Выйти из тени: в Татарстане число самозанятых превысило 8 тысяч человек

Для стимулирования районов республики налоги, уплаченные самозанятыми, будут возвращаться в местный бюджет

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 8 080 самозанятых, что более чем на 1,5 тысячи человек больше, чем по итогам всего первого квартала текущего года — каждый месяц с начала года рост числа зарегистрированных составлял чуть менее 2 тысяч. Такое резкое повышение темпа дает основание полагать, что целевой показатель в 60 тысяч привлеченных самозанятых в Татарстане до конца 2019 года вполне достижим. О том, какие меры этому способствуют, рассказали вчера на брифинге в Кабинете министров Татарстана. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

10 лет без изменения ставки



Как известно, в России с 1 января 2019 года стартовал пилотный проект налога на профессиональный доход (НПД), более известный как налог для самозанятых. Он позволяет любому человеку зарегистрироваться и стать самозанятым. И тогда можно легализовать доход и платить налог по льготным ставкам — 4% с доходов от физлиц и 6% от юрлиц — без регистрации ИП, покупки кассы и представления деклараций.

«Причем установленные ставки в рамках закона не будут изменены в ближайшие 10 лет», — отметил руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по РТ Марат Сафиуллин на брифинге, посвященном ходу реализации эксперимента по введению нового налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Марат Сафиуллин дополнительно разъяснил условия и преимущества. Так, по НПД иные обязательные платежи отсутствуют, как и обязанность по сдаче отчетности. Регистрация не требует визита в налоговую, достаточно воспользоваться специальным мобильным приложением ФНС «Мой налог», либо личным кабинетом на сайте налоговой службы, либо сервисом банка. Работать в рамках нового налогового режима могут предприниматели с выручкой до 2,4 млн рублей в год.

Напомним, новый налоговый режим начал работать не по всей России, а только в четырех регионах: Москве и области, Калужской области, Татарстане. «Реальное время» уже изучало первые промежуточные результаты эксперимента по установлению налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД).



«Установленные ставки в рамках закона не будут изменены в ближайшие 10 лет», — отметил Марат Сафиуллин. Фото Дмитрия Резнова

Легализация дохода за три минуты

О том, какие меры принимаются и какое в целом видение у руководства республики в связи с произошедшими нововведениями, на брифинге рассказал заместитель премьер-министра РТ — руководитель аппарата кабинета министров РТ Шамиль Гафаров. «В первую очередь хочу сказать, президент Татарстана лично контролирует этот вопрос. Еще в ноябре прошлого года была создана межведомственная комиссия. И на 15 апреля у нас зарегистрировано 8 080 самозанятых. Много это или мало?» — задается вопросом Шамиль Гафаров. Уточним, Министерство экономического развития РФ установило для республики индикатор — 60 тысяч регистраций самозанятых до конца года.

Шамиль Хамитович пояснил, что к работе по выведению из тени предпринимателей, ранее осуществлявших свою деятельность без должной регистрации и налогообложения, активно подключились все органы исполнительной власти и не только. В числе популяризаторов оказался и Казанский федеральный университет. «У молодого поколения появился инструмент самореализации. Уже получив паспорт, они могут заявить о себе как самозанятые», — отметил Шамиль Гафаров.

Также Торгово-промышленная палата РТ приняла решила на своей базе создать центр содействия самозанятым. И что важно, задействованы главы муниципальных образований. Решением президента Татарстана налоги с самозанятых будут возвращаться в местный бюджет, что должно существенно подстегнуть глав районов.



Более того, самозанятые сами сорганизовались и создали некоммерческую организацию. «Я прошла регистрацию еще в январе. Нет никаких проблем. Регистрация осуществляется в шесть шагов. Это три минуты. Проще некуда», — рассказала Юлия Райнвайн, соучредитель АНО «Центр поддержки самозанятых», куда в ежедневном режиме обращаются самозанятые, которые, например, не могут зарегистрироваться. «Допустим, сегодня обратился к нам человек, у которого паспорт рукописный. Мы пока не знаем, что с этим делать. Будем выяснять», — рассказала «Реальному времени» Юлия Райнвайн.



«Я прошла регистрацию еще в январе. Нет никаких проблем. Регистрация осуществляется в шесть шагов. Это три минуты. Проще некуда», — говорит Юлия Райнвайн. Фото tatarstan.ru



Мораторий на штрафы для самозанятых

На брифинге уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов отметил, что тема самозанятых является для Совета по предпринимательству при президенте республики наиболее актуальной повесткой. Он напомнил, что в Совете проводилось подробное исследование проблем, с которыми сталкиваются самозанятые, и учитывались пожелания.

«Федеральная налоговая служба инициировала беспрецедентный режим, когда для взаимодействия с государством достаточно только телефона. У нас же открыта горячая линия. Наши юристы ежедневно отвечают на вопросы самозанятых», — отметил Тимур Нагуманов.

Что касается возможных административных барьеров, Нагуманов отметил, что было принято отдельное решение мэром Казани: до конца года для самозанятых вводится мораторий на штрафы со стороны административно-технической службы в случае выявления нарушений. И все регламенты, существующие в мэрии, приводятся в полное соответствие, чтобы позволить самозанятым пользоваться всеми услугами, которые доступны предпринимателям, имеющим другие статусы.

Тимур Нагуманов отметил, что тема самозанятых является для Совета по предпринимательству при президенте республики наиболее актуальной повесткой. Фото Максима Платонова

«Есть договоренность с городом Казань, что они пересмотрят меры поддержки. И отдельно договорились о проведении маркетов на популярных пространствах города. Сегодня для самозанятых один из наиболее актуальных вопросов — сбыт собственной продукции. Вы знаете, что сарафанное радио работает хорошо. Но если хочешь масштабироваться, то нужно использовать иные современные ресурсы. И организация маркетов с помощью «Центра поддержки самозанятых» — один из таких методов. Сейчас будет разрабатываться план, и в летний, осенний сезоны мы обязательно увидим такие маркеты на площадках города, где самозанятые будут реализовывать свою продукцию, уже находясь в легальном статусе», — рассказал Тимур Нагуманов.

«Наверно, будет даже больше 100 тысяч зарегистрированных»

На вопрос «Реального времени» о том, достижим ли показатель в 60 тысяч зарегистрированных самозанятых в Татарстане до конца текущего года и не превратиться ли добровольная процедура в принудительную меру, руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по РТ Марат Сафиуллин заверил, что никакой принудительной меры не будет. «Этот показатель вполне достижим. А для людей это возможность начать работать в правовом поле и легализовать свою деятельность. Думаю, что заплатить 4 рубля со 100 рублей и работать в правом поле — это тоже очень важно. И по оценке Татарстанстата, у нас работающих на себя значительно больше, чем 60 тысяч».

Его ответ дополнил Шамиль Гафаров: «Принуждения не будет. И об этом говорят реальные цифры». В январе в Татарстане встали на учет 2 042 плательщика НПД, на конец февраля их было 3 975, а по итогам первого квартала — 6 481, а уже на 15 апреля таковых 8 080 человек. «То есть люди понимают те разъяснения, которые мы проводим. У нас никаких сомнений, что будет 60 тысяч. Наверно, будет даже больше 100 тысяч зарегистрированных. Посмотрим».

Шамиль Гафаров: «Принуждения не будет. И об этом говорят реальные цифры». Фото Максима Платонова

На брифинге также был поднят вопрос о том, что нынешние работодатели могут не удержаться от соблазна уволить своих сотрудников и заставить их переоформиться как самозанятых, чтобы тем самым сэкономить на налогах. Для таких «энтузиастов» предусмотрены законодательные ограничения. По закону нельзя прикрывать трудовые договоры какими-то другими, например договорами подряда. Как заверяется, налоговая легко это может отследить. И еще раз — налог на профессиональный доход касается только тех, кто осуществляет свою деятельность самостоятельно и без работодателя. Он не касается тех, кто работает по трудовому договору и не имеет других доходов, кроме зарплаты.