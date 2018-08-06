Нагуманов, Носов, Фаррахов — татарстанская «тройка» на кремлевской «скамье запасных»

В резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ включили троих татарстанцев — экс-министра здравоохранения РТ, депутата Госдумы Айрата Фаррахова, экс-гендиректора Иннополиса Игоря Носова и уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова. «Реальное время» выяснило их карьерные перспективы.



Почему Кремль не сбрасывает со счетов «возрастного» кандидата Айрата Фаррахова, но вряд ли прочит его на высокую государственную должность, чем хороши для будущего России молодые политики, которые прагматично воспринимают опыт Запада и какие качества, кроме образования и опыта, важны для путинских «резервистов», читайте в нашем материале.

https://realnoevremya.ru/articles/108411-nashi-v-rezerve-na-kogo-v-tatarstane-polozhil-glaz-putin

