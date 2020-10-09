Тимуру Нагуманову предъявили голодных школьников Альметьевска

Фото: Дарья Турцева

«Дети не должны страдать»



Прокуратура Альметьевска проверяет сообщение родителей учеников альметьевской школы №21 о том, что детей уже неделю не кормят.

— Информацию о возможном нарушении прав учащихся на обеспечение питанием прокуратура Татарстана выявила в рамках мониторинга соцсетей, — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. — Прокурору Альметьевска поручили проверить эту информацию, сегодня на место выехал представитель надзорного ведомства — помощник городского прокурора Игорь Нагаев. По предварительной информации, проблемы с организацией питания возникли из-за того, что в школе уволились повара.

По словам представителя прокуратуры, проверяющие в своих действиях будут исходить из того, что по закону за организацию питания несет ответственность администрация школы и учредитель учебного заведения — исполком.



— Дети не должны страдать из-за неорганизованности процесса, — добавил Галиев.

«Коллектив в столовой не очень»

На то, что детей уже неделю не кормят в школьной столовой, в соцсети пожаловалась мать одного из учеников: «Уважаемое руководство города и министерство образования! В г. Альметьевск, в школе 21 уже неделю не кормят детей. Абсолютно не кормят. Причем плату за питание никто не отменял! Дети целый день голодают, но ходят в школу, напоминаю, что школа обязана кормить детей каждые 4 часа нахождения в образовательном учреждении. Администрация, министерство образования, куда вы смотрите? Что за беспредел творится? Срочно! Решите проблему!»



На этот пост ответила некая Юлия Беляева: «Алина, я работала в этой школе, в прошлом году так же было. Коллектив в столовой не очень, потому и работники не задерживаются. Да и з/п оставляет желать лучшего. Вот и не кормят детей, готовить еду-то некому, а зав. столовой одна не может, хотя бы помощник нужен. Вот так как-то».

Нечего сказать

Сегодня руководители отдела образования горисполкома Альметьевска и директор школы №21 Елена Тухфатуллина не снимали телефонные трубки: в исполкоме шло совещание по поводу ЧП с питанием школьников. Единственный, кто откликнулся в отделе образования — это секретарь, которая на удивление еще не знала о ЧП в школе №21, но обещала передать просьбу перезвонить заместителю начальника отела Алсу Гимаевой. По получении от нее комментария он будет опубликован.

«Реальному времени» удалось созвониться с главой Альметьевского района, однако Тимур Нагуманов адресовал все вопросы к своей пресс-службе: «Я сейчас в отъезде нахожусь, неудобно по телефону», — пояснил он.

Нашему изданию пообещали прислать ответ руководителя пресс-службы главы АМР Татьяны Смеловой позднее, по получении комментарий будет опубликован. Занимается ли глава района обращением жителей, неясно.



Как следует из информации на страничке школы №21 на сайте edu.tatar.ru, Елена Тухфатуллина согласно диплому, имеет специализацию преподавателя начальных классов и психолога-консультанта. Прошла переподготовку по специальности «Менеджмент в образовании». Педагогический стаж директора — 26 лет, награждена многочисленными почетными грамотами и дипломами. В прошлом году прошла курс повышения квалификации по направлению «Стратегическое планирование в образовательной организации».

В Минобрнауки РТ не сообщили о мерах, принятых для восстановления нормального режима питания учеников. Фото: almetievsk-ru.ru

В Минобрнауки РТ не ответили на вопросы «Реального времени»: было ли им известно об увольнении поваров в альметьевской школе №21 и о ежегодном «отлучении» школьников от столовой. Не сообщили там и о мерах, принятых для восстановления нормального режима питания учеников. В пресс-службе ведомства в ответе нашему изданию ограничились тремя словами: «Министерством проводится проверка».



Инна Серова