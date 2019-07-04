Минниханов предложил обязать чиновников консультировать бизнес по Skype

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на XII расширенном заседании Совета по предпринимательству предложил обязать чиновников консультировать бизнес по Skype.



«Я считаю, что форма общения через Skype должна обязательно применяться всеми органами власти, в том числе и федеральными», — сказал он.

Ранее Минниханов заявил, что врио руководителя исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов останется секретарем Совета по предпринимательству при президенте РТ. Он будет занимать эту должность еще полгода.

Прямую трансляцию Совета по предпринимательству можно посмотреть на сайте интернет-газеты «Реальное время».