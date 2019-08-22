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Нагуманов опубликовал приглашение на выборы с поющим треугольником

12:02, 22.08.2019
Нагуманов опубликовал приглашение на выборы с поющим треугольником
Фото: скриншот

Врио главы Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов опубликовал в Instagram видеоролик с призывом прийти на выборы 8 сентября. Главным героем стал анимационный треугольник в тюбетейке и с гитарой.

«Я довольный треугольник. Идеальный кандидат. Ровный, вкусный и умелый. Каждый мне безумно рад», — поет треугольник.

Ранее сотрудники ГИБДД Казани сняли к WorldSkills ролик о соблюдении ПДД. В нем инспекторы ДПС называются «малаями» на белых «барсах».

ОбществоВласть Татарстан
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