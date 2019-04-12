Магдеев позвал в Совет по предпринимательству 13-летнюю девочку-блогера

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пригласил 13-летнюю девочку-блогера Анну Балкину в Совет по предпринимательству. Она известна видеороликами о городских проблемах.

Сегодня Балкина была на встрече мэра Набережных Челнов и бизнес-омбудсмена Татарстана Тимура Нагуманова с самозанятыми. Она попросила Магдеева создать льготный налоговый период для лиц до 18 лет.

«Мы обязательно найдем возможность с вами встретиться, я вас приглашаю в Совет по предпринимательству. Вместе поработаем. Посмотрим, что и чуток, и не чуток можно поменять в нашей работе. У вас будет возможность повлиять на принятие ряда решений, которые мы на совете рассматриваем», — цитирует мэра Челнов Chelny-biz.ru.