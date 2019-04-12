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В Набережных Челнах с начала года зарегистрировались свыше тысячи самозанятых

16:27, 12.04.2019
В Набережных Челнах с начала года зарегистрировались свыше тысячи самозанятых
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах с начала 2019 года 1025 человек зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом на встрече с предпринимателями города сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Для нас каждый из вас очень дорог. Я это говорю искренне, потому что вы и только вы формируете благополучие города», — сказал Магдеев, обращаясь к участникам встречи.

Также в беседе приняли участие бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов и депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, сообщается на сайте Набережных Челнов.

Ранее глава УФНС РФ по Татарстану Марат Сафиуллин рассказал, что с начала года число зарегистрировавшихся самозанятых в республике достигло 7,5 тысячи человек.

Общество Татарстан
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