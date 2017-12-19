«Я бы сегодня в бизнес не пошел, честно вам говорю»

Волжский природоохранный прокурор призвал предпринимателей не стесняться жаловаться на проверяющих из Министерства экологии

Фото: Олег Тихонов

Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов встретился с татарстанскими предпринимателями в рамках проекта «Бизнес и власть». По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Татарстане Тимура Нагуманова, большое количество поступающих к нему обращений связано именно с темой экологии. На встрече планировалось обсудить сложности с утилизацией отходов и экологической отчетностью для бизнеса, но все свелось к жалобам на проверки со стороны контролирующих органов. Подробности — в материале «Реального времени».

ОПГ «Экологи»: предприниматели заподозрили сотрудников Минэкологии в крышевании незаконных свалок

Жалобы на взаимодействие с экологами занимают большую долю в обращениях к татарстанскому бизнес-омбудсмену, и, судя по выступлениям предпринимателей, претензии у них обоснованные. К примеру, гендиректор ООО «Буревестник» Иосиф Лифшиц назвал Центральное территориальное управление Минэкологии РТ, до последнего времени возглавлявшееся Ильхамом Сабировым, «устойчивой группировкой, которая якобы крышует незаконные карьеры и свалки». А началось все с незаконной, как считает предприниматель, проверки его бизнеса.

— Представители Минэкологии в лице Центрального территориального управления 2 декабря 2016 года приехали — это была не плановая, не внеплановая проверка — и начали делать обмер моего участка и писать акт осмотра. В нем они указали, что наше предприятие допустило несанкционированный сброс отходов 2 декабря 2016 года, в 14 часов 20 минут, то есть в то время, когда экологи находились на моей территории, — почти 20 минут Лифшиц в подробностях описывал свой опыт общения с проверяющими.

Жалобы на взаимодействие с экологами занимают большую долю в обращениях к татарстанскому бизнес-омбудсмену



Если вкратце, то предпринимателя после проверки пригласили в ведомство на беседу, однако чиновники встречи с ним избегали. Через 10 дней он получил по почте протокол об административном правонарушении, в котором утверждалось, что его предприятием был допущен сбор отходов 4-го класса опасности и что от подписи и объяснений Лифшиц отказался. Руководителю предприятия назначают штраф в размере 100 тысяч рублей и требуют 19 млн рублей в качестве возмещения ущерба, нанесенного природе. Наказание он пытается оспорить в суде — сначала в районном, потом в Верховном, который встает на сторону Минэкологии. Тогда бизнесмен привлекает «тяжелую артиллерию» в лице Сарии Сабурской (уполномоченный по правам человека в РТ), Тимура Нагуманова и природоохранной прокуратуры.



— После личного вмешательства мы выиграли суд. Экологи подавали жалобы, им давали возможность что-либо доказать, но суд апелляционной инстанции также оставил решение в силе, — рассказал Лифшиц.

«Я бы сегодня в бизнес не пошел, я вам честно говорю»

Споры с проверяющими из Минэкологии длились почти год. Лифшиц сказал, что за это время к нему наведались с 11 проверками, из которых три — от Минэкологии. «Никаких жалоб на нас, никакого плана проверки у них не было. Они сами оказались мастерами сочинять эти жалобы», — продолжал обвинять чиновников в фальсификации и служебном подлоге бизнесмен. Досталось и мобильному приложению по выявлению незаконных свалок, которое запустило Министерство экологии: «Практика, когда людям платят за доносы о каких-либо нарушениях, незаконна. Люди идут на сделки с совестью за полторы тысячи рублей».

Насколько справедливы обвинения в адрес сотрудников Центрального территориального управления Минэкологии РТ, покажет следствие — Лифшиц подал заявление в СКР. Но то, что Ильхам Сабиров с ноября 2017 года не возглавляет ЦТУ (на его место назначен экс-заместитель главы Кировского и Московского районов Казани), видимо, говорит о том, что не все спокойно в вотчине Фарида Абдулганиева.

— Я бы сегодня в бизнес не пошел, я вам честно говорю. Я представляю, как тяжело предпринимателям, — тяжелым вздохом отреагировал на рассказ Лифшица Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов.

«Я представляю, как тяжело предпринимателям», — тяжелым вздохом отреагировал Вениамин Селифанов



Тягу госорганов «проверять где попало» он назвал заболеванием и призвал не запускать его, благо у природоохранной прокуратуры есть «политическая воля и инструменты», чтобы остановить незаконные проверки со стороны коллег по вопросам защиты окружающей среды.

— В Волгограде предприниматель обратился к прокурору, и в течение недели мы смогли остановить проверки и признать все действия незаконными. Конечно, злоупотребления будут, человеческий фактор никуда не денешь, но система защиты, начиная от ведомственного контроля, доступна тоже. Когда ты понимаешь, что это просто «наезд», если говорить на жаргоне, то что мешает обратиться? У нас есть все полномочия и инструменты, чтобы это предотвратить, — посоветовал Селифанов предпринимателям не стесняться жаловаться.

Прокурор и предприниматели померились отчетами

По словам бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова, несмотря на работу, направленную на снижение количества проверок, их по-прежнему много.

— Мы провели исследование делового климата в Татарстане, опросили почти 5 тысяч предпринимателей, и 59% из них сказали, что за последний год проверка в их отношении была, — сказал Нагуманов.

По словам Тимура Нагуманова, несмотря на работу, направленную на снижение количества проверок, их по-прежнему много



Еще одна больная тема для предпринимателей — экологическая отчетность. Надежда Сергеева, эколог компании «Сувар», пожаловалась, что отчеты по малому бизнесу в России сдаются до 15 января, отчеты по отходам производства и потребления — до 1 февраля, а отчеты за негативное воздействие на окружающую среду — до 10 марта. При этом вся экологическая отчетность формируется на базе бухгалтерской отчетности, которая сдается в марте. Из-за этого в экологических и бухгалтерских документах появляются нестыковки, которые органы власти характеризуют как некорректное предоставление данных или даже их сокрытие. Сергеева попросила Селифанова подвязать сроки сдачи экологических отчетов к бухгалтерским, но особого сочувствия не услышала.



— Вы себе не представляете, сколько мы отчетов пишем. Прокуроры сдают отчет к 5 января, то есть 3—4 января, пока все празднуют, они уже на работе. Зачем — без комментариев. Так работает все система прокуратуры и МВД много лет, — сообщил предпринимателям Селифанов. И уточнил, что не занимается формированием законодательства, но, «если его мнение спросят», он поддержит инициативу увязать сроки сдачи экологических и бухгалтерских отчетов.

Время встречи поджимало, и Вениамин Селифанов попросил бизнесменов подходить к прокурорам со своими проблемами в индивидуальном порядке. И не бояться жаловаться на чиновников, если те злоупотребляют проверками.

— Не стесняйтесь, приходите. Нарушитель закона всегда трус, кем бы он ни был — бандитом или чиновником, — подытожил Селифанов.

1 / 26 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов