С номиналов компании «мусинской» группы DOMO взыскали почти 1,4 млрд рублей

Миграция из ХМАО в Татарстан не принесла ничего хорошего

Арбитражный суд Татарстана на минувшей неделе определил размер субсидиарной ответственности для двух владельцев и руководителей ООО «Югра-Электроникс» — компании из периметра связанной с опальным банкиром Робертом Мусиным группы компаний DOMO. По ходатайству конкурсного управляющего к ответственности привлекли Айрата Шарафеева и Ольгу Кириллову, а взыскать с них суд постановил 1,38 млрд рублей.

Как можно догадаться из названия, компания «Югра-Электроникс» изначально была зарегистрирована в ХМАО и занималась торговлей электротоварами — ей принадлежало несколько магазинов этого профиля. В начале 2010-х компания стала частью ОАО «DOMO» — подконтрольной бывшему главе «Татфондбанка» Роберту Мусину сети по торговле бытовой техникой. На суде по делу Мусина основатель DOMO Антон Сайфутдинов вспоминал, что в разное время ГК DOMO приобрела ряд фирм, которые, по его словам, вели «реальную деятельность», и называл «Югру-Электроникс» в их числе. Он также заявлял: при нем не было практики назначать директорами фирм группы компаний подставных лиц. Сейчас же Сайфутдинов не стал комментировать вопрос приобретения «Югры-Электроникс».

Антон Сайфутдинов вспоминал, что в разное время DOMO приобрела ряд фирм, которые, по его словам, вели «реальную деятельность», и называл «Югру-Электроникс» в их числе. Фото: kazanfirst.ru

Однако уже с 2012 года 100% компании отошли к Ольге Кирилловой, а с марта 2016-го — к Айрату Шарафееву. В эти периоды они также руководили компанией, а с 26 декабре 2016 года (то есть когда уже стало известно о проблемах основного кредитора DOMO, «Татфондбанка») Шарафеев числился ликвидатором банка. Параллельно с этим, в 2015 году, «Югра-Электроникс» получила татарстанскую прописку.

За Шарафеевым не числится других фирм, за Кирилловой — только казанское ООО «Хотэй», не показывавшее несколько лет финансовых результатов.

Банкротом компания была признана в середине 2017 года, вскоре после краха «Татфондбанка» и по его иску (точнее уже по иску АСВ как конкурсного управляющего банка). Именно на ТФБ приходится 1,38 млрд задолженности компании.



Суд признал директоров «номиналами», но от ответственности не освободил

Конкурсный управляющий у компании оказался непростой — Фадбир Сафин, который по совместительству является депутатом Госсовета шестого созыва от фракции КПРФ. Через несколько месяцев после начала банкротных процедур он инициировал привлечение к субсидиарной ответственности последних двух владельцев фирмы. Суд удовлетворил его ходатайство, однако размер субсидиарной ответственности до последнего времени оставался под вопросом.

Обнаружить какие-либо контакты ответчиков в открытом доступе не удалось, издание готово предоставить им возможность прокомментировать ситуацию. Также «Реальное время» ожидает комментария Фадбира Сафина. Однако позиции сторон вполне подробно изложены в документах суда.

Конкурсный управляющий Фадбир Сафин по совместительству является депутатом Госсовета шестого созыва от фракции КПРФ. Фото: vk.com/kaz_kprf

Как заявлял в суде конкурсный управляющий, у компании по бухгалтерскому балансу за 2016 год числились довольно внушительные активы: в том числе 743 млн рублей дебиторской задолженности и 1,32 млрд финансовых вложений. Однако по факту конкурный управляющий всего этого не обнаружил, как собственно и саму фирму по ее адресу — оказалось, что она зарегистрирована в здании Минземимущества Татарстана, где априори коммерческих фирм нет. Всего же у компании нашлось имущество лишь на полмиллиона рублей.

Также «конкурсник» выяснил, что с 2014 по 2016 год компания платила со своих счетов банкам (в том числе «Татфондбанку») «за бытовую технику», в то время как в действительности никаких поставок техники не было — из-за этого, по мнению конкурсного управляющего, у компании «выбыло» аж 3,4 млрд рублей. Впрочем, Кириллова в суде настаивала, что «Югра-Электроникс» все же вела обычную хозяйственную деятельность.

Однако оба ответчика в суде заявляли, что являются номинальными руководителями. Никаких управленческих, стратегических финансовых решений они, по их словам, не принимали, а управлением занималось некое ООО «Глобалконсалтинг», которое сейчас тоже банкротится. Его представитель также выступал в суде и подтвердил: у компании был договор на оказание управленческих услуг, но при банкротстве всю документацию по «Югре-Электроникс» они передали еще Кирилловой.

Кроме того, Сафин заявлял, что Шарафеев якобы не передал ему документацию и печать «Югры-Электроникс» — последний, впрочем, отвечал, что документацию передавал, но на другие суммы. Суд встал на сторону конкурсного управляющего.

Александр Артемьев