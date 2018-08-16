«К сожалению, у коллег отношение к этому индексу разное...»

На заседании Совета по предпринимательству озвучили индексы настроения бизнеса и деловой активности

Фото: Олег Тихонов

Накануне прошло девятое расширенное заседание Совета по предпринимательству при участии президента Татарстана Рустама Минниханова. «Реальное время» публикует видео, запечатлевшее наиболее яркие моменты заседания.

Обсудить актуальные вопросы для бизнеса пришли около 250 предпринимателей и более 100 представителей власти. Резонанс, как и предполагалось, вызвало исследование делового климата в районах Татарстана. Это уже второй аналитический отчет, который готовит команда Тимура Нагуманова. В прошлом году вызвала волну нареканий и сомнений методика исследования. Сегодня больше обсуждали цифры. Два индекса — настроения бизнеса и деловой активности заметно упали. «Если эта тенденция сохранится, то в следующем году деловая активность по Татарстану упадет до 37 пунктов. Это значит, что количество компаний, сворачивающих бизнес, сокращающих штат, превысит количество тех, кто развивается», — заявил Нагуманов.