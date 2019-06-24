Кандидатуру Нагуманова внесут на утверждение его и. о. главы исполкома Альметьевского района

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени руководства республики внесет кандидатуру Тимура Нагуманова на утверждение его исполняющим обязанности руководителя исполкома Альметьевского района.

Мухаметшин внесет кандидатуру в рамках сессии совета Альметьевского района, начало которой запланировано сегодня на 13 часов.

Ранее стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова.



— Тимур Дмитриевич действительно переходит на новую работу. В самое ближайшее время, думаю, сегодня во второй половине дня будет официально озвучено, — сообщила нашему изданию официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

