Управляющий фабрики «Спартак» выставил на торги акции «Акибанка» за 270 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Обувная фабрика «Спартак» объявил о проведении торгов по продаже части имущества предприятия. В частности, с молотка пойдут акции «Акибанка» за 270 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в газете «Коммерсант», фабрике принадлежали более 20 млн бумаг. Цена будет снижаться, но максимум до 213 млн рублей.

Также объявлены отдельные торги, на которые выставляются колодки и резаки, их стоимость составит около 3 млн рублей.

Ранее фабрика «Спартак» выставляла на торги имущество за 112 млн рублей.



Напомним, что предприятие входило в империю главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.