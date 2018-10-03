Средний бизнес ожидает роста выручки до 10% — аналитики

Больше половины представителей российского среднего бизнеса ожидают роста своей выручки в этом году на 6–10%.

При этом, внешние ограничения не помешали бизнесу строить планы на зарубежные рынки — около трети опрошенных собираются выходить с предприятием за пределы России. Препятствием предприниматели называют только недостаток денег.

Российские компании также настроены на использование в работе искусственного интеллекта. 98% опрошенных намереваются применять его в своей деятельности к 2023 году.

Исследование «Барометр роста» провело Ernst & Young. В опросе приняли участие 2 766 представителей высшего руководства компаний с годовой выручкой от $1 млн, передают «Известия».

Напомним, бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов ранее заявил о снижении деловой активности в районах Татарстана.

