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Минниханов переназначил Нагуманова бизнес-омбудсменом еще на 5 лет

09:41, 11.08.2018 1
Минниханов переназначил Нагуманова бизнес-омбудсменом еще на 5 лет
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов переназначил Тимура Нагуманова в должности Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей. Соответствующий указ президент республики подписал 10 августа.

Нагуманов будет занимать текущую должность еще в течение пяти лет, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Тимур Нагуманов стал Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей в январе 2013 года.

До этого он занимал руководящие посты на предприятиях республики. В 2007 году был назначен руководителем исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района, а с конца 2007 года стал главой Дрожжановского муниципального района РТ.

Отметим также что, Нагуманов вошел в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ Владимира Путина.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:45
    отлично работает, активно и для людей, но могут забрать из резерва, если служба потребует иных назначений...
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