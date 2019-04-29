«Стоит ему попасть в СИЗО — бизнес кончается»: Гульнара Сергеева спасает арестованных бизнесменов

Общественники обсудили уголовные дела обвиняемых в мошенничестве татарстанских предпринимателей, трое из которых находятся под стражей

В работе Центра общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции» 25 дел, в которых, по мнению экспертов, предприниматели наказаны неправомерно сурово, отметила глава организации Гульнара Сергеева. На голосование вынесли предложения экспертов, изучавших материалы дел: выделить защитника от ЦОП, обратиться к бизнес-омбудсмену, просить прокурора РТ о более тщательном контроле по таким делам. Подробности — в материале «Реального времени».

Наболевшая тема

— Полномочий, как у государственных органов, у ЦОП нет. Мы общественная организация и [в этом статусе] можем обратиться к уполномоченному [по правам предпринимателей], направить запросы в рамках своих полномочий. Во-вторых, мы выносим это обсуждение в информационное поле, чтобы со стороны правоохранительных органов был контроль за подобными делами, — так пояснила Гульнара Сергеева задачи своей структуры журналистам.

Несмотря на то, что статья 108 УПК РФ содержит запрет относительно заключения под стражу предпринимателей, «статистика пока плачевная»: «Порядка 90% из тех, по которым следствие обращается за применением меры пресечения, заключаются под стражу. Мы сейчас продолжаем эту тему, потому что поступает все больше обращений. На сегодняшнее заседание из четырех заявителей только один смог прийти лично, потому что трое находятся под стражей», — добавила она.

Количество преследований предпринимателей только увеличивается, уверила Сергеева. «Мы, образовав эту общественную организацию, стали получать заявления от предпринимателей, и их все больше — пишут и из тюрем». В работе, по ее словам, 25 обращений.

Несмотря на то, что статья 108 УПК РФ содержит запрет относительно заключения под стражу предпринимателей, «статистика пока плачевная». Фото fparf.ru

Ассоциация защиты бизнеса планирует создать фонд защиты бизнеса в сентябре, при этом сама же Сергеева отмечает: проблема не в том, что у предпринимателей нет финансовой возможности, а в том, что не применяется мера пресечения в виде залога, избирается заключение под стражу: «Как говорится, «у нас признание вины — это царица доказательств, а заключение под стражу — царица мер пресечения на сегодняшний день».

По ее словам, эта площадка даст возможность юристам и предпринимателям высказать свое мнение и вынести эту проблематику в информационное поле: «После того, как мы получаем заявление, у нас есть эксперты-юристы, которые делают заключение, заранее раздали членам общественного совета все эти материалы, и по мнению наших экспертов, есть нарушения».

«Противоречивый» кодекс

Как пояснила Сергеева собравшимся, от Верховного суда в этот раз никто не появится из-за конфликта интересов — пришло письмо с формулировкой, что «дела затем направляют в суд, участие противоречит кодексу судейской этики». Правда, на прошлом заседании в марте на совещании присутствовал Юрий Худобин, судья Верховного суда РТ. Тогда он поделился своим мнением, что в глазах обывателя суть предпринимательской деятельности сводится к тому, чтобы купить подешевле и продать подороже, а сам предприниматель — всегда мошенник. Ректор ТИСБИ Нэлла Прусс возмутилась услышанным: «Это оскорбление всех предпринимателей. Если говорить так, надо прекратить рыночные отношения в стране!»

«Тема уголовного преследования предпринимателей остается очень актуальной в России в целом. Нахождение предпринимателя в СИЗО заканчивается полным коллапсом бизнеса. Стоит ему попасть в СИЗО — бизнес кончается», — обратился к членам совета бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов.

— Следствие часто ходатайствует об аресте, а суды идут навстречу. Мы считаем, что необоснованно редко применяются такие формы, как домашний арест или денежный залог, что является для предпринимателя, особенно денежный залог, более логичной, более приемлемой формой, позволяющей в конце концов вести дела, не бросать свой бизнес, оставаться на плаву. Отсутствие этой практики сказывается на бизнес-климате всего Татарстана.

Сергеева обратила внимание, что по всем обращениям применена ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Тема уголовного преследования предпринимателей остается очень актуальной в России в целом. Нахождение предпринимателя в СИЗО заканчивается полным коллапсом бизнеса», — обратился к членам совета Тимур Нагуманов. Фото Максима Платонова

Дело заключенного

Дело гендиректора ООО «Нур-Тех» Марата Галеева, находящегося под стражей с 1 февраля 2018 года, представил Олег Камалов. Помимо упомянутой Сергеевой статьи ему вменяется ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями). В феврале прошлого года суд вынес решение о заключении Галеева под стражу, срок заключения не раз продлевался.

По версии обвинения, Галеев с мая 2011 года по ноябрь 2013 года похитил 76,9 миллиона рублей — поставил китайское оборудование стоимостью 18 млн рублей в ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ», но выдал его за произведенное собственной компанией. Также он обвиняется в хищении денег и имущества ООО «НПЦ «Нур-Тех».

Тахир Мансуров из коллегии адвокатов пришел к выводу, что в отношении Галеева несправедливо выбрана мера пресечения: «На момент инкриминированных преступлений он был субъектом предпринимательской деятельности», и закон не позволяет это делать. Последующие продления также незаконны, продолжил он, согласно ст. 205, по его мнению, следовало ограничиться подпиской или домашним арестом. Мансуров упомянул о письмах из Министерства образования, которое «не считает себя потерпевшим». «Почему эти обстоятельства следствием игнорируются и не опровергаются?»

Запрета на заимствование в техзадании контракта не имеется, добавил он.

Одна из присутствовавших — Венера Нагимова уточнила: то есть это оборудование было «посажено» на баланс КАИ, оно сейчас работает, кто им пользуется? «КАИ был вынужден перевезти его на свою промплощадку, разобрали, но сейчас они его собрали. То есть сейчас, я думаю, мы будем свидетелями, как он будет выпускать продукцию», — пояснил ей эксперт в ответ.

Сергеева предложила проголосовать за то, чтобы предоставить Галееву защитника от ЦОП.

«КАИ был вынужден перевезти его на свою промплощадку, разобрали, но сейчас они его собрали. То есть сейчас, я думаю, мы будем свидетелями, как он будет выпускать продукцию», — пояснил ей эксперт в ответ. Фото Максима Платонова

Дело Петрочинина

Следующим эксперты обсудили кейс директора ООО «Петис» Александра Петрочинина, которому повезло больше остальных трех коллег — он не находится под стражей и о своей ситуации смог рассказать лично.

Он сообщил, что его также взяли под стражу, но через два месяца отпустили. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, он похитил имущество в особо крупном размере в сговоре с отцом Анатолием Петрочининым, который являлся председателем некоммерческого товарищества «Паландия», — более 34 млн. Петрочинин-младший настаивал на том, что конфликт является гражданско-правовым, так как затрагивает договорные отношения между организациями.

«ООО «Петис» построило имущество (очистные сооружения), с ним не рассчитались. Ему должны были 34 млн, — высказался один из экспертов, изучавший материалы дела. — Я считаю, надо было договариваться в гражданском порядке».

После небольшого обсуждения Сергеева представила на голосование собравшимся предложение экспертов обратиться к уполномоченному (к тому моменту покинувшему зал): «Чтобы он ходатайствовал перед прокуратурой РТ взять на более тщательный контроль». Совет предложение принял.

Предприниматель Ильгизар Такабаев уже после заключительного слова Сергеевой обратился к залу: «А кроме как обратиться к Тимуру Дмитриевичу, наша площадка может предложить что-то? Непосредственно в правоохранительные органы обращаться? Надо это делать. Мы сидим — предприниматели, на своей шкуре… Каждый случай все хуже и хуже. Надо эффективнее [работать]».