Гнездо сомнительных фирм Роберта Мусина уйдет с молотка

На продажу выставлен ТЦ, откуда деньги «Татфондбанка», по версии следствия, выводили за рубеж

В Казани продают торговый комплекс, занимающий половину здания с ТЦ «Модная семья» на Бурхана Шахиди, 17. Объект примечателен не только большой площадью и удобной локацией, но и историей своих собственников. Комплекс принадлежал структурам Роберта Мусина, а точнее, тем его сомнительным фирмам, которые Центробанк попросил проверить сразу же после ареста экс-главы «Татфондбанка». Именно здесь базировались «Грит Плюс» и «Полюс С», через которые деньги ТФБ, по версии следствия, выводились в швейцарский банк. Подробнее о ТЦ, который сейчас уходит с молотка по долгам обанкротившегося владельца, и перспективах его дальнейшего использования — в материале «Реального времени».



Полздания «Модной семьи» уйдет с молотка



На сайтах по продаже недвижимости появились объявления о продаже четырехэтажной пристройки к ТЦ «Модная семья» на улице Бурхана Шахиди,17 за 338 млн рублей. Хотя правильнее было бы говорить, что продается вторая половина здания, а не пристрой, что подтверждают и брокеры.

Общая площадь продаваемого торгового комплекса порядка 7 тысяч кв. метров. На территории центра десятки арендаторов, объект имеет все необходимые коммуникации. В объявлении указано, что здание продается только за прямые деньги, без рассрочки и кредита.

— Торговый центр реализуется в связи с банкротством. В ближайшее время пройдут торги, поэтому время продажи ограничено, — рассказал продавец корреспонденту «Реального времени».

В описании ТЦ также указано, что здание сложной формы, имеет четыре наземных этажа и один мансардный. Оборудовано эскалаторами и лифтами. На мансардном этаже — кабинетная система. Отмечается, что аренда объекта не предусмотрена.

Как деньги ТФБ перетекали отсюда в Швейцарию

Собственник объекта — ООО «Недвижимость плюс», фирма аффилирована со структурами Роберта Мусина и проходит процедуру банкротства. Собственно, и на торги ее выставил конкурсный управляющий Александр Леонов. Учредителем указан Гусев Айдар Владимирович, член совета директоров обувной фабрики «Спартак» и бывший совладелец строительной компании «Альбатрос», офис которой также был расположен на Бурхана Шахиди, 17.

В списке аффилированных с ООО «Недвижимость плюс» организаций есть и фирмы «Грит Плюс», а также «Полюс С» — те самые, которые фигурируют в уголовном деле экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Обе компании также сидели в продаваемом сейчас ТЦ. По версии следствия, именно через них деньги ТФБ утекли за рубеж. Вспомним подробнее эту историю.

Дело о мошенничестве на 4,5 млрд рублей и их отмывании в отношении Роберта Мусина возбудили два года назад, в июле. По версии следствия, вывод средств за пределы России в 2012—2013 годах был поставлен на широкую ногу: банк выдавал целевые кредиты «на приобретение ценных бумаг» ООО «Полюс С», ООО «Грит Плюс», ООО «Казанская СХТ», а они уходили на зарубежные счета TFB Investment LTD (Республика Кипр) и BARG AG (Швейцария).

В частности, известно, что 13 марта 2013 года 254 млн кредитных рублей для «Грит Плюса», едва успев поступить на счет, ушли в «Траверз», были конвертированы в 8 млн долларов США, переведены на Кипр под видом «предоставления процентного займа» и тут же переправлены в Швейцарию уже в качестве инвестиций. Через 10 дней получившая деньги BARG AG переложила их на свой счет в Deutsche Bank (Suiss) Ltd (Цюрих, Швейцария). Тут же получила новый «презент» из России на ту же сумму, ранее выданную кредитами ТФБ для Казанской СХТ. Через год для легализации средств по этим сделкам TFB Investment LTD передал «Траверзу» векселя на общую сумму 616 млн рублей ($17 млн по курсу на день конвертации).

Конечным бенефициаром TFB Investment LTD и BARG AG, по данным следствия, ранее выступала Лидия Николаевна Мусина — супруга банкира, а ныне — его дочь Аида Гилязова. Напомним, в счет обеспечительных мер казанским судом и прокуратурой кантона Женева (Швейцария) наложен арест на 48 млн швейцарских франков (более 3 млрд рублей) на счете BARG AG.

Общий размер выведенных за пару лет средств составил 4,5 млрд рублей, или $87 млн по курсу на день конвертации. По кредитам объявившие о ликвидации «Полюс С», «Грит Плюс» и Казанская СХТ так и не расплатились: суммарный долг — 2,4 млрд рублей.

Формат ТЦ там уже неуместен

Словом, ТЦ оказался с богатой историей. Кого может заинтересовать такой объект? Казанские брокеры предложенную цену торгового комплекса структур Мусина считают несколько завышенной — 46 тыс. за кв. метр.

— Я так понимаю, она в любом случае еще снижаться будет. С учетом большой площади и стоимости лота здесь необходима реконцепция. Соответственно, цена должна быть немного ниже. Его трудно назвать пристроем — это половина торгового центра «Модная семья». В правой половине был один собственник, а в этой был как раз ТФБ. Там еще сидит супермаркет «Ашан», — отметил заместитель гендиректора АН «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

По словам специалиста, проблема данного ТЦ в его устаревшем формате. В свое время у комплекса была очень выгодная локация — по соседству с вещевым рынком. Но на данный момент произошел отток трафика.

— С этим столкнулись тот же «Муравейник» и «Модная семья». Но они все равно занимают свою нишу и закрывают ее. А управляющая ТФБ мне еще лет пять назад говорила, что у них стоит задача по реанимированию всего этого комплекса. Потому что там все было разношерстно, в одном месте шмотки, в другом — целый этаж занимал некий кластер по свадебной тематике, — вспоминает Шайхиев.

Формат торгового центра там уже неуместен, полагает брокер. По его мнению, комплекс может получить вторую жизнь как офисный центр.

— Я считаю, что это должен быть бизнес-центр. Первый этаж еще может быть выделен под торговые объекты, а вообще, думаю, его уместнее рассматривать как бизнес-центр класса «В+», но неизвестно, что там с землей, надо смотреть на предмет парковки. Потому что муниципальные — все-таки дорогое удовольствие, людей не сильно устраивает, — заметил Шайхиев.

Сам ТЦ был выставлен на продажу еще в апреле за 345 млн рублей, шаг снижения цены составляет 2%. Имущество обременено залогом ПАО «Татфондбанк», сообщается в ЕФРСБ.