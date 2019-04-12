В Набережных Челнах с начала года зарегистрировались свыше тысячи самозанятых

В Набережных Челнах с начала 2019 года 1025 человек зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом на встрече с предпринимателями города сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Для нас каждый из вас очень дорог. Я это говорю искренне, потому что вы и только вы формируете благополучие города», — сказал Магдеев, обращаясь к участникам встречи.



Также в беседе приняли участие бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов и депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, сообщается на сайте Набережных Челнов.



Ранее глава УФНС РФ по Татарстану Марат Сафиуллин рассказал, что с начала года число зарегистрировавшихся самозанятых в республике достигло 7,5 тысячи человек.