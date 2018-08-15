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Больше половины предпринимателей РТ заявили об ухудшении условий для бизнеса

12:22, 15.08.2018
Больше половины предпринимателей РТ заявили об ухудшении условий для бизнеса
Фото: realnoevremya.ru

Больше половины предпринимателей — 52% — заявили об ухудшении условий для бизнеса в первом полугодии 2018-го.

При этом, 71% опрошенных рассказали об ухудшении в Азнакаевском районе, 65% — в Нурлатском, 62% — в Дрожжановском и Лениногорском районах.

Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 42%. Статистику привел уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов на IX расширенном заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ.

Ранее сообщалось, что лидерами роста деловой активности в РТ стали Нижнекамский, Камско-Устьинский и Муслюмовский районы.

ОбществоВласть Татарстан
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