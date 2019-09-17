Нагуманова избрали главой Альметьевского района Татарстана

Тимура Нагуманова избрали главой Альметьевска и руководителем Альметьевского района республики. Решение было принято на заседании Совета района.

Также было объявлено о досрочном прекращении полномочий Нагуманова в качестве руководителя исполкома района в связи с избранием его депутатом Альметьевского городского Совета, сообщает пресс-служба главы района.

Напомним, 24 июня Минниханов освободил Нагуманова от должности уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей. Позднее он был утвержден и. о. руководителя исполкома Альметьевского района.