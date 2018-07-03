Мамы с тортиками: как в Татарстане первыми готовятся обложить самозанятых налогами

Аппарат бизнес-омбудсмена Тимура Нагуманова исследует сектор нелегально работающих граждан, но те пока опасаются законных схем деятельности

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РТ озвучил, какие страхи есть у самозанятых татарстанцев и как последним можно помочь. Со слов Тимура Нагуманова, представители малого бизнеса хотят легализоваться, но опасаются, что это принесет им только новые проблемы. При этом в любом случае «интернет-предприниматели» все время находятся в состоянии перманентного страха. Пока аппарат уполномоченного изучает, кто такие самозанятые и чего они хотят, а также как первыми в России обложить их налогами. Подробности — в материале «Реального времени».

Запрос легализоваться

Тимур Нагуманов подтвердил, что первые звоночки от самозанятых граждан поступали в его аппарат еще в 2017 году. «Тогда были первые обращения с вопросами о возможности легализоваться. Со временем стало понятно, что это определенная тенденция», — признался Нагуманов. Не так давно было инициировано введение на территории республики нового налога для самозанятых. Перед этим было решено разобраться, кто же такие самозанятые и чего они хотят, «качественное» исследование вовсю идет, к концу месяца аппарат будет готов предоставить официальные итоги. Сколько человек попали в выборку, Нагуманов не стал распространяться, не один раз отмечая, что исследование в первую очередь носит качественный, а не количественный характер, стоит цель изучить основные группы по деятельности, сделать глубинные интервью.

— Мы хотим понять, кто они такие, что делают, как смотрят на предложение, какая помощь и поддержка нужны. Нет задачи посчитать всех. В среднем по стране 10% — самозанятые. У нас в республике этот процент больше, я уверен. Это 10—15% населения республики, средний доход которых 30 тысяч рублей. Окончательный результат, какую сумму с помощью налога для самозанятых получится собрать, предсказать сложно, — объяснил Нагуманов.

Специально искать тех, кто в «тени», почти не приходится, достаточно поискать в соцсетях или спросить у предпринимателей про коллег по цеху. Ожидаемо, что многие идут на контакт неохотно. «Они боятся и говорят, что состояние страха у них перманентное. При этом говорят, что хотят выйти из него. Всех волнует, как перейти в легальное поле, чтобы проблем не прибавилось», — говорит Нагуманов. Сейчас уже определились три главные проблемы самозанятых: сложность регистрации и большая боязнь не уследить за всеми требованиями, составление отчетности, большие отчисления в адрес госорганов, которые неизбежны, если легализоваться.

— Средний доход — 30 тысяч рублей в месяц. Если с них платить определенные отчисления, то это уже будет проблема для предпринимателя, его доход сильно сократится, — рассуждает Нагуманов.

Тимур Нагуманов считает, что представители малого бизнеса хотят легализоваться, но опасаются, что это принесет им только новые проблемы. Фото Дмитрия Резнова

С его слов, несмотря на сложности, желание легализоваться есть. Но понимания, как будет работать специальный налоговый механизм, который мог бы облегчить жизнь предпринимателей, нет пока и у бизнес-омбудсмена.

«Нам очень интересно узнать, какие там параметры»

Всех интересует, как будет работать особый налоговый режим для самозанятых, тестирование которого пройдет в Татарстане, но, оказалось, Тимур Нагуманов и сам пока не в курсе.

— Мы не знаем детали «пилота». Мы консультируемся с авторами, знакомимся с вариантами, как это может работать, по итогам нашего исследования самозанятых сформируем предложения от Татарстана. Нам и самим очень интересно, какие в тестовом налоговом режиме параметры. Пока окончательные данные неизвестны, есть только контуры, но как это будет администрироваться, как и когда, с какой суммы и сколько нужно будет выплачивать, остается открытым вопросом, — признает Нагуманов.

Он не исключает, что может появиться необходимость платить тот или иной налог с определенных сумм товарооборота, но как тогда его учитывать, если он нигде не отображается? Бизнес-омбудсмен уверен, что конечная цель — то есть легализация — всех устраивает, вопрос, как к этому можно прийти, как опять-таки минимизировать платежи в те или иные фонды. При этом в масштабах всей страны возможностью получить официальный статус самозанятого воспользовались только около тысячи человек, что никак не соразмерно ни с их численностью, ни с затратами на разработку закона.

В масштабах всей страны возможностью получить официальный статус самозанятого воспользовались только около тысячи человек, что никак не соразмерно ни с их численностью, ни с затратами на разработку закона. Фото Максима Платонова

Работа над качеством

У Нагуманова поинтересовались, почему доля МСБ в экономике республики никак не перерастет планку в 25%, но комментировать существующую долю уполномоченный по защите прав предпринимателей отказался.

— Мы работаем в первую очередь над улучшением инвестиционного климата. А цифры не всегда находятся в прямой корреляции, многие предприниматели, например, работают в тени. Комментировать долю отказываюсь, но подчеркну, что мы работаем над качеством, — пояснил Нагуманов.

При этом, по последним данным, озвученным бизнес-омбудсменом, количество предпринимательских субъектов в республике 160 тысяч (данные за 2017 год), что идентично 2011 году. Небольшое снижение числа ИП было в 2014—2015 годах. Сейчас в команде Нагуманова как раз параллельно работают над другим исследованием, которое покажет, увидели ли предприниматели улучшения после утверждения дорожных карт в районах. Опрос покажет, какой эффект в итоге дали усилия местной власти по поддержке предпринимателей.

А ситуация с жалобами на проверки по-прежнему не меняется. Количество плановых сокращается, но внеплановые растут. В прошлом году из 35 тысяч всех проверок 79% были внеплановыми, при этом в эту цифру не входит контроль со стороны министерств. Четверть всех обращений в аппарат связаны с жалобами на проверки, из них 40% приходятся на исполком, 30% — на контрольно-надзорные органы.