«Уголовные дела на бизнесменов инициированы либо конкурентами, либо учредителями, либо партнерами»

Гульнара Сергеева: в истекшем году в Татарстане на уголовное «давление» пожаловались 60 предпринимателей

Фото: Олег Тихонов

Около 60 обращений по поводу уголовного преследования поступило от татарстанских представителей бизнеса в адрес уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова в 2018 году. О тонкой грани между бизнесом и мошенничеством, методах сведения счетов между конкурентами и бывшими партнерами в уголовно-правовом поле и первых результатах работы Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК») — в репортаже «Реального времени» с заседания общественного совета центра.

«Уголовное» давление на бизнес



— К сожалению, уголовные дела против предпринимателей возбуждаются все чаще и чаще, — заявила журналистам перед началом сегодняшнего, второго по счету заседания общественного совета ЦОП «БПК» исполнительный сопредседатель президиума центра Гульнара Сергеева. — Я сужу по статистике обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей и к нам, в ЦОП. Более того, тема, которую мы хотим развернуть сегодня в дискуссию, очень важна и актуальна по всей России, и это прозвучало в послании президента Владимира Путина и на коллегии МВД Российской Федерации. Это касается споров, которые из гражданско-правовых переходят в уголовную плоскость.

Сергеева пояснила: речь идет о практике возбуждения в отношении предпринимателей уголовных дел за мошенничество по пункту 4 статьи 159-й, то есть на общих основаниях, тогда как их действия должны квалифицироваться по пунктам 5—7, которые имеют узкую направленность: «намеренное невыполнение договорных обязательств в области предпринимательства».

— Вчера прозвучало высказывание главы МВД, что предприниматели сами давят на бизнес, — заметила Сергеева. — Это на самом деле так. К сожалению, мы наблюдаем, что все заявления о возбуждении уголовных дел инициированы либо конкурентами, либо учредителями, либо партнерами, либо контрагентами предпринимателей. И сложно найти грань — гражданско-правовой спор это или уголовно наказуемое деяние. Ведь все зависит от умысла: умышленно не хотел исполнять обязательства в рамках договора предприниматель или нет.

Главное в таких случаях, считает исполнительный сопредседатель президиума ЦОП, не жалеть времени на то, чтобы разобраться в каждом отдельном случае — был изначально умысел на мошенничество или нет.

Тимур Нагуманов сообщил, что в связи с уголовным преследованием бизнеса в прошлом году поступило порядка 60 обращений от предпринимателей, «не считая случаев, когда обращались просто за консультацией»



«Резиновая» статья

«Резиновой» назвал часть 4-ю статьи 159-й УК Тимур Нагуманов, сообщивший, что в связи с уголовным преследованием бизнеса в прошлом году поступило порядка 60 обращений от предпринимателей, «не считая случаев, когда обращались просто за консультацией».

— Она (ч. 4 ст. 159 УК) охватывает всех — от классических мошенников до предпринимателей, которые не смогли исполнить договорные обязательства. Применение частей 5—7 могло бы упростить ситуацию, но в Татарстане они почему-то непопулярны…

В 2018 году, по данным, полученным омбудсменом из МВД в Татарстане, по ч. 5—7 ст. 159-й вообще не было возбуждено ни одного уголовного дела, а по данным Верховного суда, из поступивших 1324 дел по 159-й статье одно было возбуждено по ч. 5-й и одно — по ч. 6-й.

Множество уголовных дел, подчеркнул Нагуманов, тянутся годами, буксуют, а тем временем предприниматели, не справившиеся с договорными обязательствами, содержатся во время следствия под стражей, а поневоле заброшенный ими бизнес погибает — вместе с рабочими местами.

Элик Абдрашитов заметил, что уголовную окраску споры между бизнесменами начинают приобретать тогда, когда не выполняются решения арбитражных судов и потерпевшая сторона пытается вернуть свои деньги любыми доступными способами



Как ни посмотри — коррупционеры

Эксперт ЦОПа Элик Абдрашитов указал на несовершенство закона и проблему, лежащую в правоприменительной плоскости:

— Сотрудникам правоохранительных органов проще работать с привычными лекалами по части 4-й.

А затем заметил, что уголовную окраску споры между бизнесменами начинают приобретать тогда, когда не выполняются решения арбитражных судов и потерпевшая сторона пытается вернуть свои деньги любыми доступными способами.

— Части 159-й статьи, связанные с особенностями дел, в которых замешан бизнес, не работают, потому что трудно установить, когда у человека возник умысел — до или после заключения договора, — включился в обсуждение замруководителя СУ СКР Владимир Циома. — Возможно, должно быть так: есть юридическое лицо — значит, статья должна быть соответствующая.

Что же касается использования бизнесменами уголовного преследования как меры давления на конкурентов, то Циома заметил, что работой следственных органов в любом случае одна из сторон останется недовольна:

— В любом случае мы предстаем коррупционерами либо с одной стороны, либо с другой! Пока мы проверяем информацию и выносим отказы, заявитель жалуется, что мы куплены, когда возбуждаем — на то же жалуется подозреваемый.

Юрий Худобин заметил, что в глазах обывателя предприниматель, цель которого «купить подешевле и продать подороже», всегда мошенник



Бизнесмен = мошенник

Судья Верховного суда РТ Юрий Худобин плеснул масла в огонь. Заметив, что в глазах обывателя предприниматель, цель которого «купить подешевле и продать подороже», всегда мошенник. И изложил стандартную историю, которую не раз наблюдал в суде: как человек, набравший кредитов, отстроивший на них дом, купивший машину, сделавший жену своим коммерческим директором, а тещу — главбухом, «каким-то путем получает контракт по тендеру», потом пускает деньги на погашение кредитов, для исполнения контракта набирает гастарбайтеров, проваливает контракт и в конечном счете предстает перед судом.

— Предприниматель ли он? — задал Худобин риторический вопрос.

— Исходя из такого образа предпринимателя, у нас не будет ни одного дела, — резюмировала Гульнара Сергеева.

— Это оскорбление всех предпринимателей, — возмутилась Нэлла Прусс, ректор ТИСБИ. — Если говорить так, надо прекратить рыночные отношения в стране!

Адвокат бывшего соучредителя ООО «АРДИ» Екатерины Зявкиной Ольга Камалетдинова рассказала историю своей подзащитной



Конкуренция — дело хорошее, но зачем же компьютеры трогать?

От общих рассуждений участники перешли к конкретным делам. Адвокат Лаврентий Сичинава представил на суд членов общественного совета ЦОП дело своего клиента — коммерческого директора новосибирского ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» Сергея Хазова, который больше года просидел под арестом в ожидании завершения расследования заведенного на него дела о мошенничестве. Его предприятие в 2015—2016 гг. в несколько приемов получило по договору поставки продукцию ООО «Индустриальный парк «Камские поляны», однако расплатилось не до конца — из 62,2 млн рублей перечислило только 53,98 млн.

— С предприятием Хазова не рассчитались другие контрагенты, — объяснил Сичинава. — Он не отказывался платить — на счету просто денег не было. А Хазова обвинили в хищении продукции поставщика на 8,2 миллиона.

За время ареста Хазова ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» и вовсе обанкротилось. Хазов в своем обращении в ЦОП поставил вопрос о возможной коррупционной составляющей уголовного дела. Но поскольку его дело на днях было передано в суд, единственное, чем смог помочь ЦОП, — предложить участие в процессе своего представителя в качестве защитника. От этого Сичинава от лица своего клиента отказался. Он сказал, что для Хазова важнее было предать дело огласке. Что и произошло.

Запутанное дело директора казанского ООО «ВМТ» Асии Сабирзяновой представил адвокат передачи «Человек и закон» Сергей Горшков. Уголовную историю, тянущуюся с 2015 года, он изложил коротко: Сабирзянова, работающая в Москве, захотела организовать в Казани современный медицинский центр (на базе горбольницы №12, — прим. ред.), доверилась местному предпринимателю, который получал от нее деньги как физлицо и без ее ведома возвел строительный модуль силами гастарбайтеров, а когда Сабирзянова начала наводить в делах порядок, в Ново-Савиновском суде Казани появились заявления о возбуждении уголовного дела по фактам подлога документов, хищения денежных средств в особо крупном размере и злостному неисполнению судебных актов, хотя из 7,48 млн рублей, которые Сабирзянова должна вернуть по решению суда ООО «ВТМ», 1,29 млн она уже вернула.

Сейчас дело Сабирзяновой уже поступило в суд, так что рассуждать об обращении ЦОП к правоохранительным и следственным органам поздно. Горшков просил ЦОП… «убедиться в нарушениях, допущенных органами следствия, прокуратурой и судом». ЦОП также предложил участие в деле общественного защитника. Предложение было принято.

Екатерине Зявкиной выделили защитника, но разъяснили, что брать себе компьютеры, принадлежавшие фирме, было неправильно



Третью историю представила адвокат бывшего соучредителя ООО «АРДИ» Екатерины Зявкиной Ольга Камалетдинова. Она сообщила, что две подруги создали общий бизнес по озеленению, поссорились и не сумели разойтись по-дружески. Зявкина в процессе реорганизации создала другую компанию — ООО «ДИЕЗ» и «увела» в нее основных клиентов — ООО «Корстон-Казань» и ООО «Икея Сентерз Рус Оперэйшн». А вчерашняя компаньонка написала на экс-подругу заявление о мошенничестве и обвинила в присвоении имущества общей фирмы.

Зявкиной выделили защитника, но по ходу дела разъяснили, что брать себе компьютеры, принадлежавшие фирме, было неправильно.

— Я просто не могла бросить имущество, — объяснила Зявкина. — Никто им не занимался…

Под занавес Гульнара Сергеева отчиталась об исполнении решений, принятых на прошлом заседании общественного совета ЦОП. Она сообщила, что уголовные дела против нескольких предпринимателей прекратили, но уже в этом году дело в отношении неустановленных сотрудников ООО «ФармБиоВет» возбудили вновь.

А вот ООО «Городская газовая служба», конкурента ООО «Газпром Трансгаз Казань», сообщила Сергеева «Реальному времени», удалось отстоять, и сейчас оно действует.