Рустам Минниханов против единогласного «одобрямс»: «Не будет роста, если мы все будем вот так аплодировать!»

Президент Татарстана о необходимости критики, вреде суррогатных продуктов и подчиненных, на которых «положила глаз» Москва

В кадровый резерв федерального центра кроме назначенного премьером в Дагестан Артема Здунова попали еще три татарстанца — министр связи Роман Шайхутдинов, гендиректор «Иннополиса» Игорь Носов и уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов. Об этом сегодня рассказал президент Татарстана на встрече с журналистками республики. Чтобы создать праздничную атмосферу, Рустам Минниханов разбавлял слова о серьезном шутками над главой своего аппарата. Тот в ответ «грозил» оставить главу республики без обеда, передает журналист «Реального времени».

«Когда власть была слабой...»



Ни слова о банках, татарском языке и политических разногласиях между центром и регионами не прозвучало на сегодняшней встрече Рустама Минниханова с представительницами татарстанских и федеральных медиа. В пул приглашенных с подачи нового замруководителя пресс-центра президента РТ Лилии Галимовой попала тройка девятиклассниц, которые второй год ведут видеоблог в родной школе №8 Елабуги. И девочки не просто попали — получили право задать первый — про флешмоб с отжиманиями — и последний из 13 вопросов встречи. Отметим, что всего на встрече присутствовали 27 представительниц СМИ, и слово получили не все.

Неожиданно глубокий, даже философский ответ главы республики прозвучал на вопрос про анонимные телеграм-каналы. По оценке Минниханова, в них многое передергивается, действительности же соответствует лишь 20—30% информации.

— Основная часть — это интерпретация в той форме, в которой кто-то или заказчик хочет это показать, но это наша жизнь, — рассуждал он. — В обществе не могут быть только положительные персонажи. Должно быть примерно такое же количество и отрицательных… Чтобы [был] баланс. Иначе не будет динамики, не будет роста, если мы все будем вот так аплодировать!

Впрочем, дальше президент добавил, что каждый человек должен отвечать за свои слова и поступки, и социальные сети не должны быть анонимными. К теме баланса в обществе хозяин встречи неожиданно вернулся, получив вопрос про угрозу возрождения оргпреступности. Редактор ТК «Эфир» Ольга Лаврова сказала: «В свое время Асгату Ахметовичу (Сафарову — экс-главе МВД по РТ, ныне главе аппарата президента РТ, — прим. ред.) с командой практически полностью удалось ее победить, раздавить и уничтожить… но вот сейчас...»

В пул приглашенных попала тройка девятиклассниц, которые второй год ведут видеоблог в родной школе №8 Елабуги



«Полностью победить ничего невозможно. Да и не нужно, — отозвался президент. — В обществе должен быть баланс». Далее он признал, что «мощными и большими», со своими интересами в экономики группировки в свое время стали по одной причине — «мы это упустили».

— Когда власть была слабой, в 90-е годы, все эти вещи выросли в такие мощные организованные сообщества — это очень опасно. Поэтому надо вовремя их предвидеть. Это будет всегда. это все равно будет. Их просто надо держать под контролем, — поставил задачу глава республики, отмечая, что сегодня силовики открыто говорят о появлении таких угроз и действуют сообща, чтобы нейтрализовать их.

Одновременно с этим, согласился с Лавровой президент, нужно заниматься молодежью, давать ей возможность проявить себя, иначе ею займется криминал.

Весомый критерий отбора — «умеет работать с Москвой»

«Реальное время» поинтересовалось отношением Рустама Минниханова к кадровому взлету Артема Здунова с министерского поста в Татарстане на премьерский в Дагестане. «Особой радости, что Здунов уехал в Дагестан, не было», — не стал скрывать президент, назвал уехавшего чиновника перспективным и активным членом команды, который «много интересного делал» и «хорошо работал с Москвой».

— Но так получилось, что Здунова выбрали в Дагестан. Мы хотим пожелать, чтобы у него там все хорошо сложилось. Очень непростой регион. Но с очень большим потенциалом. Очень надеемся, что все у него будет получаться, — сказал Рустам Минниханов.

По его словам, республика гордится своими кадрами и рассчитывает на них: «Даже межрегиональные связи позволят много полезного сделать друг для друга». В федеральный резерв управленческих кадров также входят трое «молодых, перспективных татарстанцев» — министр связи РТ Роман Шайхутдинов, гендиректор «Иннополиса» Игорь Носов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

Коллега из «Бизнес Онлайн» Наталья Голобурдова продолжила кадровую тему, попросив объяснить логику последних назначений в правительстве республики. «У вас есть сомнения в целесообразности [таких назначений]?» — удивился Минниханов, услышав фамилии Абдулганиев (новый министр экономики РТ, экс-глава Минэкологии), Шадриков (новый министр экологии РТ, экс-глава Дрожжановского района), Бурганов (новый министр образования РТ) и Фазлеева (новый вице-премьер по социальным вопросам, ранее помощник президента).





По словам президента, республика гордится своими кадрами и рассчитывает на них



«Почему именно эти люди на эти роли?» — настаивала журналист. Минниханов объяснил — решающими были опыт работы на разных позициях, активность и умение хорошо работать с Москвой. «Это не случайные назначения. Это люди, которые показали себя делом на разных участках», — подвел итог сказанному президент.

На вопрос ГТРК «Татарстан», зачем глава передовой республики ездит по другим регионам, Минниханов ответил: «Я президент, вы журналист. Неужели вы думаете, что я лучше вас? У вас может быть столько положительных качеств, сколько у меня нет!» По его мнению, не научившись видеть крупицы положительного в других регионах и странах, лидером не стать. Оказалось, много интересных вещей глава Татарстана присмотрел в Туве, а на Кавказе был просто шокирован: «Мы тут ходим, в грудь себя бьем — мы такие электронные. А в Дагестане в МФЦ значительно лучше организована работа, чем у нас!.. В Дагестане сделали то, что наши болтуны не могут сделать. Надо правильно реагировать на это — они молодцы!»

«Все должны отжиматься»

Запущенный флешмоб «Упал — отжался» Минниханов назвал спонтанным: «У нас в соцсетях Игорь Баринов (глава федерального агентства по делам национальностей, — прим. ред.) поздравил меня 1 марта с днем рождения и передал мне и еще кому-то эту эстафету. Ну я тоже в долгу не остался», — рассказал со смехом Минниханов, с подачи которого отжиматься пришлось уже главе Минфина РФ с губернаторами Тульской и Московской областей, а также хору Турецкого. «Многие в соцсетях пишут — стали отжиматься вслед за вами. Хотя вы и не передавали им эстафету», — подхватил волну пресс-секретарь главы республики Эдуард Хайруллин.

Затронула ли акция работников аппарата Казанского кремля, осталось неясным. Возможно, это лишь вопрос времени. «Вообще, не только молодежь, все должны отжиматься!» — заявил на встрече с дамами президент, добавив, что старался подтвердить норматив золотого значка ГТО. «Там, по-моему, 25 раз надо [отжаться]… Но вот Асгат Ахметович меня остановил…»

К слову, в самом начале встречи за чашкой чая глава республики оценил ассортимент десерта на столе. «В этот раз Асгат Ахметович более серьезно подготовился к нашей встрече… С учетом выборных процедур, наверное», а в финале — в шутку посетовал, что именно глава аппарата отвел на общение всего час. Сказал: «Он не марафонец, он спринтер, заставляет меня». «Они же не знают твой график, — парировал Сафаров. — Без обеда останетесь...»

Вопрос о еде, точнее, ее качестве, Минниханов поднял, когда журналист ИА «Татар-информ» поинтересовалась, что делать фермерам в ситуации снижения закупочных цен на молоко. Президент дал понять, что сельчанин переживал и переживет и природные катаклизмы, и «не совсем правильные решения» регулирующих органов, открывших границы для ввоза сухого молока, а вот здоровье людей не вернешь. От сухого молока в восстановленном виде кошек воротит, но детям его дают.

Президент считает, что сельчанин переживал и переживет и природные катаклизмы, и «не совсем правильные решения» регулирующих органов, а вот здоровье людей не вернешь

— Ну как можно обманывать людей? Государство должно поставить жесткий контроль… Под названием «сливочное масло» продают пальмовое масло, под названием «молоко» — молоко, восстановленное из сухого молока. Это же обман! Люди потом угробят свое здоровье!.. Все эти диатезы, аллергии… Почему в нашей деревне ни одного случая аллергии не было, когда я рос?! Потому что люди питались качественными продуктами, — вспоминал президент.

Он предположил, что делается это либо по чьему-то недосмотру, либо потому, что «кто получил какие-то «элементы благодарности», и назвал справедливой такую цену на качественные продукты от фермеров, которая бы вдвое превышала магазинную.

Нет — врачам из-под палки

Тема переселения из аварийного жилья стоит остро, но каких-либо изменений в программе не предполагается, дал понять глава республики: «Все действия, которые есть, — они в рамках закона. Да, может быть, они кому-то не нравятся. Но у этих людей тоже никаких [других] шансов нет улучшить свои жилищные условия». Он призвал взглянуть на новые микрорайоны Чистополя и Зеленодольска, новоселы которых раньше жили без туалетов и горячей воды.

— Согласно федеральному закону, оценивается твое имущество и дается тебе компенсация. 11 тысяч рублей [за квадратный метр] — много или мало? Вообще, эта цифра, она условная — она в 2—3 раза выше, чем те оценочные решения, которые были у нас по районам. В Казани эта цифра другая — метр на метр мы решаем, потому что уровень капитализации в Казани очень высок. А в других местах, наоборот, 3—4 тысячи оценка, но мы приняли решение — выплачивать 11 тысяч с копейками, — объяснил глава республики, добавив, что каждому «аварийщику» предоставлено право взять новое жилье в соципотеку или наем.

По мнению Минниханова, не научившись видеть крупицы положительного в других регионах и странах, лидером не стать

Далее от журналиста «Республики Татарстан» прозвучало предложение — закрепить договором обязательную отработку для выпускников Казанского медуниверситета, поскольку сейчас лишь 21% выпускников идут со своим дипломом в госмедицину. Минниханов не согласился — время принуждения прошло, да и какой в этом толк. «Вы только представьте — заставить человека работать врачом, если у него даже желания нет. Хуже только сделает, — нарисовал картину из жизни президент. — Если наши медицинские клиники будут хорошо оснащены, будет хорошая заработная плата, значит, этой проблемы не будет».

Тут елабужские девчонки, еще раз получив слово, сделали комплимент Минниханову, как легко он отвечает на вопросы. Президент раскрыл секрет — помогает опыт в разных областях и широкий кругозор. «Здесь не мастерство твое ораторское — важный фактор, а возможность четко, ясно и конкретно объяснить. Или сказать так, чтобы никто не понял, если ты не знаешь [ответ]», — признался он под смех зала.