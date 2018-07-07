«Ну вы, батенька, сравнили — налоговую с МТС!»: предприниматели восстали против блокировки счетов

На выездном Совете по предпринимательству в Уруссу малый и средний бизнес нажаловался от души

После банкротства Уруссинской ГРЭС в мае 2017 года рабочий поселок Уруссу, административный центр Ютазинского района Татарстана, превратился в потенциальную «горячую точку»: сотни людей остались без работы и при этом им нужно было срочно найти деньги на установку индивидуальных котлов отопления из-за прекращения централизованного теплоснабжения. Именно в это непростое место приехал Совет по предпринимательству при президенте РТ. На встречу с бизнес-омбудсменом РТ Тимуром Нагумановым, главным федеральным инспектором по РТ Ренатом Тимерзяновым и замруководителя УФНС по РТ Чулпан Госсамовой подтянулись предприниматели из Ютазов, а также из прилегающих районов. Больше всего их предсказуемо волновали стиль и методы работы налоговиков. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Для нас было принципиальным доехать до вас»

— В Ютазы мы планировали выезжать давно, но были организационные проблемы, — предварил разговор Тимур Нагуманов, словно извиняясь за опоздание. — Не все до вас доезжают, а только те, кому доступен воздушный транспорт, — объяснил он причину задержки. — Но для нас было принципиально обязательно до вас доехать.

«Да, мы не избалованы гостями», — согласился с бизнес-омбудсменом глава района Рустем Нуриев, добавив, что относится к гостям с трепетом. Он не мог не вспомнить, как полтора года назад в экстренном режиме пришлось решать вопрос, связанный с трудоустройством 240 работников остановившейся Уруссинской ГРЭС и с переводом жилья на двухконтурные отопительные котлы. Правда, он завуалировал этот форс-мажор несколько двусмысленной формулировкой, назвав трудный период «мощным движением экономического характера». По его словам, первыми на помощь жителям района пришли «Татнефть» и башкирская компания НПФ «Пакер», которые на паритетной основе решили построить здесь машиностроительный завод «Тапарт». Башкирский производитель теплообменников «Басэт», выкупивший территорию станции, решил создать здесь промышленный парк площадью 20 га. Он находится под управлением башкирской управляющей компании «Горизонт», а «Басэт» стал первым ее резидентом. «Для нас нет разницы, крупные или мелкие предприятия заходят на промплощадку», — сказал глава района, отметив все-таки, что надеется, что башкирская площадка «Горизонта» позволит сконцентрировать на ней много мелких предпринимателей. Республика же, по словам главы, участвует подведением инженерных коммуникаций. «Эти проекты дают пищу нашему району в виде налогов», — резюмировал он.

На встречу с бизнес-омбудсменом РТ Тимуром Нагумановым, главным федеральным инспектором по РТ Ренатом Тимерзяновым и замруководителя УФНС по РТ Чулпан Госсамовой подтянулись предприниматели из Ютазов, а также из прилегающих районов



Казанский бизнес-десант, словно опасаясь эмоциональных выкриков с мест, с самого начала встречи попросил собравшихся настроиться на деловой конструктивный лад. «Не надо кричать и нервничать: всех услышим, времени у нас предостаточно», — сказал предпринимателям Тимур Нагуманов. «Да, иногда мы с Тимуром Юрьевичем замечаем, что на нас смотрят как на людей, которые являются помехой. И все шишки и обвинения летят в наш адрес, — признался Ренат Тимерзянов. — Давайте говорить по-деловому». Он заверил, что Совет по предпринимательству способен решить многие вопросы, которые находятся в компетенции республиканских органов власти, а проблемы, требующие разрешения на федеральном уровне, доводятся до депутатов Госдумы, чтобы «знали, что на земле происходит».

После столь многообещающих вступительных речей предприниматели даже немного растерялись, и, судя по их робким первым вопросам, решили не начинать с самых острых моментов. Однако после получасовой «разминки» чрезвычайно болезненная для них проблема блокировки налоговыми органами расчетных счетов прорвалась наружу. Забегая вперед, отметим, что именно она чаще всего звучала в выступлениях предпринимателей. Они хором жаловались, что налоговики без предупреждения блокируют расчетные счета — при том, что для индивидуальных предпринимателей и компаний с небольшим и неравномерным оборотом заморозка счета даже на день может реально обернуться гибелью.

«У нас в Бавлах это поголовно!»

Первой о стиле налоговиков идти «танком» заявила предприниматель из Бавлов Гульнира Нурсалимова. «Почему налоговая не несет ответственности за приостановление расчетных счетов? Расчетный счет блокируют без каких-либо уведомлений! Никаких требований нет! Я работаю на «упрощенке», но в июле прошлого года меня как штабелем ударили. 60 тысяч рублей с лишним с пенями удержали. Малую сумму вернули, а основную — нет. Буквально вчера мне пришло три письма об отказе в возврате, — возмущалась она. — Я не знаю, как помягче выразиться, но без уведомлений берут и закрывают счет и списывают деньги. Это болезненно для нас. Сами заставляют нас работать с расчетным счетом, а закрывают мгновенно. А открывают, извините, очень долго».

«Без уведомлений — это нарушение, — признала заместитель руководителя УФНС по РТ Чулпан Госсамова. — Обязательно должно быть выставлено инкассовое поручение. «Нет, никаких не было», — продолжала твердить предпринимательница. «Если уведомлений не было, то можете нам написать, мы проведем работу с инспекцией. Но посмотрите, пожалуйста, электронную почту», — попыталась утихомирить собеседницу Госсамова. — Иногда бывает». «Да, я каждое утро проверяю, — не уставала возражать возмущенная Нурсалимова. — И я не одна такая. У нас в Бавлах это поголовно! К налоговой инспекции много вопросов из-за снятия денег и закрытия счетов». «Мы готовы разбираться по каждому случаю», — постаралась закрыть тему замруководителя УФНС по РТ.





Предприниматели хором жаловались, что налоговики без предупреждения блокируют расчетные счета. «Отдуваться» пришлось Чулпан Госсамовой. Фото nalog.ru



Однако через некоторое время к ней вернулся индивидуальный предприниматель Ильдар Гареев из Уруссу. «Счет заблокировали, и деньги лежат — не возьмешь, — констатировал он. — Нельзя ли сделать, как у МТС? Чтобы счет открывался сразу, как только платеж прошел?», — спросил он у Госсамовой. Такая наивность вызвала смешки в зале. «Здорово вы, батенька, сравнили налоговую с мобильным оператором», — пошутил Тимур Нагуманов — как оказалось, зря. Госсамова заверила, что в идеале именно так и должно быть. «Налоговый кодекс разрешает блокировать счет налогоплательщика в случае непредоставления декларации, для обеспечения решения о взыскании налогов, при нарушении порядка обмена информацией с инспекцией по телекоммуникационным каналам связи, — перечислила она основания для блокирования счетов. — Счет разблокируется с момента предоставления декларации».

К обсуждению злободневной темы присоединились и башкирские инвесторы, но с другой позиции. Представитель опытно-экспериментального завода «Тапарт» высказала сомнение в необходимости тотального контроля над новыми предприятиями, которые еще не приступили к производству. «Наше предприятие начинает строиться. У него два соучредителя: «Татнефть» и башкирская ПФК «Пакер», специализирующаяся на выпуске пакер­но-якор­но­го обо­ру­до­ва­ния. У нас еще ничего нет, мы ожидаем 200 млн рублей для строительства. У нас нет прибыли, но мы уже отчитываемся и уже сейчас должны делать все то, что относится к крупному бизнесу. На наш взгляд, государство должно смягчить отношение к стартапам крупного бизнеса, тяжело в машиностроении стартовать», — сказала она.

Кроме того, представитель «Тапарта» намекнула на необходимость прямой связи с министрами и прочими республиканскими випами. «Как-то у нас был министр промышленности, он оставил нам телефон — «пишите мне в вотсап», — рассказала она. «Я понял ваш посыл, не буду повторять его подвиг», — живо отреагировал Нагуманов. Но признал, что крупный бизнес редко жалуется, и предложил отработать эту тему.

Почему татарская электроэнергия на рубль дороже башкирской

Башкирских инвесторов волнует и разница в тарифах на электрическую энергию, которой предстоит «запитываться» резидентам промышленного парка. Так, глава УК «Горизонт» Ринат Рафиков заявил, что для новых резидентов актуальным остается вопрос тарификации коммунальных тарифов: «Хочется, чтобы для новичков тарифы были снижены. К примеру, в промпарк заходят две компании — татарская и башкирская. Стоимость 1 квт/ч с башкирской линии на 1 рубль меньше, чем с татарской». Особо не рассуждая о причинах стоимостных различий, он предложил ввести каникулы по коммунальным платежам для всех предпринимателей. В том числе и для резидентов, чтобы те могли раскрутиться.

Нагуманов согласился, что разница в тарифах может отличаться не только в пределах Татарстана, но на территории промпарков. «Тема промпарков начинает отрабатываться по поручению президента [РТ]. Есть семь проблем, и одна из них — стоимость коммунальных ресурсов. Даже внутри Татарстана на разных промплощадках действуют разные тарифы на энергию: на одной — три рубля, на другой — пять», — констатировал он. И предложил включаться в рабочую группу.

Больше всего предпринимателей волновали стиль и методы работы налоговиков



Предприниматель Ильдар Гареев коснулся вопроса высокой оценки кадастровой стоимости. «Когда получаешь налог на имущество, там дикие цены. Реально дикие цены по земле и по недвижимости, — посетовал он. — Я «попал» по земле. Гектар земли в черте поселка Уруссу оценили в 1 млн рублей. Дважды пришлось платить 2 года подряд по 600 тысяч рублей. А бизнес просел». «Как только этот платеж появился, его пытаются реформировать, — согласился с проблемой Тимур Нагуманов. Но не стал обнадеживать. — Сейчас на федеральном уровне готовится пакет поправок, но пока кардинального пересмотра нет».

А Фарид Набиуллин из Лениногорского района пожаловался на бюрократию местного сельсовета, который несколько лет не может подготовить паспорта для пруда. «Мы выиграли конкурс на мелиорацию 2 года назад, но без паспорта на пруд проект остается без движения, — рассказал он. — Я не могу двигать этот вопрос, потому что его должен готовить сельсовет, а он отвечает — денег нет. Уже 3 года работа не идет». Представитель местной власти оказалась не готова комментировать тему. Тогда Набиуллин поставил вопрос о необходимости установить дорожные знаки в местах перегона скота: «5 лет подряд пишем жалобы, но дело с места не сдвигается. А скот продолжают сбивать».

Опасно зависеть от настроения должностных лиц

В заключение Нагуманов передал микрофон для подведения итогов встречи главе района. «Прозвучавшие здесь вопросы зависят не от системы, а от человека. То, что по налогам прозвучало, и по другим [вопросам]. Все-таки здесь проблема кроется в исполнительной дисциплине. У нас многие вещи должны исполняться, но не исполняются», — сделал вывод Рустем Нуриев. И привел пример, иллюстрирующий зависимость принимаемых решений от настроения руководящих лиц.

— В Канаде провели анализ рассмотрения заявлений на условно-досрочное освобождение за 20 лет. И пришли к мнению, что те заявления, которые рассматривались ближе к обеду, всегда получали отказ. У меня просьба — уделяйте больше внимания человеческому фактору.