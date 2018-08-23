Бизнес-омбудсмен РТ о деле Хайдара Халиуллина: «Пока нельзя сказать виновен он или нет»

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов в ходе online-конференции в студии «Реального времени» ответил на вопрос читателя об отношении к делу Хайдара Халиуллина.

«Он не классический бизнесмен, он скорее общественный деятель. В этом деле схема очень неоднозначна. Сейчас пока недостаточно экспертизы для того, чтобы иметь какое-то мнение — виновен он или нет», — заявил Нагуманов.

Напомним, экс-глава Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин, его супруга и еще два десятка фигурантов обвиняются в хищениях и попытках хищения бюджетных средств по программе «Лизинг-гранта» на общую сумму около 40 млн рублей, а также легализации похищенного.