостью 1 рубль каждая от Рашита Губайдуллина в пользу «Татфондбанка» с применением последствий недействительности: возврата в конкурсную массу должника 5,9 млн рублей их стоимости. К участию в этом споре третьим лицом привлечен Советский райотдел судебных приставов УФССП по РТ.

Управляющий подавал это заявление еще 19 июня прошлого года в в Арбитражный Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где тогда рассматривалось банкротное дело его «подопечного». Новый, алтайский арбитраж, назначил дело к рассмотрению 2 июля этого года.

10 сентября последовала реакция конкурсного управляющего «Татфондбанка» — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов»: пропущен срок исковой давности. Рассмотрение дела прошло как без финансового управляющего Халикова, так и самого Губайдуллина, хотя оба были извещены. Письмо татарстанским приставам (а Советский отдел привлекли к участию в деле третьим лицом) вернулось не полученным.

Согласно материалам арбитража, еще 8 декабря 2010 года на основании исполнительного листа от 16 сентября Советского райсуда Казани отделом судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с Рашита Губайдуллина в пользу ОАО АИКБ «Татфондбанк» 59,5 млн рублей долга. В его рамках был наложен арест на принадлежащие Губайдуллину акции банка «Зенит». 28 октября 2015 года это имущество было передано в собственность банка, а 18 ноября акции списаны на лицевой счет банка.

Управляющий Губайдуллина посчитал, что это привело к преимущественному удовлетворению требований банка перед иными кредиторами должника и потребовал признать сделку недействительной.

Дело в том, что на дату сделки у Губайдуллина были неисполненные обязательства перед третьими лицами: ООО «Монолитстройсервис», ОАО «Банк Зенит», ООО КБ «Тайдон», Сбербанком России, МРИ ФНС № 8 по РТ и другими. Кроме того, как следует из ответа УФССП по РТ, в отношении должника было открыто еще 12 исполнительных производств. Все их возбудили в 2010-2012 годах, окончены же они были лишь в 2017 году. Суд пришел к выводу, что на момент передачи акций должник действительно был неплатежеспособен: средств, достаточных для того, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами, у него не было. К тому же акции по исполнительному производству были переданы 28 октября 2015 года, в то время как само исполнительное производство возбуждено еще 8 декабря 2010 года. Т.е. судебное решение исполнялось почти пять лет, что также говорит о признаках неплатежеспособности должника. Иначе говоря, это так называемая сделка с предпочтением. Тем не менее суд не признал ее недействительной.

Финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества своего «подопечного». И он еще в процедуре реструктуризации долгов должен был выявить все сделки с имуществом должника, проанализировать их и при наличии оснований защитить права кредиторов, то есть срок исковой давности истек еще 27 января 2018 года. Заявление же в суд он подал спустя 2 года и 10 месяцев.

15 декабря Арбитражный апелляционный суд (находится в Томске, на улице Набережная реки Ушайка) должен рассмотреть жалобу финансового управляющего Губайдуллина. Фото: yandex.ru

Банк «Зенит» не стал комментировать «Реальному времени» ситуацию со своим бывшим предправления. Связаться с финансовым управляющим Губайдуллина Ильдаром Халиковым не удалось. Все телефоны, указанные как его контактные в открытом доступе, оказались уже не актуальны и принадлежали другим людям.

Брат за брата

Рашит Губайдуллин личность известная и своего рода легендарная. Известно, что я январе 1999 года он был назначен первым заместителем председателя правления банка «Зенит» и занимал этот пост вплоть до 2010 года. Кроме того, до 2005 года входил в состав наблюдательного совета «АК БАРСа» во главе с Робером Мусиным, а тот, в свою очередь, возглавлял совет директоров «Зенита». Мусин и Ринат Губайдуллин в то время еще считали друг друга партнерами и являлись совладельцами группы «АК БАРС».

А в 2002 году Губайдуллин-старший вместе с вице-президентом «Лукойла», отцом певицы Алсу Ралифом Сафиным попал на Алтае в скандальную историю, грозившую уголовным делом.

Как рассказывал «Коммерсантъ», Губайдуллин, на тот момент уже бывший президент банка «Горный Алтай» (обанкротился и был лишен лицензии в мае 1996 года, но ему принадлежал ряд коммерческих фирм) и Сафин взялись финансировать гостиничный комплекс для приема высоких гостей в пойме реки Катунь Майминского района Алтая. Однако, сотрудники районного лесхоза заявили, что при возведении гостиницы якобы были вырублены три гектара реликтового леса и поврежден земельный покров. Партнер Губайдуллина-старшего тогда назвал выводы прокуратуры, возбудившей по факту незаконной вырубки уголовное дело, бредовыми, утверждая, что не тронул ни одного дерева. Тем не менее он купил более 1,5 тыс. саженцев кедра для посадки. А в том же 2002 году Сафин стал сенатором и представлял Республику Алтай в верхней палате российского парламента вплоть до осени 2014 года.

Когда же между Робертом Мусиным и Ринатом Губайдуллиным пробежала черная кошка, что вылилось не только в раздел бизнеса, но и многочисленные судебные разбирательства, ранее принадлежавший Рашиту Губайдуллину офшор Brass Holdings Limited тоже не стоял в стороне от судебных схваток.

Так, последний в 2016 году предъявил Российской Федерации в лице службы судебных приставов к возмещению 180 млн рублей убытка, причиненного трем его самолетам Ту-154М. Эти борта (единственное имущество офшора) были арестованы еще в 2010 году из-за долга офшора перед ТФБ в 11 млн рублей. А чего стоит поданный в 2017 году иск на 4,4 млрд рублей в пересчете на российскую валюту против ТФБ. Предметом его спора был «Олимпиец» — один из крупнейших домов отдыха в Подмосковье.

Напомним, для младшего брата, Рината Губайдуллина, личное банкротство стало актуальным осенью 2015 года. Процедуру его несостоятельности инициировал «Ак Барс Холдинг» Ивана Егорова. Как ранее рассказывало «Реальное время», в первый же день действия закона о банкротстве физлиц — 1 октября. Она не завершена и по сей день. Банкротился и его сын Рамиль Губайдуллин — и лично, и как глава КФХ.

Для Рината Губайдуллина (на фото — слева), личное банкротство стало актуальным осенью 2015 года. Фото: tatarstan.ru

Кстати, 15 ноября прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отчасти «скостил» задолженность Рашита Губайдулина перед банком «Зенит». Его управляющий просил признать погашенным 3,4 млн рублей основного долга, так как эту сумму внес Ринат Губайдуллин в рамках своего банкротства как поручитель по договору об открытии кредитной линии в 2010 году. Требование банка «Зенит» в реестре Губайдуллина снизилось до 117,3 млн рублей (из них 116,7 млн основной долг и 600,2 тыс. рублей неустойки).

На дату собрания кредиторов 3 декабря 2020 года (не состоялось из-за неявки участников) банк «Зенит» обладал 9,93% голосов от общей суммы установленных требований кредиторов, ТФБ — 9,06%, ООО «Карсар» — 0,03% и ИП Бикбов Марат Альбертович — 80,99%!