Перевод работников в самозанятые: эксперты пояснили, для какого бизнеса это выгодно и законно

Бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов считает: в новом статусе компании обеспечат своим сотрудникам рост реальных доходов

Фото: Илья Репин

Фиктивные самозанятые начали появляться в российских регионах, где с 1 января проводится эксперимент по налогообложению самозанятых граждан. Масса сообщений приходит из Москвы, где работодатели с целью ухода от налогов увольняют сотрудников и тут же выстраивают с ними трудовые отношения на новой основе — как с самозанятыми. Насколько перспективна и законна такая схема и какими последствиями она грозит компаниям и их работникам, выясняло «Реальное время».

«Пилотная» хитрость



В качестве пилотных регионов, где с этого года «обкатывается» регистрация самозанятых, выбраны Москва, Московская, Калужская области и Татарстан. Корреспондент «Реального времени» не нашла таких «самозанятых» в Татарстане: у нас граждане вообще неохотно регистрируют такой статус. Зато среди руководителей предприятий обнаружились такие, которых всерьез заинтересовал опыт москвичей.

Руководитель одной из казанских строительных фирм, к примеру, заметил, что «стоит изучить этот опыт, а может, и применить, если это не противоречит закону, но не только в целях смягчения налогового бремени, а еще и потому, что работники в этом случае смогут получать более высокую зарплату, а налоги за себя смогут заплатить сами, и это им будет выгодно — ставка налога низкая» (всего 4%, — прим. ред.). Но не желая афишировать свой интерес к этой схеме, собеседник «Реального времени» попросил не указывать в публикации название фирмы.

Запрета на профессии нет, а ограничения налицо

Зарегистрироваться в качестве самозанятого сегодня не просто, а очень просто. Для этого даже ходить в налоговую инспекцию не надо — все можно сделать по телефону, вернее, смартфону, через мобильное приложение. Таким же образом можно и снять с себя этот статус, если в нем отпала необходимость. Схема, по которой хитрят работодатели, проста: работник получает статус самозанятого, но продолжает регулярно ходить на работу, только зарплату уже получает в конверте, а на случай проверки налоговой или трудовой инспекции предприятие заключает с ним договор аренды рабочего места в офисе.

Теоретически самозанятыми могут стать любые специалисты — от нянь и дворников до артистов, инженеров и ученых. Фото Дмитрия Резнова



Формально получить статус самозанятого просто: закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» устанавливает совсем немного ограничений. Не вправе применять специальный налоговый режим, а стало быть, и воспользоваться этим статусом лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров (например, спиртным); осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных или иных подобных нужд; занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых; имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; ведущие предпринимательскую деятельность в интересах других лиц; применяющие иные специальные налоговые режимы и те, чьи доходы в текущем календарном году превысили 2,4 млн рублей. И эти ограничения никак не зависят от профессии, стало быть, теоретически самозанятыми могут стать любые специалисты — от нянь и дворников до артистов, инженеров и ученых.

С другой стороны, есть компании, которые законно привлечь к работе самозанятых в принципе не могут.

— Кого я могу использовать для обслуживания домов в качестве самозанятого — слесаря, дворника? — попробовал смоделировать такую ситуацию директор управляющих компаний «ЖКХ «Кул Гали» и «Горки» Марат Низамов. — Но у управляющей компании договор с каждым жильцом, мы перед ними несем ответственность за качество работ, а обслуживание домов — процесс непрерывный. А у самозанятого специалиста прямого договора с каждым жильцом нет, и работы он выполняет, как я понимаю, разовые… Это же не торт один раз испечь и рассчитаться с заказчиком, так сказать, из рук в руки! А когда между самозанятым работником и потребителем услуг или товаров возникает организация-посредник, это уже не самозанятость, как мне кажется, а гражданско-правовой договор, например…

— В последнее время в СМИ муссируется новость о том, что многие компании сейчас расторгают трудовые договоры со своими сотрудниками и оформляют их как самозанятых, чтобы сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, — прокомментировала «Реальному времени» сложившуюся ситуацию эксперт по налогобложению Юлия Заздравная. — Законодатель предусмотрел это и сразу прописал в законе о самозанятых пункт, закрывающий возможность такого схемотворчества: в его рамках доходы от выполнения работ по гражданско-правовым договорам не признаются объектом налогообложения, если заказчиками выступают работодатели самозанятых или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад. Другими словами, если искусственно уволить работника и заключить с ним договор как с самозанятым в течение двух лет после увольнения, это ни к какой налоговой экономии не приведет.

Нагуманов подчеркнул: новая форма организации отношений с сотрудниками как с самозанятыми позволяет работодателю повысить доход работника на разницу между налогами. Фото Олега Тихонова

«Их можно понять»

— Предпринимателей, которые переводят сотрудников в статус самозанятых, можно понять, — считает уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов. — Из общения с представителями бизнеса мы видим, что таким способом компании пытаются обеспечить рост реальных доходов своих сотрудников. В ситуации, когда экономика не растет в темпах, сопоставимых с реальной инфляцией, предпринимателям это видится привлекательным способом. Повышение зарплаты работников — актуальная проблема для работодателей; сегодня экономика многих компаний устроена так, что невозможно единоразово повысить заработную плату.

Нагуманов подчеркнул: новая форма организации отношений с сотрудниками как с самозанятыми позволяет работодателю повысить доход работника на разницу между налогами, которые платил бы по схеме официального трудоустройства, и размером ставки самозанятого (4—6%). В таком случае сотрудник-самозанятый сам принимает решения о том, какие делать отчисления в Пенсионный фонд, подчеркнул бизнес-омбудсмен, поскольку эти выплаты производятся добровольно. А еще напомнил, что за сотрудником, работающим в формате самозанятого, сохраняются права на обязательное медицинское страхование, так как они в налоге на самозанятых учтены.

Двери из «налогового рая» ведут в СИЗО

— Я бы не посоветовала играть в такие игры ни работникам, ни работодателям, — охладила фантазию корреспондента «Реального времени» о грядущем массовом перемещении татарстанцев в льготный «налоговый рай» под сенью самозанятости эксперт «Реального времени» директор консалтинговой фирмы «Леонат» Наталья Николаева. — Для руководящих работников компании-работодателя это чревато серьезной ответственностью, вплоть до уголовной. А работникам это просто невыгодно, поскольку они практически полностью лишаются соцзащиты.

Сиюминутная экономия на подоходном налоге, по ее словам, больно ударит по кошельку фиктивных самозанятых, если им случится заболеть или родить ребенка. Самозанятым не положен ни оплачиваемый больничный, ни прочие части «соцпакета», вроде выплат от предприятия в случае получения производственной травмы. Даже единовременные выплаты по родам и пособие по уходу за ребенком самозанятая молодая мать будет получать минимальные.

Куда более серьезными последствиями использование труда фиктивных самозанятых может обернуться для компаний.

Даже единовременные выплаты по родам и пособие по уходу за ребенком самозанятая молодая мать будет получать минимальные. Фото Олега Тихонова

— Это рискованная сделка, — считает Наталья Николаева. — Если правда выплывет, то налоговая инспекция наложит на организацию штраф и доначислит сумму неуплаченного налога, а также пени по ней. И фирме, которая привлекла на таких условиях самозанятых, придется все выплатить. Сейчас ведь даже закрыть компанию не так просто, как это можно было сделать раньше: при подаче документов о закрытии автоматически назначается выездная проверка, и если она обнаружит нарушения, фирму не позволят закрыть, пока они не будут устранены.

Что же касается работодателей, то, по мнению Натальи Николаевой, это вообще гибельный путь не только для руководителей, но и для самих фирм:

— В случае проверки и выявления нарушений директору грозит дисквалификация на срок до 5 лет. Он будет внесен в реестр и не сможет в течение этого времени занимать руководящие должности. Кроме того, если проверка выявит в компании много фиктивных самозанятых, а так и будет, потому что лишь при этом условии имеет смысл рисковать ради экономии на налогах, то размер недоимки, пеней и штрафов в сумме может оказаться неподъемным и привести к банкротству предприятия. А по действующему законодательству директор и учредители отвечают по долгам предприятия личным имуществом и могут крепко поплатиться. Да и главного бухгалтера могут привлечь к покрытию долгов. А если в ходе проверок и расследования будут выявлены признаки сознательного уклонения от налогообложения, дело наверняка дойдет до суда, и виновные понесут серьезную уголовную ответственность.

Кому это все-таки выгодно?

— Несмотря на прямой законодательный запрет на перевод сотрудников, работающих по трудовым договорам, в формат самозанятых, у компаний остается возможность нанимать новых работников по такой схеме, — считает бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов. — Это может быть оправданным в тех отраслях, где доход сотрудников складывается из фиксированного оклада и премиальной части или дополнительных выплат. Например, это может оказаться востребованным в общепите, где официанты часто оказываются лишены чаевых, потому что нет механизма оплаты чаевых по карте. Расчет с официантами как с самозанятыми мог бы компенсировать сотрудникам упущенную часть дохода.

— Это выгодно и для компании, — дополнила пояснения своего шефа заместитель Тимура Нугуманова Венера Камалова. — В первую очередь с нее снимется обязательство по уплате НДФЛ в размере 13% от дохода за сотрудника — самозанятый будет самостоятельно отчислять свой налог автоматизированно, используя приложение. Стоимость услуги самозанятого для компании таким образом снижается на размер разницы между ставкой НДФЛ (13%) и ставкой налога для самозанятых, работающих с юрлицами (6%).

Расчет с официантами как с самозанятыми мог бы компенсировать сотрудникам упущенную часть дохода, говорит Тимур Нагуманов. Фото Максима Платонова

Попробуй докажи!

А вот в том, что работодателей и «самозанятых» работников так уж легко будет поймать на «нетрадиционных» отношениях, есть сомнения даже у тех специалистов, которые по должности обязаны ситуацию контролировать и нарушения такого рода пресекать.

— Мы пока только приступаем к работе с законом о самозанятых и не готовы делать какие-то выводы, — заметила в разговоре с корреспондентом «Реального времени» начальник правового отдела Государственной инспекции труда в РТ Елена Корчагина. — Однако уже сейчас можно сказать, что если к нам не поступит жалоба от работника, который трудится в компании как самозанятый, то этот факт никакая проверка не выявит. Ведь этого человека не будет в штате! А вот жалоба может иметь последствия для организации, которая таким образом решила сэкономить, ведь это повод для того, чтобы провести внеплановую проверку!

К тому же, как говорит Венера Камалова, законодательство напрямую запрещает перевод в формат самозанятости только тех сотрудников, которые работают по трудовым договорам:

— Налоговая инспекция легко может отмониторить и выявить компании, которые пытаются нарушить этот запрет. Но он не касается специалистов, оказывающих услуги компаниям по гражданско-правовым договорам. Как правило, такие специалисты работают удаленно и выполняют не постоянную текущую работу, а четко зафиксированный объем конкретных задач. Таких сотрудников можно призвать легализоваться в формате самозанятых.