«Государственные деньги нужны всем»: медицинский бизнес просит поддержки у Минздрава
Внедрение единой информационной системы в здравоохранении Татарстана грозит массовыми увольнениями врачей
Как частным медицинским учреждениям подобраться к «пирогу» ОМС, чем Минздрав может помочь местным производителям медицинского оборудования и почему не всегда проверки надзорных органов — зло, обсуждалось сегодня на встрече предпринимателей из сферы медицинского бизнеса с заместителем министра здравоохранения РТ Айратом Гариповым. За диалогом следила корреспондент «Реального времени».
Не того ждали
Предприниматели ждали встречи с первым лицом министерства. И когда выяснилось, что Марату Садыкову помешали приехать неотложные дела, то, по определению организатора мероприятия — уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова, лица участников «стали злыми».
Лед растаял, когда по ходу диалога Айрат Гарипов начал конкретно и откровенно отвечать на вопросы. Правда, в некоторых темах он откровенно «плавал». Но зато предложил:
— Если у кого-то останутся вопросы, министр просил передать, что всех желающих ждет сегодня в три часа в Минздраве.
Нацпроект как преграда
— Мы сделали первый шаг — постарались в этом году вовремя принять территориальную программу обязательного медицинского страхования, — разрядил обстановку Гарипов. — А с каждым годом программа принималась все позже и позже. Я принес сборник с программой, он никогда не рождался в январе… Это тоже какое-то начало порядка.
— Самый первый вопрос — это, наверное, деньги. Государственные деньги нужны всем, и здесь нужны прозрачность и конкретика, — дал старт «переговорам» Тимур Нагуманов. — Первый блок вопросов — по ОМС.
— Мы хотели поучаствовать в программе ОМС, — поднялась с места директор бугульминского клинико-диагностического центра «Дент мастер» Лилия Хакимова. — Собрали необходимые документы, но нам сказали, что вначале надо согласовать это с руководством ГАУЗ… Мы знаем, что в принципе отказать не могут. Но объемов не дают! Министр Вафин ссылался на то, что частные клиники берут только выгодные объемы помощи, то, что хорошо оплачивается. Но почему бы и нет? Государственные клиники получают государственную поддержку, а мы не получаем. За счет чего нам развиваться?
Хакимову поддержал коллега с места:
— Мы хотим работать, но никак не получается. В частной медицине входной билет дорогой: аренда площадей, оборудование — все за свой счет… Мы хотели заявить детскую ортопедию, в прошлом году сделали скрин — оказалось, что здоровых детей всего 14 процентов. Мы проходили через школы. В школы нам очень тяжело зайти. Мы же за деньги идем. А сейчас прокуратура конкретно занимается — никаких поборов в школах не должно быть…
— Он имеет в виду, что это можно было бы сделать по ОМС бесплатно, — уточнила Хакимова.
— При формировании территориальной программы объемы [финансирования] распределяются в соответствии с подушевыми нормативами, — откликнулся замминистра. — Исходя из этого, формируется фонд ОМС, собирается определенная сумма денег… Вроде все просто — распредели по объемам и так далее. Но появились нацпроекты, и нам установили определенные показатели. В медицинской помощи самое важное — продолжительность жизни, смертность. При формировании программ в первую очередь удовлетворяются потребности первичной медицины. А что касается согласования с ГАУЗ участия в программе ОМС, то его, конечно же, не нужно.
Гарипов пообещал рассмотреть вопрос о диспансеризации детей, но не обещал его быстро решить.
«Профицит» — еще не прибыль
Офтальмолог Александр Расческов задал вопрос об использовании средств ОМС на закупку оборудования — в год на это можно тратить не больше 100 тысяч рублей при том, что оборудование стоит миллионы:
— Как можно увеличить эту статью?
— Перечень затрат определен федеральным законодательством. Законодательная инициатива — это долгий путь, и можно упереться на высшем уровне в какие-то препоны, — заметил замминистра и перечислил области, в которых, по его мнению, частникам есть место для участия в программе ОМС, попутно указав «обходной» путь финансирования закупок оборудования. — Офтальмология — очень интересная сфера для государственно-частного партнерства, онкология, ЭКО, диализ, травматология наиболее близки к сфере бизнеса. При концессионной схеме есть возможность возмещения затрат на оборудование, потому что вы получили эти деньги не по ОМС. Это позволило бы, например, снять очередь по катаракте.
— С чего начать?
— Мне кажется — с ваших предложений, с того, что вы заявляетесь не на один вид помощи, например, на операции по катаракте, а полностью — на амбулаторное обследование, на весь спектр, и помогаете разгрузить определенный поток населения.
— Мне понятна позиция Минздрава. Как говорится, любишь кататься — люби и саночки возить. Но что такое санки и что такое возить? Должен быть четкий перечень. А если он делает из десяти наименований пять?
В итоге договорились проанализировать ситуацию на примере клиники Расческова.
На невозможность оставить себе и потратить на приобретение оборудования честно заработанные деньги — «профицит», который остается в конце года у клиник, работающих по программе ОМС, пожаловались частные стоматологи. Однако замминистра сослался на рамки, которые ставит федеральное законодательство, и заметил, что такая же проблема — и у госучреждений.
Главное — не дискредитировать медицину
— Я за то, чтобы вся медицина стала частной, потому что это способствовало бы конкуренции, — высказал, по его собственному определению, «крамольную» мысль Айрат Гарипов. — Но это невозможно, потому что нет рычагов государственного контроля. А в любой среде есть люди, которые дискредитируют других людей.
— А ваши коллеги в министерстве в курсе? — слегка опешил даже Тимур Нагуманов.
— Да, но министерство не состоит из одного министра и одного заместителя… Оно состоит из большого количества людей, которые влияют на принятие решений.
Слепая офтальмология дорого обходится
— Некоторые клиники оказывают услуги по ОМС пациентам, которые приходят на ЭКО, минуя комиссию Минздрава. Будет ли оплачена такая услуга по ОМС? — поинтересовался представитель «Клиники Нуриевых» Рустем Хамитов.
— Естественно, квот не хватает, но дополнительно направить на это деньги пока не представляется возможным, — выбирая слова парировал Гарипов. — Давайте я доложу министру и мы отдельно встретимся.
— У нас в республике формируется единая очередь на базе РКОБ, — включился в разговор представитель центра микрохирургии глаза «Прозрение» Рустем Латыпов. — В Набережных Челнах в сравнении с соседними территориями выделялось значительно меньше квот на удаление катаракты. И это происходит систематически. Наши вопросы проистекают из-за непрозрачности территориальной программы. Мы не понимаем принципы выделения объемов. И рядовые граждане не могут посмотреть, в каком учреждении какие квоты. В других субъектах, например, в Питере, эта программа в открытом доступе, а нам скидывают одну строчку из таблицы. Это делается осознанно: старательно закрывается информация. Мне понятно, почему это делается, но это нечестно.
— Вопрос понятен. Наверное да. Так было удобнее, потому что мы понимали, что существует устоявшаяся система, когда государственный заказ нужно в первую очередь распределить среди государственных учреждений, — признал Гарипов. — Но сейчас ситуация меняется. Выходом из этого, наверное, станет формирование в офтальмологии единой информационной системы «Лист ожидания». Мы понимаем, что у нас серьезная очередь. Но оценить ее точно сложно, потому что возникают задвоения — в двух городах может курироваться один и тот же человек, при этом он мог сделать операцию и не сняться с очереди. Мы надеемся, что в первом полугодии у нас возникнет открытая система с точки зрения объемов.
А еще замминистра подчеркнул, что очень многие татарстанские пациенты делают операции в соседних регионах, тогда как министерство заинтересовано, чтобы деньги оставались в республике.
Местному поставщику техзадание мешает
Об особой поддержке попросил замминистра здравоохранения гендиректор АО «Казанский медико-инструментальный завод» Нур Шакиров, пожаловавшийся, что продукцию его предприятия признают качественной зарубежные доктора, но не закупают местные медучреждения.
Айрат Гарипов возразил, что при госзакупках все решает техзадание, в которое надо «вписаться» производителю.
Совместители, на выход!
Болезненной для предпринимателей-медиков стала новость о создании единой информационной системы в здравоохранении республики. Как выяснилось, доктора боятся, что руководству государственных клиник станет известно о подработках сотрудников в свободное время в коммерческих учреждениях.
Причину этого страха корреспонденту «Реального времени» на условиях анонимности объяснил один из участников встречи. По его словам, главврачам ГАУЗ сверху дан неофициальный приказ таких совместителей увольнять, и они его неукоснительно исполняют — тоже под угрозой потери должности.
— Главврачи запрещают совместительство, а теперь им станет все известно, — высказала это в лицо заместителю министра здравоохранения замдиректора клиники «Авиценна-эндокринология» Ольга Коновалова, и коллеги ее поддержали.
Уверения Гарипова, что «если прекрасный врач совмещает, не нарушая законодательство, то главврач не захочет его потерять», прозвучали малоубедительно.
Проверка о двух концах
Поводом к бурной дискуссии стало выступление, в котором участники встречи поинтересовались, как Минздрав собирается решать проблему недобросовестных конкурентов — частных стоматологов, наркологов, педиатров, косметологов, массажистов и других специалистов, практикующих на дому и демпингующих на рынке в силу отсутствия серьезных затрат.
— За серый рынок наркологии Минздрав не отвечает, — отбился Гарипов.
А участвовавшая во встрече руководитель территориального органа Росздравнадзора Любовь Шайхутдинова пообещала в ближайшее время контрольные закупки и массированные проверки. Но часть бизнесменов уже пошла на попятную и заговорила о том, что проверки только мешают работать, поскольку нацелены не на профилактику нарушений, а на собирание штрафов.
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