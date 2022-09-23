В Татарстане 63 экс-главам и учредителям компаний-банкротов предъявили иски на 182 миллиарда

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» направила в суд заявления о привлечении 63 бывших руководителей и бенефициаров финансовых организаций Татарстана к субсидиарной ответственности на общую сумму 182 млрд рублей. Информацию об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба АСВ на полях XIX Международного банковского форума.

— К гражданско-правовой ответственности привлекаются бывшее руководство и бенефициары девяти ликвидируемых финансовых организаций, среди которых шесть банков (АКБ «Спурт» (ПАО), ООО КБ «Камский горизонт», ПАО «ИнтехБанк», «Татфондбанк» (ПАО), «Татагропромбанк» (ООО), «АНКОР БАНК» (АО), две страховые организации (ООО «СГ «АСКО», «НАСКО» (АО), и один негосударственный пенсионный фонд (НПФ «Право»), — уточнили в пресс-службе АСВ.

По банкротным делам этих компаний АСВ выступает в качестве конкурсного управляющего, преследуя цель в виде максимального удовлетворения требований кредиторов и увеличения конкурсной массы.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— В рамках осуществляемых мероприятий в Арбитражный суд Республики Татарстан Агентством направлено 11 заявлений о привлечении 63 лиц к гражданско-правовой ответственности на общую сумму 182 млрд рублей, — отметили в пресс-службе АСВ.

Среди них восемь заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности по делам АКБ «Спурт» (ПАО), ООО «СГ «АСКО», ООО КБ «Камский горизонт», ПАО «ИнтехБанк», «Татфондбанк» (ПАО), «НАСКО» (АО), НПФ «Право», «АНКОР БАНК» (АО). Еще три заявления о привлечении к ответственности в форме возмещения убытков по делам ООО «СГ «АСКО», «НАСКО» (АО), «Татагропромбанк».

В результате их рассмотрения установлены основания для привлечения к субсидиарной ответственности бывших руководителей шести финансовых организаций в размере неудовлетворенных требований кредиторов (ООО «СГ «АСКО», ООО КБ «Камский горизонт», ПАО «ИнтехБанк», «Татфондбанк» (ПАО), «АНКОР БАНК» (АО), НПФ «Право»). В рамках осуществляемых мероприятий к субсидиарной ответственности также привлечен бенефициар ПАО «ИнтехБанк», «Татфондбанк» (ПАО), «Татагропромбанк» (ООО) Мусин Роберт Ренатович. Взысканы убытки с бенефициара «Татагропромбанк» в сумме 77,1 млн рублей.

Луиза Игнатьева