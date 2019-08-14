Против главы ТФБ выставили гособвинителя из дела «людоеда»

О привилегиях для банкира и поисках прокуроров на процесс о крахе «Татфондбанка»

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Казани стартует суд над VIP-банкиром Робертом Мусиным. Его обвиняют в злоупотреблениях полномочиями с ущербом для «Татфондбанка» и кредиторов на 53 млрд рублей. Чтобы исключить конфликт интересов, на процесс подобрали гособвинителей, не замеченных в связях с ТФБ. Один из них успел засветиться в громком деле казанского «айтишника» Ибрагимова, осужденного за публичную поддержку убийства геев в ночном клубе в США. Главная интрига старта — явится ли сегодня в суд сам Мусин.

Судья с прокурорским прошлым



Дело Роберта Мусина поступило в Вахитовский суд Казани больше месяца назад. Разбираться в истории с выводом активов ТФБ поручено судье Наилю Камалетдинову. Сейчас он рассматривает дело о хищениях по госконтракту КНИТУ-КАИ и программе «Лизинг-грант». Кстати, в мае 2018-го этот судья первым в райсуде применил новую меру пресечения — в отношении бывшего главы Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина.

В марте этого года Камалетдинов осудил за аферы директора клиники «Идеалия» Лиру Улееву, а в июле вынес приговор за откаты по закупкам бригаде с «Электроприбора».

Председательствующему по делу главы ТФБ — 34 года. После окончания юрфака работал помощником прокурора в Бугульме и Вахитовском районе Казани, с 2009 по 2013 год — в уголовно-судебном управлении прокуратуры РТ, в качестве гособвинителя участвовал в процессе с присяжными по делу ОПГ «Перваки».

В мае 2018-го этот судья первым в райсуде применил новую меру пресечения — в отношении бывшего главы Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина (на фото). Фото Романа Хасаева

Обвинял «людоеда» и главу-предпринимателя

С выбором прокуроров на знаковый процесс в надзорном ведомстве определились буквально вчера. По данным источников «Реального времени», поначалу планировали поручить поддержку гособвинения самым опытным сотрудникам прокуратуры Вахитовского района, но помешал конфликт интересов — у одного супруга потеряла деньги в ТФБ, родственник другой получил статус свидетеля в деле.

Не замеченных в связях с лопнувшим банком искали в прокуратуре Казани, а в итоге нашли в центральном аппарате. С учетом сложности дела группу гособвинителей сформировали из двоих — старшего прокурора отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Руслана Губаева и прокурора отдела Динара Чуркина.

Карьеру Губаев начинал в прокуратуре Бавлов лет 10 назад. В январе 2019-го был признан лучшим государственным обвинителем Татарстана. Источники «Реального времени» в судейском сообществе отмечают профессионализм этого прокурора, его детальное знание материалов дел и активность в процессе. Говорят, именно такая позиция не позволила защите развалить дело главы тюлячинского исполкома Рустяма Нуруллина и помогла доказать суду его участие в мошенничестве и предпринимательской деятельности.

Впрочем, куда более широкую известность Губаев получил в январе 2017-го, выступая на процессе экс-директора IT-парка Набережных Челнов, главы «Союза молодых лидеров инноваций» и экс-ведущего ТК «Эфир» Рамиля Ибрагимова. Тот порадовался теракту в гей-клубе Орландо и от имени Союза поддержал расстрел 50 человек, за что Алексей Навальный прозвал его «людоедом», а силовики возбудили дело о публичном оправдании терроризма.

В суде гособвинитель Губаев искренне пытался выяснить, как человек с двумя высшими образованиями и журналистским прошлым может приветствовать убийство по признаку сексуальной ориентации. А еще атаковал подсудимого серией вопросов про «правильного пацана» из поста — как поступают «правильные» и могут ли они быть гомосексуалистами.

Губаев искренне пытался выяснить, как человек с двумя высшими образованиями и журналистским прошлым может приветствовать убийство по признаку сексуальной ориентации. Фото Олега Тихонова

О напарнике Губаева в деле Мусина известно куда меньше. Еще пару лет назад Динар Чуркин работал старшим помощником прокурора Азнакаево и отвечал за обеспечение участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, а также надзор за исполнением законодательства о межнациональных и межконфессиональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, о противопожарной безопасности, о миграции и о несовершеннолетних.



Главный вопрос в ожидании аншлага — явится ли Мусин?

Судебный процесс многократно анонсировали в СМИ, телеграм-каналах и группах банковских погорельцев. В Вахитовском суде готовятся к аншлагу. По информации источников «Реального времени», есть усиление в группе дежурных судебных приставов. Желающих ожидают столько, что не хватит и пары судебных залов. Впрочем, вопрос о возможном переносе процесса в более просторное здание ради обеспечения публичности и гласности пока не рассматривался.

Главная интрига старта — придет ли на него подсудимый. Напомним, Роберт Мусин со дня возбуждения дела уже не раз создавал прецеденты. После задержания 3 марта 2017 года в зале суда его не стали водворять в клетку. Пара заседаний по поводу продления ареста, где присутствие обвиняемого обязательно, проходили без участия банкира — вместо него в суды конвой доставлял справку из СИЗО об ухудшении здоровья ВИП-арестанта. Даже вопрос о замене меры пресечения Мусину рассмотрели в режиме видеоконференцсвязи.

Отметим также, что в СИЗО этому гостю дали возможность находиться одному в четырехместной камере, а когда заскучал — подобрали в соседи экс-капитана «Рубина» Сергея Харламова, обвиняемого по делу КПК «Рост».

Главная интрига старта — придет ли на него подсудимый. Фото Ирины Плотниковой

Об особом отношении к Мусину свидетельствует и тот факт, что ему неоднократно вызывали в СИЗО коммерческую неотложку и увозили на госпитализацию не в больницу для осужденных, а в лучшие клиники Татарстана. После проведения обследования ВИП-сидельца возвращали в камеру.

Источники «Реального времени» не исключают, что свидетельствующий о тяжелом заболевании диагноз давно получен и что защита может предъявить его уже на сегодняшнем заседании и обосновать невозможность участия подсудимого в процессе на время болезни.

Иск на 49 млрд рублей

Напомним, на финише судебного следствия бывший министр финансов РТ и депутат Госсовета Татарстана Роберт Мусин наотрез отказался признавать наличие умысла в своих действиях и даже после исключения претензий в мошенничестве подтвердил лишь тот факт, что сделки имели место. Что означает — его вину предстоит доказывать, в том числе путем допроса ВИП-свидетелей. По делу заявлен гражданский иск АСВ на 49 млрд рублей, потерпевший Банк России с иском пока не обращался.

При этом, по версии Следкома, общий ущерб от злоупотреблений бывшего председателя правления «Татфондбанка» составил 53 млрд рублей по шести эпизодам:

история получения кредита Банка России на 3,1 млрд рублей;

невозвращенные кредиты для ООО «Аида и Д» в 133 млн рублей и еще 3 млн рублей неоплаченных процентов;

«зачетная» передача прав требования по кредитам ТФБ на 2,7 млрд рублей «Бинбанку»;

безвозвратные кредиты для сети «DOMO» на 19,1 млрд рублей (с процентами в 0,6 млрд) 2013—2016 годов;

«фокусы» с возвратом залогов на 27,5 млрд рублей;

уплывший в офшор кредит ОАО «Казанская сельхозтехника» на 256,9 млн рублей.

Другие детали нового обвинения экс-главы ТФБ — в материале «10 фактов о деле Мусина».