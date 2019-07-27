Арбитраж назначил нового управляющего в мусинской «Новой нефтехимии»

Арбитражный суд снял конкурсного управляющего обанкротившегося ООО «Новая нефтехимия» Елену Лысенко. Новым руководителем назначен Артур Зайнутдинов.

Об этом сообщается в реестре сведений о банкротстве.

Ранее следствие установило, что компания участвовала в выводе средств из «Татфондбанка». ТФБ открыл кредитную линию компании «Аида и Д» на 133 млн рублей. Деньги компания сразу перечислила «Новой нефтехимии» как платеж по договору о выпуске векселей. Кредит так и не был оплачен.