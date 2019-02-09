«Государственные деньги нужны всем»: медицинский бизнес просит поддержки у Минздрава

Внедрение единой информационной системы в здравоохранении Татарстана грозит массовыми увольнениями врачей

Фото: Инна Серова (на фото — Айрат Гарипов)

Как частным медицинским учреждениям подобраться к «пирогу» ОМС, чем Минздрав может помочь местным производителям медицинского оборудования и почему не всегда проверки надзорных органов — зло, обсуждалось сегодня на встрече предпринимателей из сферы медицинского бизнеса с заместителем министра здравоохранения РТ Айратом Гариповым. За диалогом следила корреспондент «Реального времени».

Не того ждали

Предприниматели ждали встречи с первым лицом министерства. И когда выяснилось, что Марату Садыкову помешали приехать неотложные дела, то, по определению организатора мероприятия — уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова, лица участников «стали злыми».

Лед растаял, когда по ходу диалога Айрат Гарипов начал конкретно и откровенно отвечать на вопросы. Правда, в некоторых темах он откровенно «плавал». Но зато предложил:

— Если у кого-то останутся вопросы, министр просил передать, что всех желающих ждет сегодня в три часа в Минздраве.

Нацпроект как преграда

— Мы сделали первый шаг — постарались в этом году вовремя принять территориальную программу обязательного медицинского страхования, — разрядил обстановку Гарипов. — А с каждым годом программа принималась все позже и позже. Я принес сборник с программой, он никогда не рождался в январе… Это тоже какое-то начало порядка.

— Самый первый вопрос — это, наверное, деньги. Государственные деньги нужны всем, и здесь нужны прозрачность и конкретика, — дал старт «переговорам» Тимур Нагуманов. — Первый блок вопросов — по ОМС.

— Мы хотели поучаствовать в программе ОМС, — поднялась с места директор бугульминского клинико-диагностического центра «Дент мастер» Лилия Хакимова. — Собрали необходимые документы, но нам сказали, что вначале надо согласовать это с руководством ГАУЗ… Мы знаем, что в принципе отказать не могут. Но объемов не дают! Министр Вафин ссылался на то, что частные клиники берут только выгодные объемы помощи, то, что хорошо оплачивается. Но почему бы и нет? Государственные клиники получают государственную поддержку, а мы не получаем. За счет чего нам развиваться?



«Государственные деньги нужны всем, и здесь нужны прозрачность и конкретика», — дал старт «переговорам» Тимур Нагуманов

Хакимову поддержал коллега с места:

— Мы хотим работать, но никак не получается. В частной медицине входной билет дорогой: аренда площадей, оборудование — все за свой счет… Мы хотели заявить детскую ортопедию, в прошлом году сделали скрин — оказалось, что здоровых детей всего 14 процентов. Мы проходили через школы. В школы нам очень тяжело зайти. Мы же за деньги идем. А сейчас прокуратура конкретно занимается — никаких поборов в школах не должно быть…

— Он имеет в виду, что это можно было бы сделать по ОМС бесплатно, — уточнила Хакимова.

— При формировании территориальной программы объемы [финансирования] распределяются в соответствии с подушевыми нормативами, — откликнулся замминистра. — Исходя из этого, формируется фонд ОМС, собирается определенная сумма денег… Вроде все просто — распредели по объемам и так далее. Но появились нацпроекты, и нам установили определенные показатели. В медицинской помощи самое важное — продолжительность жизни, смертность. При формировании программ в первую очередь удовлетворяются потребности первичной медицины. А что касается согласования с ГАУЗ участия в программе ОМС, то его, конечно же, не нужно.

Гарипов пообещал рассмотреть вопрос о диспансеризации детей, но не обещал его быстро решить.

«Профицит» — еще не прибыль

Офтальмолог Александр Расческов задал вопрос об использовании средств ОМС на закупку оборудования — в год на это можно тратить не больше 100 тысяч рублей при том, что оборудование стоит миллионы:

— Как можно увеличить эту статью?

— Перечень затрат определен федеральным законодательством. Законодательная инициатива — это долгий путь, и можно упереться на высшем уровне в какие-то препоны, — заметил замминистра и перечислил области, в которых, по его мнению, частникам есть место для участия в программе ОМС, попутно указав «обходной» путь финансирования закупок оборудования. — Офтальмология — очень интересная сфера для государственно-частного партнерства, онкология, ЭКО, диализ, травматология наиболее близки к сфере бизнеса. При концессионной схеме есть возможность возмещения затрат на оборудование, потому что вы получили эти деньги не по ОМС. Это позволило бы, например, снять очередь по катаракте.

Офтальмолог Александр Расческов задал вопрос об использовании средств ОМС на закупку оборудования — в год на это можно тратить не больше 100 тысяч рублей при том, что оборудование стоит миллионы



— С чего начать?

— Мне кажется — с ваших предложений, с того, что вы заявляетесь не на один вид помощи, например, на операции по катаракте, а полностью — на амбулаторное обследование, на весь спектр, и помогаете разгрузить определенный поток населения.

— Мне понятна позиция Минздрава. Как говорится, любишь кататься — люби и саночки возить. Но что такое санки и что такое возить? Должен быть четкий перечень. А если он делает из десяти наименований пять?

В итоге договорились проанализировать ситуацию на примере клиники Расческова.

На невозможность оставить себе и потратить на приобретение оборудования честно заработанные деньги — «профицит», который остается в конце года у клиник, работающих по программе ОМС, пожаловались частные стоматологи. Однако замминистра сослался на рамки, которые ставит федеральное законодательство, и заметил, что такая же проблема — и у госучреждений.

Главное — не дискредитировать медицину

— Я за то, чтобы вся медицина стала частной, потому что это способствовало бы конкуренции, — высказал, по его собственному определению, «крамольную» мысль Айрат Гарипов. — Но это невозможно, потому что нет рычагов государственного контроля. А в любой среде есть люди, которые дискредитируют других людей.

— А ваши коллеги в министерстве в курсе? — слегка опешил даже Тимур Нагуманов.

— Да, но министерство не состоит из одного министра и одного заместителя… Оно состоит из большого количества людей, которые влияют на принятие решений.

«Некоторые клиники оказывают услуги по ОМС пациентам, которые приходят на ЭКО, минуя комиссию Минздрава. Будет ли оплачена такая услуга по ОМС?», — поинтересовался представитель «Клиники Нуриевых» Рустем Хамитов



Слепая офтальмология дорого обходится

— Некоторые клиники оказывают услуги по ОМС пациентам, которые приходят на ЭКО, минуя комиссию Минздрава. Будет ли оплачена такая услуга по ОМС? — поинтересовался представитель «Клиники Нуриевых» Рустем Хамитов.

— Естественно, квот не хватает, но дополнительно направить на это деньги пока не представляется возможным, — выбирая слова парировал Гарипов. — Давайте я доложу министру и мы отдельно встретимся.

— У нас в республике формируется единая очередь на базе РКОБ, — включился в разговор представитель центра микрохирургии глаза «Прозрение» Рустем Латыпов. — В Набережных Челнах в сравнении с соседними территориями выделялось значительно меньше квот на удаление катаракты. И это происходит систематически. Наши вопросы проистекают из-за непрозрачности территориальной программы. Мы не понимаем принципы выделения объемов. И рядовые граждане не могут посмотреть, в каком учреждении какие квоты. В других субъектах, например, в Питере, эта программа в открытом доступе, а нам скидывают одну строчку из таблицы. Это делается осознанно: старательно закрывается информация. Мне понятно, почему это делается, но это нечестно.

Рустем Латыпов: «Мы не понимаем принципы выделения объемов. И рядовые граждане не могут посмотреть, в каком учреждении какие квоты»



— Вопрос понятен. Наверное да. Так было удобнее, потому что мы понимали, что существует устоявшаяся система, когда государственный заказ нужно в первую очередь распределить среди государственных учреждений, — признал Гарипов. — Но сейчас ситуация меняется. Выходом из этого, наверное, станет формирование в офтальмологии единой информационной системы «Лист ожидания». Мы понимаем, что у нас серьезная очередь. Но оценить ее точно сложно, потому что возникают задвоения — в двух городах может курироваться один и тот же человек, при этом он мог сделать операцию и не сняться с очереди. Мы надеемся, что в первом полугодии у нас возникнет открытая система с точки зрения объемов.



А еще замминистра подчеркнул, что очень многие татарстанские пациенты делают операции в соседних регионах, тогда как министерство заинтересовано, чтобы деньги оставались в республике.

Местному поставщику техзадание мешает

Об особой поддержке попросил замминистра здравоохранения гендиректор АО «Казанский медико-инструментальный завод» Нур Шакиров, пожаловавшийся, что продукцию его предприятия признают качественной зарубежные доктора, но не закупают местные медучреждения.

Айрат Гарипов возразил, что при госзакупках все решает техзадание, в которое надо «вписаться» производителю.

Нур Шакиров пожаловался, что продукцию его предприятия признают качественной зарубежные доктора, но не закупают местные медучреждения



Совместители, на выход!

Болезненной для предпринимателей-медиков стала новость о создании единой информационной системы в здравоохранении республики. Как выяснилось, доктора боятся, что руководству государственных клиник станет известно о подработках сотрудников в свободное время в коммерческих учреждениях.

Причину этого страха корреспонденту «Реального времени» на условиях анонимности объяснил один из участников встречи. По его словам, главврачам ГАУЗ сверху дан неофициальный приказ таких совместителей увольнять, и они его неукоснительно исполняют — тоже под угрозой потери должности.

— Главврачи запрещают совместительство, а теперь им станет все известно, — высказала это в лицо заместителю министра здравоохранения замдиректора клиники «Авиценна-эндокринология» Ольга Коновалова, и коллеги ее поддержали.

Уверения Гарипова, что «если прекрасный врач совмещает, не нарушая законодательство, то главврач не захочет его потерять», прозвучали малоубедительно.

Проверка о двух концах

Поводом к бурной дискуссии стало выступление, в котором участники встречи поинтересовались, как Минздрав собирается решать проблему недобросовестных конкурентов — частных стоматологов, наркологов, педиатров, косметологов, массажистов и других специалистов, практикующих на дому и демпингующих на рынке в силу отсутствия серьезных затрат.

— За серый рынок наркологии Минздрав не отвечает, — отбился Гарипов.

А участвовавшая во встрече руководитель территориального органа Росздравнадзора Любовь Шайхутдинова пообещала в ближайшее время контрольные закупки и массированные проверки. Но часть бизнесменов уже пошла на попятную и заговорила о том, что проверки только мешают работать, поскольку нацелены не на профилактику нарушений, а на собирание штрафов.