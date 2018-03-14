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Бизнес по-тюлячински: «Как цыгане, заставили нас работать и обманули»

13:00, 14.03.2018 5 Сюжет: «Зеленая папка» Минниханова

Тюлячи попадут в новую «зеленую папку» Минниханова?

Бизнес по-тюлячински: «Как цыгане, заставили нас работать и обманули» Фото: tatfrontu.ru

Конфликт с предпринимателями в Тюлячах достиг нового апогея. Не дождавшись помощи от районной прокуратуры, обманутые поставщики и субподрядчики пишут коллективное письмо Артему Хохорину и собираются к нему на прием. Напомним, представители бизнеса, а также работники культуры жалуются, что их обманули стройфирмы, связанные с районными властями. Не заплатили им за работу и поставки материалов на стройки, построили клубы из вторсырья и не довезли оборудование, а некоторые построенные объекты функционируют лишь на бумаге. Серьезные нарекания в адрес тех же строителей высказал и президент Татарстана, назвав их «бессовестными людьми» за некачественное строительство. «Реальное время» обратилось за комментариями к руководству муниципалитета, но районная администрация хранит молчание.

«До сих пор ничего не получили»

История тюлячинского конфликта с бизнесом для Татарстана не нова. О похожем случае мы рассказывали на примере Нурлата, куда в ответ на жалобы предпринимателей на долги района приехала комиссия из управления по антикоррупционной политике. По итогам проверки власть в Нурлате сменилась.

Можно ли в данном случае проводить аналогию с Тюлячами? Во всяком случае, последние события развиваются по схожему сценарию, говорят местные предприниматели. Причиной своих бед они называют тюлячинскую стройфирму «Строитель», чье руководство годами не платит им за субподрядные работы и поставки материалов на стройки.

— Мы им кольца ЖБИ поставляли для очистных сооружений, это было летом 2014 года. Вот до сих пор ничего не получили за это. Нам они должны около миллиона рублей, а вообще, десятки людей кинули где-то на 20 млн с лишним. Тем, кто материалы поставлял, и еще работникам зарплату не дали, — рассказал «Реальному времени» предприниматель Зульфат Шаймуллин.

— У меня услуги манипулятора и автокран. Мне они должны 1 млн 128 тысяч рублей, несколько лет не платят. И много кому еще не заплатили, например сантехникам за услуги самосвала. Из Арска еще женщина-пенсионерка доски им давала, ей тоже должны. Управы никакой. Один поставил им кирпич на 1 млн 700, судится до сих пор, и сегодня суд, не знаю, чем кончился, — говорит еще один субподрядчик Агзям Каримуллин.

Причиной своих бед предприниматели называют тюлячинскую стройфирму «Строитель», чье руководство годами не платит им за субподрядные работы и поставки материалов на стройки. На фото inkazan.ru — стройплощадка очистных сооружений в Тюлячах

«Он уже нам в глаза смеется, чувствует себя безнаказанным»

Компанию «Строитель» связывают с руководством района. Судя по информации из открытых источников, основал ее, действительно, теперь уже бывший (уволен с 1 февраля 2018 г.) глава исполкома Рустям Нуруллин. Позднее, в 2014 году, старую фирму обанкротили и открыли новую. Ее учредителем значится уже Хасаншин Халил Шамилович. Нашему изданию передали номер его мобильного, предупредив, что на звонки от незнакомых абонентов в последнее время собственник «Строителя» не отвечает. В самом деле, дозвониться до него не удалось.

Почему соглашались работать, доверяя пустым обещаниям и зачастую не оформляя все документально, люди поясняют так:

— Мы работали, а они платили по чуть-чуть: 30—50 тысяч. «На следующий месяц с тобой рассчитаюсь», — говорили, потом в мае обещали заплатить, а в мае — к новому году. Как цыгане, заставили нас работать и обманули. Это же еще местные, вот что обидно. Мы столько лет работали, нас никто не обманывал. Только сейчас мошенники объявились, — посетовал Агзям.

Предприниматели куда только не жаловались. Подавали заявление о мошенничестве в полицию, пришел отказ. Недавно отказали и в районной прокуратуре. Поэтому теперь они сообща пишут коллективное письмо главе МВД по РТ Артему Хохорину и собираются к нему на прием.

— Это для нас последний шанс. Дело же не открывают против Хасаншина. Нам даже не столько важно деньги вытащить, как наказать этого человека. Он уже нам в глаза смеется, чувствует себя безнаказанным. Неужели все у них куплено, — посетовал Зульфат, сам предприниматель из Арска.

Компанию «Строитель» связывают с руководством района. Судя по информации из открытых источников, основал ее, действительно, теперь уже бывший (уволен с 1 февраля 2018 г.) глава исполкома Рустям Нуруллин. Фото tulachi.tatar.ru

Ответственности за происходящее он не снимает и с тюлячинских властей: «Там и Нуруллин связан, но его убрали. И главу убрать могут. Но нам-то от этого что? Деньги никто не выплачивает. И по Хасаншину ничего не делают. Сколько простых ребят, шабашников, он кинул, еще и на большие суммы! А все подряды ему давали глава и Нуруллин. Так-то я бы тоже мог эти стройки в Тюлячах вести, но мне же эту работу не дают, только избранным». Второй предприниматель, Агзям, полностью согласен: «За этой фирмой много кто стоит».

Как «бессовестные люди» клуб из старых кирпичей построили

По словам тюлячинцев, компании «Строитель» достаются почти все подряды в районе по строительству социально важных объектов. Это сельские клубы, дома для ветеранов, строительство жилья по соцнайму, спортивные и культурные объекты. Причем ни одна стройка не обходится без скандала и обмана поставщиков и субподрядчиков. Без оплаты оставили бизнесменов не только из Тюлячей, но и из Арска, Балтасей и Казани.

При этом на фирму жалуются не только предприниматели. Недовольны работой «Строителя» и те, кому достались построенные им объекты. Еще один скандал разгорелся вокруг сельских клубов. За плохое качество работ подрядчика недавно раскритиковал президент РТ. Рустам Минниханов заявил, что при строительстве дома культуры в Тюлячинском районе использовали вторичные стройматериалы, грубо нарушили требования проектной документации и техрегламенты, не закупили новое оборудование:

— Бессовестные люди! Мы в этой деревне для людей клуб строим, а они так к этой работе относятся. Больше никогда не допускайте этого подрядчика к работе. А куратора, который подписывал итоговые документы, необходимо привлечь к ответственности, — возмутился Рустам Минниханов.

«Бессовестные люди! Мы в этой деревне для людей клуб строим, а они так к этой работе относятся. Больше никогда не допускайте этого подрядчика к работе», — возмутился Рустам Минниханов. Фото Максима Платонова

Как оказалось, не поставили оборудование и плохо отремонтировали клуб в селе Узяк. Заведующий ДК Ильнур Валиуллин рассказал «Реальному времени», что лишь после его жалоб в прокуратуру фирма «Строитель» поставила часть того, чем должна была оборудовать дом культуры.

— Изначально где-то на 600 тысяч рублей не довезли нам оборудования. Только после того, как я поднял шум, начали завозить. По бумагам работали и «Строитель», и «Стройсервис», но командовал всем Халил. У «Стройсервиса» другой директор, он вообще на стороне был, его, можно сказать, не признавали. Вторсырье — это использованные блоки и кирпичи, они привезли. Переделывать? А как? Крышу поднимать и три ряда кирпичей убирать, что ли? — рассказал «Реальному времени» заведующий клубом.

Строителям предстоит еще многое доделать в доме культуры. На объекте нет утеплителя, не проведена чердачная противопожарная обработка. Кроме того, по зданию пошли трещины, их надо заново шпаклевать и красить. В клубе от подрядчика по-прежнему ждут большой экран для кинозала примерно на 60 тысяч рублей и оргтехнику с мебелью еще на 77 тысяч.

— Надо подбирать надежных подрядчиков, а не с улицы или тех, кто под чьей-то крышей работает. Так не надо делать. Я из-за чего скандал поднял, даже не столько из-за вторсырья, сколько из-за того, что на нас эти 600 тысяч чуть не повесили! Меня сейчас волнует вопрос: как на баланс ставить то, что они не довезли. Они уйдут, а я буду за это платить?! — переживает Ильнур Валиуллин.

Несмотря на многомиллионные долги, десятки обманутых людей и многочисленные нарекания со стороны надзорных органов, фирме до сих пор многое сходит с рук. Фото inkazan.ru

«Не ко мне вопрос. Эти фирмы работают через ГИСУ»

Какое-то время в руководстве «Строителя» оправдывали свои долги задержками выплат со стороны государства. Но выяснилось, что фирма исправно получала на свой расчетный счет деньги от Минфина, только по домам для ветеранов в 2015 году получила свыше 20 млн. При этом тогда сняла свыше 11 млн рублей якобы на хозяйственные нужды. Еще часть денег ушли в пользу неких фирм «Цереком», «Управляющая компания» и «Глория», в том числе в качестве беспроцентного займа.

Несмотря на многомиллионные долги, десятки обманутых людей и многочисленные нарекания со стороны надзорных органов, фирме до сих пор многое сходит с рук. Как считают тюлячинцы, «Строителю» помогает покровительство кого-то из власти.

Поэтому, когда Тюлячинский район неожиданно оказался первым в рейтинге делового климата в Татарстане, многие представители бизнеса искренне возмутились такому положению дел и открыто заявили о коррумпированности местных властей. В ноябре прошлого года в открытом письме президенту РТ они потребовали уволить главу района Ильдуса Зарипова и Рустяма Нуруллина. Последний уже уволен, а на фоне критики республиканских властей в Тюлячах поговаривают о скорой отставке и главы муниципалитета.

«Реальное время» обратилось в администрацию района, но секретарь Ильдуса Зарипова сообщила, что шефа и никого из руководства нет на месте. На просьбу перезвонить в редакцию и прокомментировать ситуацию никто из ведомства так и не откликнулся. Зато наши неоднократные звонки в приемную главы остались без ответа. Аналогичная ситуация с исполкомом Тюлячей, где наши вопросы адресовали отделу по строительству, но разговора и здесь не вышло: «Это не ко мне вопрос. Не знаю даже к кому. У нас отдел инфраструктурного развития. А эти фирмы работают через ГИСУ. Не могу комментировать», — коротко бросил в трубку и прервал разговор Фаат Валеев, начальник отдела.

«Призываю всех предпринимателей очень внимательно относиться к вопросам юридического, бухгалтерского оформления выполняемых работ, не допускать ситуаций, когда услуги оказываются без документального подтверждения», — ответил Тимур Нагуманов. Фото Максима Платонова

«Компании не документируют работы и услуги, работают «на доверии», ставя себя под угрозу»

Предприниматели, работавшие в Тюлячах, рассказали, что обращались за помощью к бизнес-омбудсмену РТ Тимуру Нагуманову. В аппарате уполномоченного сообщили, что получили коллективное обращение от представителей бизнеса, пострадавших от действий тюлячинской фирмы «Строитель»:

«Это спор между частными компаниями, в который формально уполномоченный не вправе вмешиваться. Тем не менее мы включились, проанализировали ситуацию и в индивидуальном, точечном порядке рассматривали проблему с каждой компанией. Юристы аппарата уполномоченного собрали все документы, которые предоставили компании, и проработали варианты решений с каждым».Сообщается, что руководство республики в курсе этой ситуации и держит ее на контроле. Для компаний «Витал плюс» и «Промышленные технологии плюс», от которых получили документы, подтверждающие факт задолженности, удалось добиться возмещения — компаниям в полном размере выплатили долги за произведенные работы. Однако долги перед остальными предпринимателями доказать сложнее.

«Бывают ситуации, когда компании не документируют работы и услуги, работают «на доверии», ставя себя под угрозу. В случае проблем с оплатой в таких случаях предпринимателям практически невозможно доказать свою правоту в суде. Призываю всех предпринимателей очень внимательно относиться к вопросам юридического, бухгалтерского оформления выполняемых работ, не допускать ситуаций, когда услуги оказываются без документального подтверждения», — ответил на запрос «Реального времени» Тимур Нагуманов.

Аферы с «Максатом» и очистные на бумаге

«Строитель» — не единственная фирма, которую называют подконтрольной руководству Тюлячинского района, есть еще несколько. Многие тюлячинцы жаловались, что глава района Ильдар Зарипов навязывает им в качестве генподрядчика ООО «Максат», якобы «для контроля использования государственных средств». Также он гарантировал своевременность, качество и полную открытость всех субподрядных организаций, которые планировал в дальнейшем привлекать, так как у «Максата» не было своего серьезного штата сотрудников. В числе учредителей фирмы был племянник главы района — Айнур Газинурович Садрутдинов (об этом свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ). К субподрядным работам «Максат» привлекал еще одну не чужую компанию — «Казаньстроймаш», которая принадлежит брату главы района Зарипову Ф.Ф. Все деньги шли через «Максат» и до реальных исполнителей доходили гораздо позже и за минусом генподрядных.

«В ходе осмотра объекта установлено, что по состоянию на момент осмотра (20.07.2017) очистные сооружения не введены в эксплуатацию и не функционируют», — отметили эксперты МВД. Фото inkazan.ru

Объекты, которые строились через ООО «Максат», вызвали массу нареканий инспекторов Госстройнадзора, а некоторые до сих пор не введены в эксплуатацию. Это подтвердило строительно-техническое исследование экспертно-криминалистического центра МВД по РТ, проведенное летом прошлого года. Проверяющие изучили объемы и виды выполненных работ в ходе строительства очистных (копии актов проверки — в распоряжении редакции). Эксперты МВД установили завышение стоимости фактически выполненных работ на 5 млн 152 тыс. рублей. И обнаружили, что акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии от 28 ноября 2014 года не соответствует действительности. Документ за подписью директора ГИСУ Марата Айзатуллина разрешает ввести в эксплуатацию очистные сооружения стоимостью 26 млн 690 тысяч рублей. «Однако в ходе осмотра объекта установлено, что по состоянию на момент осмотра (20.07.2017) очистные сооружения не введены в эксплуатацию и не функционируют», — отметили эксперты МВД.

Обращения недовольных работой «Максата» и «Строителя» тюлячинцев к главе района ни к чему не привели. Проиграв дело в суде, ООО «Максат» «спешно вывело все активы, в том числе путем банального обналичивания денежных средств и перепродажи активов без получения денег дружественным организациям», — говорят заказчики строек. В неформальном общении директор «Максата» сообщил им, что «построил главе администрации Тюлячей дом в Казани и глава защитит его от любых наших действий».

Позднее нашему изданию удалось связаться с бывшим главой исполкома Тюлячинского района Рустямом Нуруллиным. Мы попросили прокомментировать конфликт с бизнесом, а также строительство соцобъектов, которые вызвали нарекания у проверяющих и республиканских властей, но разговор вышел недолгим:

— Я в районе не работаю, к сожалению,

— Да, но ведь вы работали как раз в те годы, когда предпринимателям в вашем районе не платили за работу.

— Я к этому никакого отношения не имею.

— Возможно, вы можете пояснить ситуацию со строительством клубов или очистных сооружений?

— Вы меня извините, я ничего не могу пояснить, — на этих словах Рустям Расихович оборвал разговор по телефону.

Впрочем, говорить о полной его непричастности к данному вопросу не приходится. Как сообщили тюлячинцы, сегодня утром глава района, начальник полиции, представитель ГИСУ и бывший глава исполкома Нуруллин приехали в клуб села Узяк.

— Они были, приезжал и Нуруллин, сказали — на днях все сделают, полностью. Не то чтобы успокоили, но мы надеемся, — рассказал «Реальному времени» Ильнур Валиуллин, заведующий клубом.

Василя Ширшова
НедвижимостьЭкономика
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    борясь за равноправие народов, татарский язык, стоит ли одним миром мазать всех цыган? Нет ли тут двойных стандартов? И не стоит ли воздеражаться от таких заголовков?
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    Анонимно 14 марта
    Верно подметили. Аккуратнее нужно быть, уважительнее. :)
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  • Анонимно 14 марта
    Что сказал бизнес-омбудсмен? Какую то банальную реплику. Предприниматели и без него знают, что такое хорошо, и что такое плохо, только ведь живут и работают в той стране, где так вольно дышит человек. И зачастую они люди подневольные , хочешь работать в районе, значит играй по правилам хокумията. Мэнге Тау
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  • Анонимно 14 марта
    Зарипова поставят министром речного флота татарстана-создадут для него и пенсию госслужащего будет получать .жить в казанском своем доме ,продаст дом в Тюлячах и концы в воду .....
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  • левагина зоя 21 апр
    хорошая штука.. зеленая папка)).
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