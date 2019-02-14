«Государство все меньше безвозмездно дает деньги, уходит от прямой поддержки»

Казанские предприниматели обсудили с Борисом Титовым свои «болевые точки»

Фото: Сергей Туганов

Накануне Казань с рабочим визитом посетил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В рамках поездки омбудсмен встретился с предпринимателями республики, чтобы выявить и обсудить с ними «болевые точки» бизнеса. На кофе-тайм с Титовым побывала и корреспондент «Реального времени».

«Без нефтяного бэкграунда, но достаточно успешные»

Встреча татарстанских предпринимателей с Борисом Титовым прошла накануне в ресторане Breadly и состояла в основном из неформального общения. «Такие встречи с предпринимателями будут и впредь проходить в виде кофе-тайм», — анонсировал новый формат модератор мероприятия, уполномоченный по правам предпринимателей РТ Тимур Нагуманов.

Позитивный тон, с которого стартовало мероприятие, присутствовал на протяжении всей двухчасовой беседы. Федеральный бизнес-омбудсмен сыпал шутками и явно пребывал в хорошем расположении духа. Приветственное слово Титов начал с того, что рассказал участникам кофе-тайма о бизнес-школах и методах их работы. В этом контексте он вспомнил и Аяза Шабутдинова (известный бизнесмен, автор и ведущий лекций по мотивации и открытию бизнеса, — прим. ред.).

— Я с утра включил его выступление. Оно такое эмоционально-пронизывающее, — сказал Титов.

— Зарядились на весь день? — спросил его Нагуманов.

— Не знаю, может быть, наоборот расстроился, — пошутил Титов.

Российский бизнес-омбудсмен рассказал предпринимателям и о сути премии «Немалый бизнес», автором которой он является.

— Среди организаторов премии несколько самых крупных и известных бизнес-сообществ страны: «Синергия», «Бизнес молодость», «Лайк», Experum и Black Star, а также образовательный маркетплейс «Деловая среда». Мы повстречались со всеми и решили, что нужно защищать бизнес-сообщество, потому что риски в стране очень высокие. Премия — хороший формат для объединения. С одной стороны, никто друг с другом не конкурирует. С другой — это реальное подтверждение, что класс предпринимателей уже существует, — заявил Титов.

Встреча татарстанских предпринимателей с Борисом Титовым прошла в ресторане Breadly и состояла в основном из неформального общения



Отметил председатель «Партии Роста» и уровень развития молодого бизнес-поколения.

— Мы все сначала начинали и только потом уже учились. О бизнесе не знали ничего. Сейчас молодежь сначала проходит, что такое бухгалтерия, маркетинг, интернет. И, конечно, это дает ей огромное конкурентное преимущество перед нами, — сказал Титов.

— У нас сегодня собрались предприниматели новой волны. У них нет нефтяного бэкграунда, но они достаточно успешны. Сегодня у них все хорошо, они не жалуются, — продолжил Тимур Нагуманов.

— То есть не ноют? — уточнил Титов.

Самозанятые боятся проверок Роспотребнадзора

Далее слово перешло к непосредственным виновникам встречи — предпринимателям. Пообщаться с федеральным бизнес-омбудсменом пришло около 20 предпринимателей, в их числе и самозанятые, и владельцы франшиз, и производственники.

Первыми заговорили как раз представители самозанятых, которые не только вышли из тени, но даже создали собственную автономную некоммерческую организацию. Юлия Райнвайн из проблемных точек отметила не всегда корректную работу специального приложения для самозанятых. Правда, добавила: «Хорошо, что всегда есть возможность обратиться в техподдержку».

Мы все сначала начинали и только потом уже учились. О бизнесе не знали ничего. Сейчас молодежь сначала проходит, что такое бухгалтерия, маркетинг, интернет. И, конечно, это дает ей огромное конкурентное преимущество перед нами



Еще одна представительница самозанятых Лиана Пахарева отметила, что определенные сложности есть на начальном этапе. «Сегодня многие домашние кондитеры не выходят из тени потому, что боятся проверок Роспотребнадзора. Но тем не менее есть смельчаки», — сообщила девушка. Однако в положении самозанятого, по ее словам, есть и преимущества.

— Теперь я могу выписывать чеки. Это для многих покупателей достаточно веское основание, чтобы доверять. Меры господдержки, которые сегодня есть, должны помочь многим самозанятым выйти из тени, — добавила Пахарева.

Спрос на российские бренды возрастает

Проблему невысокой лояльности к российскому бренду затронули представители трех компаний. Владелец мастерской индивидуального пошива Harrison Work Равиль Харисов посетовал, что сегодня сохраняется недоверие к отечественным производителям. «Нужна программа по повышению лояльности к нашим производителям», — обратился бизнесмен к Титову.

Основатель бренда Tolstoywear Михаил Кузнецов, напротив, уверен, что в последние два года спрос на российский бренд возрастает. И прямое тому подтверждение, что многие компании в логотипах переходят с латиницы на кириллицу. К тому же, на рынке появляется много российских брендов.

— У меня дочка занимается брендом одежды. Ей тоже надо подсказать, чтобы она перешла с латиницы на кириллицу. Кстати, по мужу она тоже Толстая, — снова пошутил Титов.

Владельцы бизнесов по производству женской одежды были солидарны с Кузнецовым: «У людей сейчас есть потребность покупать вещи отечественного производства», — заявили они.

Бизнесмен предложил развивать площадки, подобные агропромышленному парку, и ввести льготные тарифы для бизнеса на электричество

«Для многих франшиза — ругательное слово»

В рамках разговора о франшизе слово взял франчайзи японских парикмахерских «Чио Чио» Ильназ Набиуллин.

— Для многих франшиза — ругательное слово. Но при этом Америка на этом строилась. Влияние рынка франчайзинга на открытие новых бизнесов недооценено. Сейчас через нас открывается примерно 20—25 ИП каждый месяц. Это новые предприниматели.

— А закрывается сколько? — спросил его Титов.

— Конечно, есть и те, кто закрывается. Но сегодня у нас 173 открытых парикмахерских, а закрытых по причине финансовой неуспешности — 0. Три закрылись по другим причинам.

Еще один эксперт по франшизам Ренат Дусаев отметил, что в среднем в России ежемесячно покупается около 2 тыс. франшиз. Дусаев предложил субсидировать их открытие. Еще одна проблема, по его мнению, состоит в том, что в России нет закона о франчайзинге, а значит, отсутствует и регулирование этого рынка: «В США франчайзер обязан публиковать финансовую отчетность, чтобы показать, какой бизнес действительно приносит прибыль. А у нас можно только искать по отзывам в интернете», — отметил Дусаев.

Пообщаться с федеральным бизнес-омбудсменом пришло около 20 предпринимателей, в их числе и самозанятые, и владельцы франшиз, и производственники



«В бизнесе не должно быть никакой поддержки»

От франшизы разговор перешел к сетевому бизнесу. Основатель татарского фастфуда «Тубетей» Султан Сафин высказал сожаление о том, что доверие к национальным продуктам сегодня низкое. Поэтому приходится отдельно преодолевать и это препятствие — что требует терпения.

Довольно запоминающимся стало выступление основателя сетей «5 колесо» и «Мойдодыр» Айдара Исмагилова. В его компаниях сегодня работают 2 200 сотрудников, а точки разбросаны по 12 городам страны.

— Моя принципиальная позиция, чтобы в бизнесе не было вообще никакой поддержки. Компания «5 колесо» стала федеральной вопреки, а не благодаря, — отметил Исмагилов. — Кстати, плохая новость для Султана. Я теперь развиваю франшизу «Кыстыбый», и мы планируем открыть еще семь точек, — «подколол» он Сафина.

— У нас пока тренд такой, что государство уходит от прямой поддержки, все меньше дает безвозмездно деньги. МСБ в Татарстане в прошлом году привлекло 180 млрд рублей кредитов. Государство через Минэкономики покрывает от силы 2 миллиарда. Государство никогда не покроет потребность рынка, — заметил Тимур Нагуманов.



В завершении мероприятия бизнес-омбудсмен еще раз подчеркнул роль бизнес-образования для предпринимателей, отметив, что сегодня это самый главный тренд

Больше агропарков и льготных тарифов

Сооснователь сети «Покровские пекарни» Тагир Ахмеров высказал пожелание, чтобы правила игры, задаваемые регуляторами и надзорными органами, были более понятными. Это в первую очередь касается Роспотребнадзора и пожарных служб.

— МСБ должна быть оказана господдержка, чтобы мы могли бороться с эффектом масштаба. Если несколько лет назад мы работали на итальянском оборудовании, то сейчас, в эффектах масштаба, оно взлетело в цене раза в два, — обрисовал еще и такую проблему Ахмеров.

Также бизнесмен предложил развивать площадки, подобные агропромышленному парку, и ввести льготные тарифы для бизнеса на электричество.

Титов сопровождал выступления участников комментариями и советами. В завершении мероприятия бизнес-омбудсмен еще раз подчеркнул роль бизнес-образования для предпринимателей, отметив, что сегодня это самый главный тренд.