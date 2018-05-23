В Татарстане средний бизнес превращается в малый, а малый — в ИП

Число малых и средних предприятий выросло, их рентабельность — нет

Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса зафиксировала ухудшение делового климата в 21 районе Татарстана за последние несколько лет. Малых и средних предприятий стало больше, однако их финансовый результат оставляет желать лучшего, а доля убыточных фирм достигает 17—18%. При этом средние организаций становятся малыми, а часть малых перерегистрировалась в качестве ИП. К каким выводам пришла ассоциация — в материале «Реального времени».

«На минимуме рентабельности»

Во вторник на круглом столе в Торгово-промышленной палате Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса (АПМСБ) представила результаты своего третьего мониторинга делового климата и деловой активности в муниципалитетах. Первый мониторинг был опубликован в 2012 году. С тех пор ряд показателей развития бизнеса лишь просел.

Прежде чем перейти к результатам, глава ассоциации Рафик Шайхутдинов призвал всех не «абсолютизировать цифры». «Замеры существуют с разными методологиями, всегда есть элементы субъективности, однобокости, одномерности», — сказал он. По его словам, для АПМСБ было не так важно дать оценку конкретным районам — гораздо важнее понять общее направление движения.

В целом, заявил Шайхутдинов, ситуация с предпринимательством «медленно улучшается» — «но очень медленно». «Мы считаем, что деловой климат в значительной части муниципальных районов содержит признаки изменений преимущественно положительного характера». Вместе с тем «есть некоторые элементы отчуждения», и у ряда муниципалитетов пока «не просматривается устремленности в сторону 2030» (стратегия социально-экономического развития Татарстана до 2030 года, — прим. ред.). К примеру, оптимистический вариант стратегии предусматривал, что к 2018 году доля малого и среднего бизнеса в экономике Татарстана будет составлять 28%, но сейчас она зафиксировалась на отметке в 25,2% (на этом уровне она держится много лет подряд).

В целом, заявил Шайхутдинов, ситуация с предпринимательством «медленно улучшается» — «но очень медленно». Фото подгородова.рф



Как следует из мониторинга, общее число малых и средних предприятий за 2013—2017 годы увеличилось на 16,9% — со 140,6 до 169,2 тыс. Выросло и их количество в расчете на 10 тыс. жителей. Изменения произошли в структуре. По сравнению с 2010 годом снизился удельный вес фирм, занятых в сфере торговли (с 43 до 35%) и обрабатывающих производств (с 12 до 11%). «Это беспокоит», — отметил Шайхутдинов.

Ассоциация также обратила внимание на растущее количество микропредприятий. «Идет некоторая структурная перегруппировка внутри бизнеса: часть средних [фирм] переходит в малые, часть малых переходит каким-то образом в ИП. Видимо, это реакция на происходящие изменения», — сказал глава АПМСБ.

Кроме того, у малого бизнеса снизился сальдированный финансовый результат: если в 2015 году он составлял 43,8 млрд, то в 2016-м упал до 33,4 млрд (данных за 2017 год нет). Высокой остается доля убыточных компаний. В малом бизнесе в 2016 году она достигала 17,3%, среди средних предприятий — 18,3%. Многие предприниматели генерируют убытки давно и независимо от кризиса — «работают на минимуме рентабельности. Убыточны, но работают», констатировал Шайхутдинов.

Количество организаций, которые осуществляют технологические инновации, по словам Шайхутдинова, тоже сократилось — всего в 2016 году в республике таковых было 33: «33! Откуда же у нас будет добавленная стоимость?».

Михаил Панасюк, занимающийся экономгеографией, рассказал, что анализ помог выявить в Татарстане несколько потенциальных точек социально-экономического роста. Фото kpfu.ru



«От идеала мы очень далеко»

При всем этом состояние делового климата в районах АПМСБ измеряла, учитывая не показатели развития бизнеса, а активность местных властей и предпринимательского сообщества. Судя по презентации, итоговая оценка складывалась из нескольких переменных. В частности: публикации результатов программ развития предпринимательства; публикация резолюций и результатов конференций; наличия предпринимательских общественных организаций; наличия в муниципалитете программ развития бизнеса; наличия бизнес-инкубаторов; наличия инвестиционных меморандумов, а также инвестиционных площадок и программ развития.

В итоге ухудшение климата было зафиксировано в 21 муниципалитете, а улучшение — только в 17. В 7 районах, как пришли к выводу в ассоциации, деловой климат не изменился.

Модератор круглого стола, член Общественной палаты республики Фарид Сафин признал, что бизнесу приходится сталкиваться с целым набором проблем — это нехватка дешевых денег, растущее налоговое и административное давление, нестабильность законов, несовершенство судебной системы: «Естественно, это мешает нормальному спокойному развитию предпринимателей».

Профессор КФУ Михаил Панасюк, занимающийся экономгеографией, рассказал, что анализ помог выявить в Татарстане несколько потенциальных точек социально-экономического роста. Перспективными были признаны Буинск, Нурлат, Чистополь, Арск, Нижнекамск, Альметьевск и некоторые другие муниципалитеты. А одним из наиболее перспективных направлений для бизнеса — агропромышленный комплекс.

Тимур Нагуманов, как и Шайхутдинов, предложил не заострять внимание на критериях, которые легли в основу исследования АПМСБ. Фото Максима Платонова



Бизнес-омбудсмен республики Тимур Нагуманов, как и Шайхутдинов, предложил не заострять внимание на критериях, которые легли в основу исследования АПМСБ: «Я призываю сразу воздержаться от обсуждения методологии. Подходы — в этом можно копаться бесконечно, их можно как хвалить, так и ругать. Самый главный вопрос — что делать дальше с этими цифрами». Отдельные проблемы можно было бы выносить на уровень президента РТ и обсуждать на заседаниях Совета по предпринимательству, предложил он.

Напоследок скептически выступил депутат Госсовета, председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. С одной стороны, рассуждал он, во времена СССР общество так долго ограждалось от занятия любым предпринимательством, что удивляться, по сути, нечему. С другой, — нечему и радоваться, поскольку «от идеала мы очень далеко».

«Климат деловой от государства очень зависит, и перелома пока нет — я это вынужден сказать, — заявил Галеев. — Все зависит от власти отдельных людей, будь то руководитель муниципального района, города, республики и страны в целом. Это плохо, но это по факту так — и в ближайшей обозримой перспективе так и будет».