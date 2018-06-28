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Самозанятые Татарстана сами попросили о налоге, заявили в Кремле

16:22, 28.06.2018 4
Самозанятые Татарстана сами попросили о налоге, заявили в Кремле
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самозанятые в Татарстане сами выступили с инициативой выйти в легальное правовое поле.

По словам замруководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой, самозанятые обращались к бизнес-омбудсмену Татарстана Тимуру Нагуманову с подобной просьбой.

«Мониторинг, который сейчас проводит аппарат уполномоченного, показал, что 80% самозанятых заинтересованы в введении налога. Сколько получится собрать, сказать сложно. Скорее всего, это будет незначительная сумма», — пояснила Галимова.

Накануне стало известно, что создание специального механизма для работы с самозанятыми могут пилотно отработать в Татарстане. Ранее Галимова представила позицию Кремля по последним инфоповодам. Подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоБизнесРозничная торговля
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    Капец! Они наверно издеваются над нами. Мы сами попросили забрать у нас деньги)))))
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  • Анонимно 28 июня
    а? чо? вот так пришли и попросили? садомазо что ли? вы там чо курите то? в край оборзели уже. пенсионный возраст повысили, считайте что половине населения сказали, что вы платите сборы, но пенсии у вас не будет ибо вы здохните раньше, от такой жизни. Это не жизнь, это выживание. Как вы там думаете, почему же люди стараются до последнего работать? а не отдыхают на морях и океанах на эту пенсию? на ЧМ деньги есть, а на пенсию нет?
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  • Анонимно 07:57
    да,конечно,мы же миллионы гребем.
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  • Анонимно 08:58
    хаха. попросили, да еще как можно больше попросили...
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