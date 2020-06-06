«Общая нехватка мест остается»: в Госсовете озвучили идею возмещать родителям часть оплаты за частные детсады
По опыту Башкирии, из бюджета Татарстана можно выделять по 6 тысяч рублей в месяц на ребенка в виде сертификата
«Неважно, куда родитель отдаст своего ребенка: в частный или государственный детский сад, платить он будет примерно ту же самую сумму и получать ту же самую услугу», — доказывал вчера свою идею на заседании комитета Госсовета Татарстана глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Только в одном Альметьевске очереди в детсады ждут 1,4 тысячи детей до трех лет, а строительство новых образовательных учреждений — дело не самое быстрое и очень дорогое. Бывший бизнес-омбудсмен предложил, по опыту Башкирии, ввести сертификаты для родителей очередников на частичную оплату мест в частных детсадах за счет регионального бюджета. К слову, у соседей такие сертификаты «стоят» 6 тысяч рублей. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
В Альметьевске катастрофически не хватает мест в детсадах — и только стройками здесь не поможешь
За последние 5 лет в Альметьевске было построено семь новых детских садов на 1 340 детей, и это, конечно, значительно ослабило напряженность в обеспечении местами дошкольников в возрасте от трех до семи лет. Однако нехватка мест для малышей от полутора до трех лет до сих пор в списке актуальных проблем, решить которые не удается, подчеркнул глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов, выступая вчера на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, науке, культуре и национальным вопросам.
В 2020 году в электронной очереди без места в детский сад остается около 1 400 таких детей — и это дети, родители которых поставили однозначно галочку о том, что они хотят отдать ребенка в детский сад в возрасте именно от полутора до трех лет. Проблема общая для всей республики, Альметьевск в структуре районов Татарстана по детям без мест в детсадах на сегодняшний день занимает третье место — после Казани и Набережных Челнов. А всего в регионе насчитывается больше 10 тысяч малышей до трех лет, не обеспеченных местами в государственных детсадах, и еще около 5 тысяч детей от трех до семи лет.
— С 2020 по 2021 год у нас запланировано строительство еще трех детских садов суммарной мощностью 500 мест, при этом общая нехватка в 900 мест, даже если мы все группы отдадим под ясельные, а мы именно так и планируем сделать, у нас останется. Таким образом, для того, чтобы обеспечить потребность, необходимо строительство еще как минимум пяти дошкольных образовательных учреждений, — резюмировал Нагуманов. — Мы прекрасно понимаем, что это достаточно сложно.
Согласно примерным расчетам, которые озвучил на заседании глава Альметьевского района, стоимость одного места для дошкольного образовательного учреждения — это минимум миллион рублей. Возведение детсадов на 900 мест, по этой логике, потребует почти миллиарда рублей инвестиций. Помимо колоссальных затрат, еще одним аспектом, осложняющим строительство новых детсадов в районе, является практически полное отсутствие свободной земли.
— Фактически та земля, которой мы сегодня располагаем, находится там, куда родители возить детей не хотят. А там, где родители проживают, земли у нас практически нет, — пояснил Нагуманов. — С учетом того, что рождаемость все-таки немножко снижается, мы видим последствия демографической ямы 90-х, в 2020—2021-м планируем небольшое снижение. Тем не менее удовлетворить потребность мы такими мерами, конечно же, не сможем.
В развитии частных детсадов не без сложностей
Единственный вариант, который может помочь оперативно обеспечить детскими садами очередников, пока возводятся новые дошкольные образовательные учреждения — это развитие сотрудничества с частными организациями, заявил Нагуманов.
Сейчас в Альметьевском районе работают два частных образовательных учреждения с группами для дошколят и лицензиями на право ведения образовательной деятельности: СОШ №23 «Менеджер» и «Татнефть школа» с шестью группами в сумме на 165 детей. Помимо этого, действует еще 17 частных детских садов без образовательной лицензии с охватом в 368 детей.
Развитие сферы частного дошкольного образования тормозится отчасти как раз из-за лицензии, а именно из-за сложности ее получения. Но именно она дает значительные преференции владельцам. Лицензированные учреждения получают субсидию из бюджета Татарстана на возмещение затрат, связанных с образовательной деятельностью. На одного ребенка старше трех лет это сумма составляет 39 тысяч 920 рублей в год. Но в итоге и этого оказывается недостаточно, подчеркнул Нагуманов.
Основная часть этого возмещения уходит на заработную плату педагогам, а средств на развитие образовательной среды не хватает. Поэтому большую часть расходов лицензированных образовательных учреждений несут их собственники и учредители. А это по карману лишь крупным компаниям уровня той же «Татнефти», сообщил глава района.
— И эти частные учреждения крепко стоят на ногах сегодня благодаря тому, что у них есть крепкие учредители. И, к сожалению, без такой финансовой помощи у нас в городе сегодня дошкольным образовательным учреждениям частной формы развиваться будет крайне сложно, и есть примеры того, что пока это никому не удается. Частные детские сады развиваются у нас медленно, — констатировал он. — Все остальные детские сады не имеют лицензии. Они располагаются в квартирах, переоборудованных под детские сады, и, в принципе, закрывают только базовые потребности.
Общая стоимость посещения ребенком муниципального детского сада на сегодня составляет 11 тысяч 500 рублей, из которых 3 тысячи 600 рублей поступает из республиканского бюджета, 4 тысячи 200 рублей — из местного. Остальную часть, порядка 3,5 тысячи, берут на себя родители. Содержание ребенка в частном детском саду минимально также стоит около 12 тысяч рублей, с той разницей, что в этом случае родители выплачивают всю сумму самостоятельно.
Введение сертификатов в помощь родительскому кошельку
В качестве решения глава Альметьевского района предложил вооружиться опытом Башкирии и ввести систему сертификатов, гарантирующих места в частных детских садах родителям, дети которых не получили их в государственных дошкольных образовательных учреждениях и остаются в списках электронной очереди. По проекту, сертификат будет означать возмещение частным детсадам части затрат на содержание ребенка из муниципального и регионального бюджетов, а родители смогут платить сумму, примерно равную плате за посещение ребенком государственного садика.
Схожие инициативы в разных форматах уже реализуются в Бурятии, ХМАО, Московской области, Башкортостане. Так, правительство РБ в сентябре прошлого года приняло постановление «О порядке предоставления сертификатов, удостоверяющих право на получение мест в частной дошкольной образовательной организации». Стоимость сертификата у соседей составляет 6 тысяч рублей за одного ребенка в месяц, которые поступают в частный детсад из республиканского (95%) и местного бюджетов (5%).
— То есть получается, неважно, куда родитель отдаст своего ребенка, в частный или государственный детский сад, платить он будет примерно ту же самую сумму и получать ту же самую услугу <…> Министерство образования отмечает, что проект экономически целесообразен, с чем мы тоже согласны, потому что затраты на выдачу 200 сертификатов составляют примерно 18 млн 700 тысяч рублей в год. Тогда как строительство нового детского сада на 200 мест, если взять чисто стройку, — это как минимум 200 млн рублей. И учитывая, что этот детский сад тоже надо содержать, естественно, вы понимаете, что срок окупаемости его уходит практически в бесконечность, — аргументировал глава Альметевского района РТ.
Если реализовать эту инициативу, вновь встанет вопрос лицензирования частных детсадов, большая часть которых в принципе лицензию получить не сможет, поскольку не имеет достаточных площадей или условий для этого. Но, с учетом масштабов проблемы, очередники сейчас готовы отдать детей даже в те сады, где просто есть базовые условия по присмотру и уходу по приемлемой цене, заверил Нагуманов.
Расширение списка льготников для врачей — в обход общей очереди в детсады
Еще одним предложением Тимура Нагуманова стало расширение списка льготников — категорий граждан, имеющих право определить своих детей в детские сады по месту проживания вне общей очереди. Вопрос о расширении списка льготников, в котором сейчас фигурируют только дети силовиков, судей, малыши из многодетных семей и дети с инвалидностью, поднимался уже несколько раз, однако решения так и не получил.
Нагуманов напомнил, что в Татарстане с 2011 года с подачи Министерства образования и науки была введена в эксплуатацию электронная очередь, которая сделала процедуру зачисления в детский сад прозрачной и доступной, сняла много вопросов, связанных с коррупционной составляющей. Но права льготного зачисления в детский сад не получили дети врачей и учителей. Вместе с тем вопрос привлечения в районы именно этих специалистов стоит сейчас особенно остро.
— Привлекая в город молодых специалистов, мы, к сожалению, не можем предложить им льготные условия для получения мест в детские сады. То есть сегодня мы очень остро нуждаемся во врачах, в частности, ведем огромную работу вместе с компанией «Татнефть», — объяснил глава района. — Врач приезжает, и если это молодая семья, они, естественно, спрашивают: «Нам нужно место в детском саду». Дать им его мы не можем, потому что у нас уже все впритык. Именно отсутствие мест в детских садах является сегодня сдерживающим фактором при вопросе выбора места работы в пользу Альметьевска.
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