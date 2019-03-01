«Уголовные дела на бизнесменов инициированы либо конкурентами, либо учредителями, либо партнерами»
Гульнара Сергеева: в истекшем году в Татарстане на уголовное «давление» пожаловались 60 предпринимателей
Около 60 обращений по поводу уголовного преследования поступило от татарстанских представителей бизнеса в адрес уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова в 2018 году. О тонкой грани между бизнесом и мошенничеством, методах сведения счетов между конкурентами и бывшими партнерами в уголовно-правовом поле и первых результатах работы Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК») — в репортаже «Реального времени» с заседания общественного совета центра.
«Уголовное» давление на бизнес
— К сожалению, уголовные дела против предпринимателей возбуждаются все чаще и чаще, — заявила журналистам перед началом сегодняшнего, второго по счету заседания общественного совета ЦОП «БПК» исполнительный сопредседатель президиума центра Гульнара Сергеева. — Я сужу по статистике обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей и к нам, в ЦОП. Более того, тема, которую мы хотим развернуть сегодня в дискуссию, очень важна и актуальна по всей России, и это прозвучало в послании президента Владимира Путина и на коллегии МВД Российской Федерации. Это касается споров, которые из гражданско-правовых переходят в уголовную плоскость.
Сергеева пояснила: речь идет о практике возбуждения в отношении предпринимателей уголовных дел за мошенничество по пункту 4 статьи 159-й, то есть на общих основаниях, тогда как их действия должны квалифицироваться по пунктам 5—7, которые имеют узкую направленность: «намеренное невыполнение договорных обязательств в области предпринимательства».
— Вчера прозвучало высказывание главы МВД, что предприниматели сами давят на бизнес, — заметила Сергеева. — Это на самом деле так. К сожалению, мы наблюдаем, что все заявления о возбуждении уголовных дел инициированы либо конкурентами, либо учредителями, либо партнерами, либо контрагентами предпринимателей. И сложно найти грань — гражданско-правовой спор это или уголовно наказуемое деяние. Ведь все зависит от умысла: умышленно не хотел исполнять обязательства в рамках договора предприниматель или нет.
Главное в таких случаях, считает исполнительный сопредседатель президиума ЦОП, не жалеть времени на то, чтобы разобраться в каждом отдельном случае — был изначально умысел на мошенничество или нет.
«Резиновая» статья
«Резиновой» назвал часть 4-ю статьи 159-й УК Тимур Нагуманов, сообщивший, что в связи с уголовным преследованием бизнеса в прошлом году поступило порядка 60 обращений от предпринимателей, «не считая случаев, когда обращались просто за консультацией».
— Она (ч. 4 ст. 159 УК) охватывает всех — от классических мошенников до предпринимателей, которые не смогли исполнить договорные обязательства. Применение частей 5—7 могло бы упростить ситуацию, но в Татарстане они почему-то непопулярны…
В 2018 году, по данным, полученным омбудсменом из МВД в Татарстане, по ч. 5—7 ст. 159-й вообще не было возбуждено ни одного уголовного дела, а по данным Верховного суда, из поступивших 1324 дел по 159-й статье одно было возбуждено по ч. 5-й и одно — по ч. 6-й.
Множество уголовных дел, подчеркнул Нагуманов, тянутся годами, буксуют, а тем временем предприниматели, не справившиеся с договорными обязательствами, содержатся во время следствия под стражей, а поневоле заброшенный ими бизнес погибает — вместе с рабочими местами.
Как ни посмотри — коррупционеры
Эксперт ЦОПа Элик Абдрашитов указал на несовершенство закона и проблему, лежащую в правоприменительной плоскости:
— Сотрудникам правоохранительных органов проще работать с привычными лекалами по части 4-й.
А затем заметил, что уголовную окраску споры между бизнесменами начинают приобретать тогда, когда не выполняются решения арбитражных судов и потерпевшая сторона пытается вернуть свои деньги любыми доступными способами.
— Части 159-й статьи, связанные с особенностями дел, в которых замешан бизнес, не работают, потому что трудно установить, когда у человека возник умысел — до или после заключения договора, — включился в обсуждение замруководителя СУ СКР Владимир Циома. — Возможно, должно быть так: есть юридическое лицо — значит, статья должна быть соответствующая.
Что же касается использования бизнесменами уголовного преследования как меры давления на конкурентов, то Циома заметил, что работой следственных органов в любом случае одна из сторон останется недовольна:
— В любом случае мы предстаем коррупционерами либо с одной стороны, либо с другой! Пока мы проверяем информацию и выносим отказы, заявитель жалуется, что мы куплены, когда возбуждаем — на то же жалуется подозреваемый.
Бизнесмен = мошенник
Судья Верховного суда РТ Юрий Худобин плеснул масла в огонь. Заметив, что в глазах обывателя предприниматель, цель которого «купить подешевле и продать подороже», всегда мошенник. И изложил стандартную историю, которую не раз наблюдал в суде: как человек, набравший кредитов, отстроивший на них дом, купивший машину, сделавший жену своим коммерческим директором, а тещу — главбухом, «каким-то путем получает контракт по тендеру», потом пускает деньги на погашение кредитов, для исполнения контракта набирает гастарбайтеров, проваливает контракт и в конечном счете предстает перед судом.
— Предприниматель ли он? — задал Худобин риторический вопрос.
— Исходя из такого образа предпринимателя, у нас не будет ни одного дела, — резюмировала Гульнара Сергеева.
— Это оскорбление всех предпринимателей, — возмутилась Нэлла Прусс, ректор ТИСБИ. — Если говорить так, надо прекратить рыночные отношения в стране!
Конкуренция — дело хорошее, но зачем же компьютеры трогать?
От общих рассуждений участники перешли к конкретным делам. Адвокат Лаврентий Сичинава представил на суд членов общественного совета ЦОП дело своего клиента — коммерческого директора новосибирского ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» Сергея Хазова, который больше года просидел под арестом в ожидании завершения расследования заведенного на него дела о мошенничестве. Его предприятие в 2015—2016 гг. в несколько приемов получило по договору поставки продукцию ООО «Индустриальный парк «Камские поляны», однако расплатилось не до конца — из 62,2 млн рублей перечислило только 53,98 млн.
— С предприятием Хазова не рассчитались другие контрагенты, — объяснил Сичинава. — Он не отказывался платить — на счету просто денег не было. А Хазова обвинили в хищении продукции поставщика на 8,2 миллиона.
За время ареста Хазова ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» и вовсе обанкротилось. Хазов в своем обращении в ЦОП поставил вопрос о возможной коррупционной составляющей уголовного дела. Но поскольку его дело на днях было передано в суд, единственное, чем смог помочь ЦОП, — предложить участие в процессе своего представителя в качестве защитника. От этого Сичинава от лица своего клиента отказался. Он сказал, что для Хазова важнее было предать дело огласке. Что и произошло.
Запутанное дело директора казанского ООО «ВМТ» Асии Сабирзяновой представил адвокат передачи «Человек и закон» Сергей Горшков. Уголовную историю, тянущуюся с 2015 года, он изложил коротко: Сабирзянова, работающая в Москве, захотела организовать в Казани современный медицинский центр (на базе горбольницы №12, — прим. ред.), доверилась местному предпринимателю, который получал от нее деньги как физлицо и без ее ведома возвел строительный модуль силами гастарбайтеров, а когда Сабирзянова начала наводить в делах порядок, в Ново-Савиновском суде Казани появились заявления о возбуждении уголовного дела по фактам подлога документов, хищения денежных средств в особо крупном размере и злостному неисполнению судебных актов, хотя из 7,48 млн рублей, которые Сабирзянова должна вернуть по решению суда ООО «ВТМ», 1,29 млн она уже вернула.
Сейчас дело Сабирзяновой уже поступило в суд, так что рассуждать об обращении ЦОП к правоохранительным и следственным органам поздно. Горшков просил ЦОП… «убедиться в нарушениях, допущенных органами следствия, прокуратурой и судом». ЦОП также предложил участие в деле общественного защитника. Предложение было принято.
Третью историю представила адвокат бывшего соучредителя ООО «АРДИ» Екатерины Зявкиной Ольга Камалетдинова. Она сообщила, что две подруги создали общий бизнес по озеленению, поссорились и не сумели разойтись по-дружески. Зявкина в процессе реорганизации создала другую компанию — ООО «ДИЕЗ» и «увела» в нее основных клиентов — ООО «Корстон-Казань» и ООО «Икея Сентерз Рус Оперэйшн». А вчерашняя компаньонка написала на экс-подругу заявление о мошенничестве и обвинила в присвоении имущества общей фирмы.
Зявкиной выделили защитника, но по ходу дела разъяснили, что брать себе компьютеры, принадлежавшие фирме, было неправильно.
— Я просто не могла бросить имущество, — объяснила Зявкина. — Никто им не занимался…
Под занавес Гульнара Сергеева отчиталась об исполнении решений, принятых на прошлом заседании общественного совета ЦОП. Она сообщила, что уголовные дела против нескольких предпринимателей прекратили, но уже в этом году дело в отношении неустановленных сотрудников ООО «ФармБиоВет» возбудили вновь.
А вот ООО «Городская газовая служба», конкурента ООО «Газпром Трансгаз Казань», сообщила Сергеева «Реальному времени», удалось отстоять, и сейчас оно действует.
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