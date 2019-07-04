Новости общества

11:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов предложил обязать чиновников консультировать бизнес по Skype

11:06, 04.07.2019
Минниханов предложил обязать чиновников консультировать бизнес по Skype
Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на XII расширенном заседании Совета по предпринимательству предложил обязать чиновников консультировать бизнес по Skype.

«Я считаю, что форма общения через Skype должна обязательно применяться всеми органами власти, в том числе и федеральными», — сказал он.

Ранее Минниханов заявил, что врио руководителя исполкома Альметьевского района Тимур Нагуманов останется секретарем Совета по предпринимательству при президенте РТ. Он будет занимать эту должность еще полгода.

Прямую трансляцию Совета по предпринимательству можно посмотреть на сайте интернет-газеты «Реальное время».

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров