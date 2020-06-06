«Общая нехватка мест остается»: в Госсовете озвучили идею возмещать родителям часть оплаты за частные детсады

По опыту Башкирии, из бюджета Татарстана можно выделять по 6 тысяч рублей в месяц на ребенка в виде сертификата

«Неважно, куда родитель отдаст своего ребенка: в частный или государственный детский сад, платить он будет примерно ту же самую сумму и получать ту же самую услугу», — доказывал вчера свою идею на заседании комитета Госсовета Татарстана глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Только в одном Альметьевске очереди в детсады ждут 1,4 тысячи детей до трех лет, а строительство новых образовательных учреждений — дело не самое быстрое и очень дорогое. Бывший бизнес-омбудсмен предложил, по опыту Башкирии, ввести сертификаты для родителей очередников на частичную оплату мест в частных детсадах за счет регионального бюджета. К слову, у соседей такие сертификаты «стоят» 6 тысяч рублей. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

В Альметьевске катастрофически не хватает мест в детсадах — и только стройками здесь не поможешь

За последние 5 лет в Альметьевске было построено семь новых детских садов на 1 340 детей, и это, конечно, значительно ослабило напряженность в обеспечении местами дошкольников в возрасте от трех до семи лет. Однако нехватка мест для малышей от полутора до трех лет до сих пор в списке актуальных проблем, решить которые не удается, подчеркнул глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов, выступая вчера на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, науке, культуре и национальным вопросам.

В 2020 году в электронной очереди без места в детский сад остается около 1 400 таких детей — и это дети, родители которых поставили однозначно галочку о том, что они хотят отдать ребенка в детский сад в возрасте именно от полутора до трех лет. Проблема общая для всей республики, Альметьевск в структуре районов Татарстана по детям без мест в детсадах на сегодняшний день занимает третье место — после Казани и Набережных Челнов. А всего в регионе насчитывается больше 10 тысяч малышей до трех лет, не обеспеченных местами в государственных детсадах, и еще около 5 тысяч детей от трех до семи лет.

Нехватка мест для малышей от полутора до трех лет до сих пор в списке актуальных проблем, решить которые не удается, подчеркнул Тимур Нагуманов. Фото tatarstan.ru

— С 2020 по 2021 год у нас запланировано строительство еще трех детских садов суммарной мощностью 500 мест, при этом общая нехватка в 900 мест, даже если мы все группы отдадим под ясельные, а мы именно так и планируем сделать, у нас останется. Таким образом, для того, чтобы обеспечить потребность, необходимо строительство еще как минимум пяти дошкольных образовательных учреждений, — резюмировал Нагуманов. — Мы прекрасно понимаем, что это достаточно сложно.

Согласно примерным расчетам, которые озвучил на заседании глава Альметьевского района, стоимость одного места для дошкольного образовательного учреждения — это минимум миллион рублей. Возведение детсадов на 900 мест, по этой логике, потребует почти миллиарда рублей инвестиций. Помимо колоссальных затрат, еще одним аспектом, осложняющим строительство новых детсадов в районе, является практически полное отсутствие свободной земли.

— Фактически та земля, которой мы сегодня располагаем, находится там, куда родители возить детей не хотят. А там, где родители проживают, земли у нас практически нет, — пояснил Нагуманов. — С учетом того, что рождаемость все-таки немножко снижается, мы видим последствия демографической ямы 90-х, в 2020—2021-м планируем небольшое снижение. Тем не менее удовлетворить потребность мы такими мерами, конечно же, не сможем.

Единственный вариант, который может помочь оперативно обеспечить детскими садами очередников, пока возводятся новые дошкольные образовательные учреждения — это развитие сотрудничества с частными организациями, считает Нагуманов. Фото Максима Платонова

В развитии частных детсадов не без сложностей

Единственный вариант, который может помочь оперативно обеспечить детскими садами очередников, пока возводятся новые дошкольные образовательные учреждения — это развитие сотрудничества с частными организациями, заявил Нагуманов.

Сейчас в Альметьевском районе работают два частных образовательных учреждения с группами для дошколят и лицензиями на право ведения образовательной деятельности: СОШ №23 «Менеджер» и «Татнефть школа» с шестью группами в сумме на 165 детей. Помимо этого, действует еще 17 частных детских садов без образовательной лицензии с охватом в 368 детей.

Развитие сферы частного дошкольного образования тормозится отчасти как раз из-за лицензии, а именно из-за сложности ее получения. Но именно она дает значительные преференции владельцам. Лицензированные учреждения получают субсидию из бюджета Татарстана на возмещение затрат, связанных с образовательной деятельностью. На одного ребенка старше трех лет это сумма составляет 39 тысяч 920 рублей в год. Но в итоге и этого оказывается недостаточно, подчеркнул Нагуманов.

Основная часть этого возмещения уходит на заработную плату педагогам, а средств на развитие образовательной среды не хватает. Поэтому большую часть расходов лицензированных образовательных учреждений несут их собственники и учредители. А это по карману лишь крупным компаниям уровня той же «Татнефти», сообщил глава района.

— И эти частные учреждения крепко стоят на ногах сегодня благодаря тому, что у них есть крепкие учредители. И, к сожалению, без такой финансовой помощи у нас в городе сегодня дошкольным образовательным учреждениям частной формы развиваться будет крайне сложно, и есть примеры того, что пока это никому не удается. Частные детские сады развиваются у нас медленно, — констатировал он. — Все остальные детские сады не имеют лицензии. Они располагаются в квартирах, переоборудованных под детские сады, и, в принципе, закрывают только базовые потребности.

Общая стоимость посещения ребенком муниципального детского сада на сегодня составляет 11 тысяч 500 рублей, из которых 3 тысячи 600 рублей поступает из республиканского бюджета, 4 тысячи 200 рублей — из местного. Фото Максима Платонова

Общая стоимость посещения ребенком муниципального детского сада на сегодня составляет 11 тысяч 500 рублей, из которых 3 тысячи 600 рублей поступает из республиканского бюджета, 4 тысячи 200 рублей — из местного. Остальную часть, порядка 3,5 тысячи, берут на себя родители. Содержание ребенка в частном детском саду минимально также стоит около 12 тысяч рублей, с той разницей, что в этом случае родители выплачивают всю сумму самостоятельно.

Введение сертификатов в помощь родительскому кошельку

В качестве решения глава Альметьевского района предложил вооружиться опытом Башкирии и ввести систему сертификатов, гарантирующих места в частных детских садах родителям, дети которых не получили их в государственных дошкольных образовательных учреждениях и остаются в списках электронной очереди. По проекту, сертификат будет означать возмещение частным детсадам части затрат на содержание ребенка из муниципального и регионального бюджетов, а родители смогут платить сумму, примерно равную плате за посещение ребенком государственного садика.

Схожие инициативы в разных форматах уже реализуются в Бурятии, ХМАО, Московской области, Башкортостане. Так, правительство РБ в сентябре прошлого года приняло постановление «О порядке предоставления сертификатов, удостоверяющих право на получение мест в частной дошкольной образовательной организации». Стоимость сертификата у соседей составляет 6 тысяч рублей за одного ребенка в месяц, которые поступают в частный детсад из республиканского (95%) и местного бюджетов (5%).

— То есть получается, неважно, куда родитель отдаст своего ребенка, в частный или государственный детский сад, платить он будет примерно ту же самую сумму и получать ту же самую услугу <…> Министерство образования отмечает, что проект экономически целесообразен, с чем мы тоже согласны, потому что затраты на выдачу 200 сертификатов составляют примерно 18 млн 700 тысяч рублей в год. Тогда как строительство нового детского сада на 200 мест, если взять чисто стройку, — это как минимум 200 млн рублей. И учитывая, что этот детский сад тоже надо содержать, естественно, вы понимаете, что срок окупаемости его уходит практически в бесконечность, — аргументировал глава Альметевского района РТ.

Глава Альметьевского района предложил вооружиться опытом Башкирии и ввести систему сертификатов, гарантирующих места в частных детских садах родителям, дети которых не получили их в государственных дошкольных образовательных учреждениях. Фото Максима Платонова

Если реализовать эту инициативу, вновь встанет вопрос лицензирования частных детсадов, большая часть которых в принципе лицензию получить не сможет, поскольку не имеет достаточных площадей или условий для этого. Но, с учетом масштабов проблемы, очередники сейчас готовы отдать детей даже в те сады, где просто есть базовые условия по присмотру и уходу по приемлемой цене, заверил Нагуманов.

Расширение списка льготников для врачей — в обход общей очереди в детсады

Еще одним предложением Тимура Нагуманова стало расширение списка льготников — категорий граждан, имеющих право определить своих детей в детские сады по месту проживания вне общей очереди. Вопрос о расширении списка льготников, в котором сейчас фигурируют только дети силовиков, судей, малыши из многодетных семей и дети с инвалидностью, поднимался уже несколько раз, однако решения так и не получил.

Нагуманов напомнил, что в Татарстане с 2011 года с подачи Министерства образования и науки была введена в эксплуатацию электронная очередь, которая сделала процедуру зачисления в детский сад прозрачной и доступной, сняла много вопросов, связанных с коррупционной составляющей. Но права льготного зачисления в детский сад не получили дети врачей и учителей. Вместе с тем вопрос привлечения в районы именно этих специалистов стоит сейчас особенно остро.

Еще одним предложением Тимура Нагуманова стало расширение списка льготников — категорий граждан, имеющих право определить своих детей в детские сады по месту проживания вне общей очереди. Фото tatarstan.ru

— Привлекая в город молодых специалистов, мы, к сожалению, не можем предложить им льготные условия для получения мест в детские сады. То есть сегодня мы очень остро нуждаемся во врачах, в частности, ведем огромную работу вместе с компанией «Татнефть», — объяснил глава района. — Врач приезжает, и если это молодая семья, они, естественно, спрашивают: «Нам нужно место в детском саду». Дать им его мы не можем, потому что у нас уже все впритык. Именно отсутствие мест в детских садах является сегодня сдерживающим фактором при вопросе выбора места работы в пользу Альметьевска.