«Государство не только словами, но и делом, законами должно поддерживать бизнес» — Минниханов

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что государству необходимо поддержать бизнес. По его мнению, миссия правительства разных уровней заключается в том числе и в помощи бизнесу, чтобы предприниматели верили им.

Он отметил, что большинство бизнесменов берут на себя большую ответственность, так как им приходится получать кредиты и не всегда все в конечном счете зависит от них: «государство может изменить налоговый режим, валютный курс может упасть».

«Надо понимать этих людей, ведь они берут на себя большую ответственность. Государство не только словами, но и делом, законами должно поддерживать эту категорию. Нам надо сильно измениться, чтобы наше восприятие бизнеса стало другим», — рассказал Минниханов в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину. Программа выйдет в эфир на канале «Татарстан 24» в субботу в 18.00 и в воскресенье — в 13.30.

При этом, татарстанский лидер заявил, что ежеквартально встречается с представителями районов и они обсуждают сложные вопросы. «Что он [глава района — прим.ред.] за один квартал изменил, сколько рабочих мест создано?», — заявил он и добавил: «Одно дело ездить в Казань, что-то там выклянчивать, другое дело работать с людьми, особенно в регионах, где нет никакой промышленности, нет инфраструктуры. Создавайте рабочие места, продвигайте ваш продукт».

Напомним, ранее глава республики выслушал доклад бизнес-омбудсмена Татарстана Тимура Нагуманова на девятом расширенном заседании Совета по предпринимательству. Согласно материалам исследования, индексы настроения бизнеса и деловой активности заметно упали.