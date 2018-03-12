Как короли госзаказа и Тимур Нагуманов вступились за Швецова

Дочь бывшего вице-премьера Татарстана заподозрили в афере с субсидиями, сына оставили под домашним арестом, Минсельхоз стал потерпевшим

Фото: Олег Тихонов

Следком продолжает изучать семью бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова. К 8 марта в деле появился новый эпизод мошенничества на 4,5 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», в хищении бюджетных субсидий на строительство жилья для молодых семей заподозрили дам — Эллину Шайер и Наталью Устинину, директора и главбуха аграрного АО «Авангард». Тем временем суд продлил до Дня Победы срок домашнего ареста для брата Шайер — Владимира Швецова-младшего.

Ходатайство Тимура Нагуманова



Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов вступил в заочный спор с сотрудниками следствия. Он подписал ходатайство на имя судьи Советского райсуда Казани Эрика Хабибуллина, который в ноябре 2017-го отправил под домашний арест Владимира Швецова, гендиректора ООО «Союздорстрой 10» (далее — «СДС 10»), а на этой неделе должен был рассмотреть вопрос о продлении этой меры пресечения.

Приобщить позицию бизнес-омбудсмена к материалам и допросить явившегося в суд представителя Нагуманова попросил суд Ринат Вильданов, адвокат Швецова. Судья Хабибуллин в допросе отказал, а вот документ приобщил без оглашения. Позже в аппарате уполномоченного уточнили, что получили обращения директоров ОАО «Алексеевскдорстрой» (к слову, один из крупнейших госзаказчиков Татарстана), АО «Институт проектирования транспортных сооружений» и ООО «ТрансПроектСервис». Они написали, что домашний арест Швецова де-факто приводит к срыву действующих госконтрактов и невозможности полноценного участия компании в торгах.

«Указанные выше общества являются одними из крупнейших налогоплательщиков РТ, градообразующими предприятиями в нескольких муниципалитетах», — указал в своем ходатайстве Тимур Нагуманов. — Нахождение Швецова В.В. под домашним арестом создает угрозу прекращения осуществления дальнейшей предпринимательской деятельности, что в свою очередь скажется негативно на образовании бюджета, на обеспечении сотрудников предприятий и их семей», — подчеркнул он.

Приобщить позицию бизнес-омбудсмена к материалам и допросить явившегося в суд представителя Нагуманова попросил суд Ринат Вильданов, адвокат Швецова. Фото Ирины Плотниковой



По мнению защитника предпринимателей РТ, ходатайство об избрании и продлении домашнего ареста обвиняемому гендиректору «СДС 10» «надлежащим образом не обоснованы»: «Полагаю содержание субъекта предпринимательской деятельности — генерального директора ООО «Союздорстрой 10» Швецова Владимира Владимировича под домашним арестом нецелесообразным, наносящим существенный вред хозяйственным взаимоотношениям».

Следком засекретил часть доказательств

На заседании суда представитель следственной группы по «делу Швецовых» Ринат Кантимиров попросил продлить домашний арест фигуранту еще на два месяца — до 9 мая. Он напомнил, что 17 ноября 2017-го Швецову-младшему предъявили обвинение в афере на 60 млн рублей с залоговым имуществом челнинского «ПАКа» (ОАО «Пассажирский автотранспортный комбинат), а 17 января 2018-го — в уводе активов ЗАО «ПАК-Инвест» еще на 30 млн. «Вину по двум эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ он не признал», — подчеркнул следователь.

Он отметил, что причастность обвиняемого к преступлениям подтверждается показаниями потерпевшего гендиректора «ПАКа», бывшего партнера Швецовых Марата Исламова, ряда свидетелей, в числе которых — московский повар и фиктивный учредитель фирмы «Технопромгрупп» Андрей Смирнов, бывший конкурсный управляющий ЗАО «ПАК-Инвест» Динар Акбаров, а еще допросами подозреваемых юриста Иркен Ихсановой и Эллины Шайер. Кантимиров дал понять, что часть доказательств пока не может быть представлена «в связи со следственной тайной».

Швецов-старший в ходатайстве упомянут не был, зато прозвучала информация: мол, от следствия были скрыты некие важные документы, и для их розыска нужно время. Упомянул следователь и возбужденное 1 марта уголовное дело о мошенничестве с госсубсидиями в отношении Шайер и Устининой. Старший помощник прокурора Советского района Искандер Нургалиев поддержал позицию следствия.

Сам 27-летний обвиняемый назвал свой домашний арест нецелесообразным, сказал, что скрываться не собирается и хочет продолжить трудовую деятельность. Фото Ирины Плотниковой



Адвокат же возмутился: каким образом дело в отношении третьих лиц может свидетельствовать о том, что его клиент может быть причастен к иным преступлениям?! Ринат Вильданов напомнил: именно судья Хабибуллин в ноябре не стал заключать Швецова под стражу, указав, что доводы Следкома о возможности фигуранта скрыться-надавить-уничтожить несостоятельны. Зато нынешние убытки и срывы контрактов «СДС 10» вполне реальны, и 30 сотрудников уже лишились работы, отметил защитник. «Дальнейшее продление лишь усугубит ситуацию, вплоть до полного разрушения бизнеса, — сказал он и упрекнул Следком в неэффективной работе: — За все время следствия с ним проведено лишь два следственных действия — 17 ноября и 17 января».

Сам 27-летний обвиняемый назвал свой домашний арест нецелесообразным, сказал, что скрываться не собирается и хочет продолжить трудовую деятельность. Судья продлил срок домашнего ареста до Дня Победы.

Версия защиты: дома построены, но программа не завершена

«Реальному времени» удалось выяснить подробности нового эпизода в «деле Швецовых». Если два первых так или иначе связаны касаются сферы транспорта, то третий — ближе к земле. По версии Следкома, с июля 2007 года по декабрь 2015 года Эллина Шайер (дочь вице-премьера РТ, директор АО «Авангард»), а также бухгалтер «Авангарда» Наталья Устинина вместе с неустановленными лицами «представили заведомо ложные и недостоверные сведения и похитили» выделенные Минсельзпродом РТ субсидии на 4 млн 469 тысяч рублей. На эти средства по программе поддержки молодых семей и молодых специалистов в селе Мизиново Зеленодольского района должны были построить девять домов.

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат в крупном размере). Адвокат Вадим Лебедев, представляющий интересы Эллины Шайер, заявил «Реальному времени»: решение о возбуждении по этому эпизоду, как и по двум предыдущим, Следком по РТ принял, даже не поинтересовавшись позицией его подзащитной. «Следствие сперва возбуждает дело, а потом только допрашивает подозреваемых. Такая практика активно применялась в начале 2000-х годов, когда вся страна была в заказных делах и рейдерских захватах. В делах по экономическим спорам такое недопустимо», — считает защитник.

По версии Следкома, с июля 2007 года по декабрь 2015 года Эллина Шайер, а также бухгалтер «Авангарда» Наталья Устинина вместе с неустановленными лицами «представили заведомо ложные и недостоверные сведения и похитили» выделенные Минсельзпродом РТ субсидии на 4 млн 469 тысяч рублей



Лебедев говорит: субсидии из бюджета были получены, дома построены и даже сданы, но возникли проблемы… с новоселами. По условиям программы, претендовать на участие могли молодые семьи с детьми, в которых хотя бы один из супругов согласился отработать в аграрной компании не меньше 5 лет. К тому же программа была не безвозмездной. По словам адвоката, претенденты на жилье менялись, увольнялись, а когда нашлись, наконец, достойные — работящие и непьющие, то, оказалось, что быстро оформить в собственность дом и землю не получится. Сначала надо изменить целевой вид использования сельхозучастков «Авангарда», на котором были построены дома.

Адвоката удивляет и обозначенный следствием период преступления, поскольку с 2007-го по 2013-й генеральным директором ЗАО «Авангард» был все тот же Марат Исламов.

«Шайер, став директором в 2015 году, активно сотрудничала с госорганами, занималась оформлением документов и построенных объектов. Но даже в надзиравшей госструктуре не всегда знали, как делать нужно. Насколько мне известно, на допросе они сказали, что никаких претензий к «Авангарду» не имеют. Программа-то еще не закрыта», — говорит Лебедев. По его словам, «Авангард» предлагал вернуть часть полученных субсидий, хотя таких требований не было. И все же часть средств была возвращена.

Напомним, возглавляемое Эллиной Шайер АО «Авангард» зарегистрировано в селе Мизиново Зеленодольского района, прямо по пути к острову-граду Свияжску. Компания существует 15 лет. В 2013 году построила в районе мясоперерабатывающий цех, производящий колбасы, рульки и салями.

В январе под следствием оказался и Владимир Швецов-старший, бывший глава Миндортранса и вице-премьер Татарстана, а также бывший замглавы департамента строительства Москвы.