Минниханов переназначил Нагуманова бизнес-омбудсменом еще на 5 лет

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов переназначил Тимура Нагуманова в должности Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей. Соответствующий указ президент республики подписал 10 августа.

Нагуманов будет занимать текущую должность еще в течение пяти лет, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Тимур Нагуманов стал Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей в январе 2013 года.

До этого он занимал руководящие посты на предприятиях республики. В 2007 году был назначен руководителем исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района, а с конца 2007 года стал главой Дрожжановского муниципального района РТ.



Отметим также что, Нагуманов вошел в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ Владимира Путина.