4 июля пройдет 12-й Совет по предпринимательству, Нагуманов примет в нем участие в последний раз

4 июля состоится 12-е расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте Татарстана. Его проводит Рустам Минниханов.

Ему презентуют решения, которые станут основой для дорожных карт по улучшению делового климата в некоторых муниципалитетах. Ранее их уже обсуждали в рамках специальной лаборатории совета, сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

Скорее всего, это заседание станет последним, в котором примет участие Тимур Нагуманов. Ранее он был избран исполняющим обязанности руководителя исполкома Альметьевского района.