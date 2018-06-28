Самозанятые Татарстана сами попросили о налоге, заявили в Кремле

Самозанятые в Татарстане сами выступили с инициативой выйти в легальное правовое поле.



По словам замруководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой, самозанятые обращались к бизнес-омбудсмену Татарстана Тимуру Нагуманову с подобной просьбой.

«Мониторинг, который сейчас проводит аппарат уполномоченного, показал, что 80% самозанятых заинтересованы в введении налога. Сколько получится собрать, сказать сложно. Скорее всего, это будет незначительная сумма», — пояснила Галимова.

Накануне стало известно, что создание специального механизма для работы с самозанятыми могут пилотно отработать в Татарстане. Ранее Галимова представила позицию Кремля по последним инфоповодам. Подробности — в материале «Реального времени».