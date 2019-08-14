«Единая Россия» ждет вердикта суда для решения вопроса с членством Роберта Мусина

Фото: Ирина Плотникова

К зданию Вахитовского суда Казани, где сегодня стартовал процесс над экс-главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным, вышли пострадавшие вкладчики ТФБ. Банковские погорельцы с плакатами в руках требовали лишить VIP-банкира мандата депутата Госсовета республики и членства в партии «Единая Россия». Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе регионального отделения ЕР, по вопросу членства Мусина партия ждет решения суда:

— Роберт Мусин остается членом партии ровно до того момента, пока не будет вынесено решение суда о его виновности, — в этом случае членство будет аннулировано. Если вина не будет доказана, членство Мусина будет восстановлено, сейчас оно приостановлено. Приостановку сделали сразу после возбуждения уголовного дела, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Наталья Лукина.

Экс-главу ТФБ обвиняют в злоупотреблениях полномочиями с ущербом для «Татфондбанка» и кредиторов на 53 млрд рублей.