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Управляющий фабрики «Спартак» выставил на торги акции «Акибанка» за 270 млн рублей

17:49, 31.08.2019
Управляющий фабрики «Спартак» выставил на торги акции «Акибанка» за 270 млн рублей
Фото: kazangost.ru

Конкурсный управляющий ОАО «Обувная фабрика «Спартак» объявил о проведении торгов по продаже части имущества предприятия. В частности, с молотка пойдут акции «Акибанка» за 270 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в газете «Коммерсант», фабрике принадлежали более 20 млн бумаг. Цена будет снижаться, но максимум до 213 млн рублей.

Также объявлены отдельные торги, на которые выставляются колодки и резаки, их стоимость составит около 3 млн рублей.

Ранее фабрика «Спартак» выставляла на торги имущество за 112 млн рублей.

Напомним, что предприятие входило в империю главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Бизнес Татарстан
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