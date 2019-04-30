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Экономика

15 подростков из Татарстана зарегистрировались как самозанятые

17:27, 30.04.2019
15 подростков из Татарстана зарегистрировались как самозанятые
Фото: kpfu.ru

В Татарстане 15 подростков приняли решение зарегистрироваться как самозанятые, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказал уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов. Он отметил, что легализовать свою деятельность стараются подростки, которые зарабатывают в интернете. Режим самозанятости дает возможность регистрироваться с 14 лет.

Напомним, в стране продолжается эксперимент по самозанятости — внедрению налогового режима «Налог на профессиональный доход». Ранее "Реальное время" рассказывало о правовых и психофизилогических аспектах самозанятости несовершеннолетних.

ЭкономикаТехнологииОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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