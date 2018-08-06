Люди Путина: на кого в Татарстане президент России положил глаз?

В резерв управленческих кадров под патронажем главы государства вошли три представителя республики

«Наши люди» — целых трое — вошли в обновленный кадровый резерв президента РФ. Соответствующий список был опубликован в эти дни на официальном сайте российского лидера, в нем числятся экс-гендиректор Иннополиса Игорь Носов, татарстанский бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов и депутат Госдумы Айрат Фаррахов. «Реальное время» с помощью экспертов выяснило, какие перспективы это открывает перед выходцами из Татарстана и какую пользу они, в свою очередь, смогут принести при желании не только России, но и своей «малой родине».

Резервы украшает скромность

Телефон лишь одного из трех татарстанцев, которые вошли в «президентскую обойму», оказался доступен — на звонок «Реального времени» откликнулся Тимур Нагуманов. Но комментировать факт своего попадания в кадровый резерв президента России скромно отказался. Поэтому рассказывать о «резервистах» приходится, опираясь на их официальные биографии и характеристики экспертов.

Свое мнение о представителях Татарстана и их перспективах «Реальному времени» согласились высказать экс-депутат Госсовета РТ Фарид Мифтахов и политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

«Оттуда не возвращаются»

Самый старший из «резервистов» — 50-летний Айрат Фаррахов, экс-министр здравоохранения РТ, который прославился на этом посту первой масштабной модернизацией татарстанских медучреждений. И первой волной сокращения «звеньев» первичной медицинской помощи, в первую очередь на периферии. Именно при нем прошла волна сокращений признанных неэффективными мелких сельских больниц, но при нем же в республике начали развивать высокотехнологические виды медицинской помощи, сосредотачивая их в немногочисленных, но оборудованных по самому высшему классу современных медицинских центрах.

50-летний Айрат Фаррахов, экс-министр здравоохранения РТ, прославился на этом посту первой масштабной модернизацией татарстанских медучреждений. Фото Максима Платонова

В истории здравоохранения Фаррахов остался в первую очередь как эффективный менеджер. И несмотря на острую критику за недостаточный уровень организации медицинской помощи со стороны президента РТ Рустама Минниханова в 2012 году, уже через год ушел на повышение в Москву — на должность замминистра здравоохранения РФ, а еще через год сменил ее на должность замминистра финансов. Этот пост ему пришлось оставить в 2016 году в связи с избранием депутатом Госдумы (от «Единой России»).

А нынешней весной Айрат Фаррахов прославился как законодатель, и не самым приятным образом. Он вошел в группу инициаторов законопроекта № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», которым предусматривалось, в частности, введение запрета или ограничение ввоза на территорию РФ лекарств, произведенных в США или других иностранных государствах. Реакция на этот законопроект со стороны российских пациентов, которые могли лишиться жизненно важных лекарств, была недвусмысленной…

— Айрата Закиевича я знал, еще когда он был руководителем горздрава в Казани, — заявил «Реальному времени» экс-депутат Госсовета РТ Фарид Мифтахов. — Он потомственный врач и обладает большим опытом и огромной работоспособностью. Я считаю, что он заслуженно стал и министром здравоохранения, и депутатом Госдумы. Фаррахов — человек опытный, и думаю, что по завершении срока пребывания на посту депутата он мог бы, скажем, как часто это бывает, уйти в Совет Федерации. Перспективы у него есть!

Собеседник «Реального времени» не рискнул даже слегка пофантазировать на тему, чем конкретно мог бы заняться в будущем Айрат Фаррахов как «человек из путинского резерва», но заметил, что нередко полезные инициативы специалистов такого уровня остаются невоплощенными в силу объективных обстоятельств. Мифтахов также дал понять: единственное, чего, по его мнению, уж точно не стоит ожидать, — это возвращения депутата Госдумы на татарстанскую политическую арену:

— Много мы видели примеров, когда из Москвы люди возвращаются?..

Нетеатральный успех казанского «Оливера Твиста»

40-летний Игорь Носов — самая, пожалуй, таинственная фигура из трех, попавших в кадровый резерв российского президента. Если о родителях Айрата Фаррахова и Тимура Нагуманова известно практически все, то о родителях Носова на просторах интернета сведений почти не обнаруживается. Тем не менее «Реальному времени» удалось собрать кое-какие интересные биографические подробности.

40-летний Игорь Носов — самая, пожалуй, таинственная фигура из трех, попавших в кадровый резерв российского президента. Фото Максима Платонова

Как выяснилось, Игорь Носов — сын актрисы театра им. Галиаскара Камала Халимы Искандеровой и Николая Носова, которого профессор Института социальных и гуманитарных знаний Вадим Печников назвал в своих воспоминаниях «тончайшим знатоком джаза».

Печников писал, что Носов происходил «из именитой семьи влиятельных дореволюционных казанских купцов Зудиных — Чернояровых», по профессии был инженером-электронщиком и музыкальными инструментами не владел, однако не только собрал замечательную коллекцию записей джазовой музыки, но и был лично знаком со многими известными музыкантами, в частности, с Олегом Лундстремом. На рубеже веков Николай Носов сотрудничал с газетами «Известия Татарстана» и «Время и Деньги» — вел колонку о джазе. А Носов-младший, как утверждают источники «Реального времени», унаследовал от родителей их артистизм — играл в школьных спектаклях и даже участвовал в заглавной роли в детской постановке мюзикла «Оливер Твист» и замечательно пел…

Как гласит официальная биография Игоря Носова, он окончил Кембриджский университет, Юридический институт МВД РФ в Москве и защитил степень MBA в университете штата Колорадо.

Начав трудовой путь с работы в московском представительстве компании Philip Morris International, десять лет назад Носов дорос до руководителя ОЭЗ «Алабуга», затем до должности заместителя генерального директора ОАО «ОЭЗ» в Москве, а с 2010-го по 2012 г. занимал пост первого замминистра промышленности и торговли РТ. Последние пять лет он пребывал в должности гендиректора АО «ОЭЗ «Иннополис», а 2 июля 2018 года стал и.о. заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области.

А в состав «первой сотни» резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации, Носов вошел в ноябре 2016 года и, несмотря на то, что его назначение на новую должность уже состоялось, в «резервном» списке остался.

Взгляд со стороны

Самый молодой из татарстанских «резервистов» — уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей 35-летний Тимур Нагуманов. Он, хотя и не оканчивал престижных зарубежных университетов, рано проявил талант руководителя, став в 19 лет коммерческим директором зеленодольского ООО «Остин». А став после окончания Казанского государственного финансово-экономического института магистром экономики, некоторое время вел «сладкую жизнь», занимая руководящие должности на предприятиях, занимающихся производством сахара в Буинске. Затем около года руководил ОАО «Бурундуковский элеватор», а в 2007-м, в 24 года, был назначен руководителем исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района, а затем почти без паузы был избран главой района.

Самый молодой из татарстанских «резервистов» — уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей 35-летний Тимур Нагуманов. Фото Максима Платонова

При Тимуре Нагуманове в Дрожжановском районе неудачно закончилась попытка реализации инвестиционного проекта «Новая деревня», предусматривавшего создание агрокомплекса, состоящего из 140 современных мини-ферм. Реализовать его помешала психология местных фермеров — они оказались не готовы трудиться за скромную зарплату на чужих фермах и селиться в специально для них построенном, но съемном жилье. Кроме того, в 2009 году разразился скандал по поводу невыплаты зарплаты работникам ООО «Колос», учрежденного отцом молодого главы района. Однако в кресле главы Нагуманов-младший усидел, лишь в январе 2013 года он был назначен на свою нынешнюю должность.

— Я всегда спрашиваю мнение людей о руководителе, о чиновнике — так вот о Тимуре Дмитриевиче народ всегда хорошо отзывался, — сообщил «Реальному времени» экс-депутат Госсовета РТ Фарид Мифтахов. — А что касается того, что он не был никогда по сути предпринимателем, а теперь вот права предпринимателей защищает… Так это даже хорошо! Если этим будет заниматься человек из этой среды, предприниматель, у него на определенном этапе может появиться какой-нибудь личный интерес. Такого допускать нельзя, ведь задача омбудсмена — собрать, объединить и донести до президента республики нужную информацию, а не решать какие-то частные мелкие вопросы, скажем, с кредитами… Нагуманов для этой работы подходит, у него взгляд человека со стороны.

Большие перспективы

— Кадровый резерв при президенте России выстраивается на перспективу, поэтому в него включаются управленцы разной профессиональной направленности, разного возраста и с различными карьерными биографиями, — подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Реального времени» политолог Александр Шатилов. — Что и показывает список включенных в него кандидатур из Татарстана. Они представляют фактически три поколения разных специалистов: два бизнесмена, один деятель медицины. Причем двое имеют богатый опыт работы в органах власти, а опыт одного связан с инновационным бизнесом. Это кандидаты на все случаи жизни.

Бывшего министра здравоохранения РТ Айрата Фаррахова Александр Шатилов охарактеризовал как «старожила по меркам кадрового резерва»:

— Но на всякий случай его держат, он может быть востребован. Это необязательно касается федерального уровня — опытный специалист может пригодиться и в другом регионе.

А об Игоре Носове и Тимуре Нагуманове эксперт отозвался как о «представителях команды молодых прагматиков, которые прошли отечественную и зарубежную школу».

— На мой взгляд, такой расклад логичен, — заметил Шатилов. — И здесь у молодежи открывается даже больше перспектив, чем у старожилов. В последнее время Путин привлекает на руководящие позиции молодые кадры 30—40 лет, идет обновление и губернаторского корпуса, и бюрократического аппарата за счет людей с видением экономической ситуации двадцать первого века…

Особое внимание эксперт обратил на «западника» Игоря Носова:

— Многие наши молодые управленцы получили западное образование, но это не означает, что они должны быть западниками по мировоззрению. Петр I тоже отправлял молодежь учиться за рубеж, а действовали они потом как патриоты. Нынешняя молодежь — это прагматики, которые подходят к Западу рационально, у них нет безоглядного преклонения или очарования, они не видят в нем враждебности. Они обладают прагматичным патриотизмом, который для России сейчас конструктивен.

Александр Шатилов считает, что нынешнее назначение Игоря Носова в Нижегородскую область — это, так сказать, только первый шаг. Дескать, в Кремле принято «обкатывать» молодые кадры на региональных позициях перед более серьезными назначениями.

— А много это или мало для Татарстана — три из 138 позиций кадрового резерва? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».

— Достаточно ли трех человек? Ну тут ведь речь не идет о региональных квотах, многое зависит от человека. Сейчас селекция управленческих кадров ведется не только с точки зрения перспективности человека — важна еще и его надежность. Надо быть уверенным, что человеку можно доверить государственную тайну. Полагаю, Татарстан еще прирастет кадровым резервом.

Встреча Владимира Путина с выпускниками программы кадрового управленческого резерва, 25 апреля 2018 года. Фото kremlin.ru



А у соседей-то «кадры» — не коренные!

…В кадровом резерве российского президента наравне с Татарстаном представлены и наши соседи — представители Башкортостана и Удмуртии. Но по численности «резервистов» они от нас явно отстают.

Выходцы из Башкортостана — 41-летний зампредседателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин и его ровесник — председатель Госкомитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов. Правда, коммуниста Афонина лишь номинально можно причислить к представителям Башкортостана — родился-то он в Туле, там же и вырос до депутата областной думы. А от Башкортостана он лишь избирался депутатом Государственной думы ФС РФ — по списку КПРФ. Зато Руслан Мирсаяпов родился и учился в Уфе, а на родине же прошел все ступени карьерной лестницы, начав с должности ведущего специалиста Министерства внешних связей и торговли. Ради него в 2014 году глава Башкирии указом ввел новую должность — министра Республики Башкортостан…

Удмуртию же в президентском резерве представляет один «кадр» — но какой! Сам глава региона, в прошлом — кадровый военный 45-летний Александр Бречалов. Он тоже не коренной — родился в Адыгее, учился в Краснодаре и Москве. А на нынешнюю должность был в прошлом году назначен указом президента России, после того, как прежний руководитель Удмуртской Республики Александр Соловьев был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.