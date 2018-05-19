«Почти в каждом обращении можно усмотреть элементы коррупции...»

Бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов заверил, что Татарстан по итогам антикоррупционного исследования Совета Европы «вопиющих отклонений не показывает»

Фото: Олег Тихонов

При участии Совета Европы сегодня в «Корстоне» обсуждали антикоррупционные практики в России. Изначально сообщалось, что в рамках мероприятия будет презентовано исследование в 15 российских регионах, в числе которых был и Татарстан, но конкретных данных по республике так и не прозвучало. Тем не менее, как узнала корреспондент «Реального времени», за последние 7 лет в Татарстане количество людей, сталкивающихся с коррупцией, уменьшилось с каждого пятого до каждого одиннадцатого. Подробности — в нашем материале.

Татарстан — без вопиющих отклонений

Сегодня Совет Европы презентовал в Казани свое исследование, направленное на борьбу с коррупцией в 15 регионах России, в числе которых есть и Татарстан.

Как пояснил глава программного офиса Совета Европы в РФ Петр Зих, это один из проектов сотрудничества с российскими властями. На его первую часть уже потрачено 1,5 млн евро, сейчас происходит реализация его второй части. В 2015 году аналогичная встреча уже проходила в Казани. Участниками сегодняшнего обсуждения, помимо представителей власти, стали российские бизнес-омбудсмены. Модератором встречи выступил татарстанский обмудсмен Тимур Нагуманов. По его словам, этот проект позволяет провести большую систематизацию той работы, с которой они, уполномоченные по правам предпринимателей, ежедневно сталкиваются.

— Я могу сказать, что каких-то вопиющих отклонений Республика Татарстан по результатам исследования не показывает. Но мы большой регион, здесь системно ведется работа по борьбе с коррупцией, и, конечно же, большинство типовых историй, в которые попадают предприниматели, для нас тоже характерны. Мы с ними боремся, но здесь речь идет о том, чтобы систематизировать и вместе вырабатывать какие-то подходы и решения с использованием опыта Совета Европы, коллег из европейских стран, которые уже прошли этот путь становления рыночной экономики, чтобы побороть первичные проявления коррупции, — пояснил Нагуманов.

Как пояснил глава программного офиса Совета Европы в РФ Петр Зих, это один из проектов сотрудничества с российскими властями



1 500 обращений в год и только десятки по коррупции

По словам татарстанского бизнес-омбудсмена, за прошлый год они получили порядка 1 500 обращений.

— Мы не выделяем отдельно — коррупция или не коррупция, потому что почти в каждом обращении можно усмотреть элементы коррупции, а можно, скажем так, с ними работать, — продолжил бизнес-омбудсмен.

Обращения предпринимателей конкретно по факту коррупции также в республике есть. Их, как отметил Нагуманов, не более нескольких десятков в год, и они отрабатываются совместно с Управлением президента по вопросам противодействия коррупции. В основном, по данным бизнес-омбудсмена, к ним обращаются по земельным и имущественным вопросам, а также из-за проверок и уголовного преследования предпринимателей. При этом количество обращений ежегодно растет на 5—10 процентов.

— Рост на самом деле не очень большой. Он иногда связан с какими-то отклонениями. Допустим, история с «Татфондбанком» повлекла за собой определенный рост. В целом у нас ежегодно количество обращений растет в первую очередь потому что все больше предпринимателей нас знают. Это сарафанное радио, которое, как маховик, раскручивается, оно набирает обороты, и люди начинают все больше к нам обращаться, — прокомментировал Нагуманов.

По словам татарстанского бизнес-омбудсмена, за прошлый год они получили порядка 1 500 обращений



Как отметил в своем приветственном слове заместитель председателя Госсовета РТ и по совместительству заместитель председателя комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ Юрий Камалтынов, что определенные успехи в борьбе с коррупцией в Татарстане есть, «но в то же время говорить о том, что мы достигли серьезных результатов, которые нас могли удовлетворить, конечно, не приходится».

К сожалению, заявленного в программе начальника Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марса Бадрутдинова на встрече Совета Европы не было, вместо него выступил заместитель начальника управления Иван Гущин. Он рассказал, что по итогам социологических исследований они видят — коррупционный охват в Татарстане снижается. Если в 2011 году каждый пятый татарстанец сталкивался с коррупцией, то на сегодня это каждый 11 житель.

Сейчас в республике около 70 процентов госслужащих предоставляют сведения о доходах. В прошлом году по ним было проведено около 500 проверок, по итогам которых 370 госслужащих привлекли к ответственности, а «ряд ответственных лиц» были уволены, в том числе в связи с утратой доверия.

Без Татарстана, но с Башкирией в антирейтинге

Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) ежегодно публикует доклад о том, как в европейских странах обстоит дело по состоянию коррупции. Как отметил Петр Зих, в прошлом году вышел доклад о том, как Россия исполняет рекомендации по борьбе с коррупцией. И надо сказать, работу страны оценили на высоком уровне, признав, что большинство советов экспертов исполняются. В Европе же, по данным очередного доклада в мае этого года, оказывается, в последнее время наблюдается такая ситуация: многие принятые законы сложно исполнять в жизнь, а 30 процентов рекомендации экспертов по борьбе с коррупцией не соблюдается.

Изначально заявлялось, что исследование проводилось в 15 регионах России, однако озвучены были данные только по шести регионам



По данным исследования, презентованного экспертами Совета Европы Виктором Харченко и Алексеем Сидоренко, в 2015—2016 годах от 25 до 60 процентов всех жалоб в пилотных регионах (Тюменская и Тверская области, Карелия и Краснодарский край) касаются действий или бездействия органов местного самоуправления. В Башкирии жалобы на власть заняли вторую строчку, уступив лидерство в антирейтинге налоговой службе.

Изначально заявлялось, что исследование проводилось в 15 регионах России. Это Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Карелия, Архангельская, Иркутская, Курская, Ростовская, Тверская, Тюменская, Смоленская области, а также Краснодарский, Приморский и Ставропольский края. Однако непонятно по каким причинам озвучены были данные только по шести регионам. Помимо указанных выше в их число вошла Ярославская область. Не исключено, что все данные раздали всем участникам заседания, однако, к сожалению, с журналистами ими организаторы делиться не стали.

Поэтому, какие итоги были сделаны, в частности, по Татарстану, осталось загадкой. Тем не менее работа заседание с участием представителей Совета Европы и бизнес-омбудсменов из регионов продолжилась до пяти вечера. В программе было заявлено как обсуждение коррупционных рисков в сфере госуслуг и коррупционных практик, влияющих на процесс проведения закупок на муниципальном уровне в России, так и разбор реальных ситуаций в регионах.

1 / 21 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов