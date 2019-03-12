«Сначала ИП, потом МСБ, потом олигархами стать»: Борис Титов ответил на вопросы будущих самозанятых

Бизнес-омбудсмен при президенте РФ пообещал провести в Татарстане «большую встречу» с местным бизнесом, на которой тот сможет задать вопросы молодым, но уже опытным предпринимателям

Фото: Сергей Туганов

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов встретился с представителями казанского МСБ, которые хотели бы перейти на специальный налоговый режим. В ходе не слишком продолжительного разговора он рассказал, какие преимущества даст переход в самозанятые при получении кредитов, могут ли самозанятые кооперироваться и как платить налоги при ведении деятельности не по месту регистрации ИП.

«Не все понимают, зачем этот режим нужен»

Татарстан, как известно, стал одним из четырех пилотных регионов, где тестируется переход физлиц и индивидуальных предпринимателей на специальный налоговый режим. К концу этого года республиканские власти планируют зарегистрировать 60 тыс. самозанятых.

Перед встречей с бизнесом Борис Титов ответил на несколько вопросов журналистов. Почти сразу он обратил их внимание на отношение к бизнесу государства и чиновников — важное направление, «над которым надо работать»: «От бизнеса зависит и создание рабочих мест, и обеспечение населения доступными товарами. Даже у малого бизнеса социальная функция. Именно он — буфер безопасности для нашей экономики, которая очень зависит от нефти», — отметил он. При этом малый бизнес, который часто находится в тени, создает демпфирующий эффект, продолжил омбудсмен: «Не так легко раскачать экономику, когда есть мощный слой малого предпринимательства».

Важно добиться того, чтобы бизнес поверил государству, чтобы «вдруг» не оказалось, что у предпринимателя в прошлом есть нарушения закона: «Как только они зарегистрировались — сразу и правоохранительные, и контрольно-надзорные органы начинают проявлять бурный интерес. Этого быть не должно».

15-летняя предпринимательница Николь Гараева откровенно сообщила присутствующим, что не понимает, зачем переходить в самозанятые. Фото Рината Назметдинова



Напомним, в феврале министр финансов РФ Антон Силуанов объявил, что эксперимент с налогом для самозанятых будет распространен на все регионы. Комментируя это заявление, Титов сказал: «Будем этого ждать, хотя, конечно, мы должны сегодня немного скорректировать те правила, по которым сегодня началась работа с самозанятыми».

Перед встречей прошло XI расширенное заседание Совета по предпринимательству с участием омбудсмена и президента Татарстана Рустама Минниханова. Среди выступавших была и 15-летняя предпринимательница Николь Гараева, которая откровенно сообщила присутствующим, что не понимает, зачем переходить в самозанятые. «Даже сегодня на совете — это было откровенное обсуждение, самая юная предпринимательница сказала, что вообще не верит и не понимает, что это за режим для самозанятых», — напомнил Титов.

Но те, кто поверили и зарегистрировались, уже приходят с вопросами, добавил он: «Потому что по некоторым нормам законодательства не все ясно. Надо этот режим отработать, выверить на практике, внести изменения и тогда распространять на всю страну».

«Регистрироваться как ИП, потом как малый бизнес, потом олигархами стать»

На вопрос, нет ли у властей опасений, что индивидуальные предприниматели начнут массово переходить в самозанятые, ответил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов. Он напомнил, что такая возможность прямо прописана в законе: «ИП, которые не имеют сотрудников, могут стать самозанятыми — в законе это предусмотрено, для них главное ограничение — 2,4 млн, отсутствие наемных сотрудников, они не могут заниматься перепродажей. Самозанятым может стать существующее сегодня ИП либо физлицо, которое просто зарегистрируется».

Конечно, режим был создан прежде всего для тех, кто пока не регистрировался никак, добавил Титов: «Это физические лица, которые должны были платить 13% НДФЛ, но никто не платил — это теневой бизнес. И чтобы они смогли легализоваться, этот режим и был сделан. Для ИП, которые нанимали сотрудников, существует свой режим. Это уже бизнес другого масштаба, они могут нанимать на работу по некоторым видам деятельности по 100 и даже 200 человек, и не хотелось бы, чтобы они начинали дробиться на отдельные физлица».



Тимур Нагуманов: «ИП, которые не имеют сотрудников, могут стать самозанятыми — в законе это предусмотрено, для них главное ограничение — 2,4 млн, отсутствие наемных сотрудников, они не могут заниматься перепродажей». Фото Максима Платонова

А для этого нужна та самая правильная «отработка режима»: «Это должны быть меры поддержки, которые стимулировали бы приход не сверху вниз, а снизу вверх — чтобы те, кто не регистрировался, зарегистрировался. А дальше у ИП-шников должны быть свои преимущества, которые стимулировали бы самозанятых регистрироваться как ИП, потом малый бизнес, потом олигархами стать», — сказал бизнес-омбудсмен.



«ИП — это высокая зона риска»

Линар Хуснуллин, основатель торговой площадки KazanExpress, на которой собрались самозанятые, попросил Титова рассказать, как объяснить людям, «что это выгодно, что этим надо заниматься».

Титов спросил собравшихся, знают ли они об образовательных платформах, например о «Бизнес Молодости» (все собравшиеся ответили утвердительно). «К сожалению, не все они заботятся о том, чтобы научить, — больше о том, чтобы заработать», — тем не менее, считая этот формат полезным, Титов спланировал провести летом (предварительно, в конце июня) встречу с предпринимателями республики. «Мы будем создавать платформу, ездить по регионам, у нас есть программа вместе с «Бизнес Молодостью», «Синергией» и другими — устраивать выездные встречи с бизнесом. Молодой бизнес очень мало видят, его будто не существует. Все видят киоски, которые как стояли 25 лет назад, так и стоят. А реальный бизнес, который какие-то вещи делает, — его видят мало. И один из способов — чтобы все эти площадки объединились».

По словам бизнес-омбудсмена, договоренность с руководством республики на этот счет уже есть: «Аяз Шабутдинов (основатель сети Like, — прим. ред.) и другие предприниматели будут, чтобы помочь местному бизнесу, обсудить как работать. Учитесь. Знание работы в интернете, маркетинга — уже огромное преимущество».

Производитель изделий из кожи Марат Байрамгулов поинтересовался, возможна ли кооперация самозанятых — в частности, в случае с мастерами ручной работы. «Нет ограничений. Самозанятый может дальше работать с юрлицами, физическими лицами, с самозанятыми», — коротко ответил омбудсмен.

Линар Хуснуллин, основатель торговой площадки KazanExpress, на которой собрались самозанятые, попросил Титова рассказать, как объяснить людям, «что это выгодно, что этим надо заниматься». Фото retail-loyalty.org

Вопрос о кредитах задал производитель наушников Ezla Айназ Мансуров. По его словам, сегодня он индивидуальный предприниматель, но хотел бы перейти на спецрежим. «Если стану самозанятым, будут ли какие-то улучшения по кредитным условиям?» — спросил он.

Титов немного замялся — заметно было, что он не видит никакой проблемы в том, чтобы брать кредит в качестве самозанятого или ИП. Поэтому ситуацию пояснил Нагуманов: «Я уточню. Сейчас, если вы идете за кредитом — ипотечным или любым другим, и если при этом вы имеете статус ИП, то вам говорят: ой, давай все документы по ИП. То есть «физика» кредитовать намного легче». «Физик получает другой процент…» — начал было Титов, но Нагуманов настаивал: «Борис Юрьевич, все банки, если за кредитом приходит «физик», у которого открыто ИП или есть доля ООО, начинают запрашивать все документы, связанные с ИП — это сразу высокая зона риска». При этом, по его словам, предприниматель как самозанятый может быстро раскрыть банку всю историю дохода: «То есть вы можете подтверждать вид деятельности через самозанятость, будучи «физиком».

Предприниматель Егор Попов переехал в Татарстан из Ямало-Ненецкого АО. «Я прописан в ЯНАО, и ИП тоже, соответственно, зарегистрировано там. Как вести деятельность, как платить налоги — в ЯНАО или Татарстане?» — спросил он.

— Любой гражданин союзных государств может получить статус самозанятого — неважно, где он проживает. Самое главное, чтобы он работал, оказывал услугу или поставлял товар на территории Татарстана. То есть, если вы продаете свои товары через Казань, вы можете иметь статус самозанятого, — ответил татарстанский уполномоченный. — Это на самом деле открывает нишу на этот год для наших местных компаний, чтобы привлечь фрилансеров, поставщиков, чтобы «спылесосить» таланты со всей России. А налоги будут идти в Татарстан, не в ЯНАО.

«Вы как большой патриот можете туда платить», — предложил он, но Попов перебил: «Я уже татарин!» «Ну все, налоги будут идти сюда», — заключил Нагуманов.