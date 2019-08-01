В Альметьевске чиновники и предприниматели обсудили решение проблем бизнеса — видео

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Сегодня в Альметьевске чиновники, предприниматели и эксперты обсудили как снизить барьеры для бизнеса, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

Среди проблем были озвучены: отсутствие кадров, высокие проценты по кредитам, неподъемные тарифы ЖКХ и трудности в реализации продукции. При этом главным барьером, по мнению врио главы Альметьевского района РТ Тимура Нагуманова, является земля.

«Она [земля] либо у частных лендлордов, которые тянут без проблем высокую фискальную нагрузку и при этом ничего с этой землей не делают, либо это земля, которая сегодня муниципальная. Она вся в охранных зонах, то есть мы не можем даже детские сады разместить, не говоря уже об инвестиционных проектах», — отметил он.

Среди предложений, которые высказали предприниматели для решения проблем, — это создание канала коммуникации для общения с власть через Instagram и другие соцсети.

Ранее сообщалось, что Фонд поддержки предпринимательства РТ совместно с международной компанией KPMG в августе — сентябре этого года впервые проведут программу «Экспортный акселератор» для субъектов малого и среднего бизнеса Татарстана, нацеленных на выход на зарубежные рынки.