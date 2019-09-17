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Нагуманова избрали главой Альметьевского района Татарстана

11:30, 17.09.2019
Нагуманова избрали главой Альметьевского района Татарстана
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Тимура Нагуманова избрали главой Альметьевска и руководителем Альметьевского района республики. Решение было принято на заседании Совета района.

Также было объявлено о досрочном прекращении полномочий Нагуманова в качестве руководителя исполкома района в связи с избранием его депутатом Альметьевского городского Совета, сообщает пресс-служба главы района.

Напомним, 24 июня Минниханов освободил Нагуманова от должности уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей. Позднее он был утвержден и. о. руководителя исполкома Альметьевского района.

ОбществоВласть Татарстан Нагуманов Тимур Дмитриевич
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