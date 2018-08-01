В кадровый резерв Путина вошли 12 представителей ПФО

В список кадров, находящихся под патронажем президента РФ, вошли 11 чиновников и управленцев из Приволжья. Среди них Татарстан представляет только бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов.

К республике имеет отношение и бывший гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов. На сегодня он назначен врио вице-губернатора Нижегородской области.

Кстати, сам врио губернатора области Глеб Никитин также вошел в список, опубликованный на сайте президента РФ.

В резерв попал и глава Удмуртии Александр Бречалов. Кроме него из УР в списке значится коммерческий директор ОАО «Ижевский механический завод» Олег Сапожников (сын экс-депутата Госдумы Николая Сапожникова).

В число 138 фигурантов списка вошли замглавы аппарата губернатора Пензенской области Алексей Панин, проректор Самарского НИУ им. Королева Дмитрий Овчинников и глава госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов.

Кроме того, в резерве оказались министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова, министр экономики Мордовии Владимир Мазов и премьер-министр Чувашии Иван Моторин.