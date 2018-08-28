Рейтинг Нагуманова: что показало исследование делового климата в районах Татарстана

Фото: Максим Платонов

На девятом расширенном заседании Совета по предпринимательству при участии президента Татарстана Рустама Минниханова были озвучены результаты исследования делового климата в районах РТ. Это уже второй аналитический отчет, который готовит команда бизнес-омбудсмена Татарстана Тимура Нагуманова.

Согласно материалам исследования, индексы настроения бизнеса и деловой активности заметно упали. «Если эта тенденция сохранится, то в следующем году деловая активность по Татарстану упадет до 37 пунктов. Это значит, что количество компаний, сворачивающих бизнес, сокращающих штат, превысит количество тех, кто развивается», — заявил Тимур Нагуманов.

Участие в исследовании приняли более 8 тысяч предпринимателей. В этом году новшеством в методике опроса стало анкетирование через мобильное приложение портала «Госуслуги РТ». Как и первое исследование, прошедшее в 2017 году, новый опрос охватил представителей бизнеса из 45 муниципальных районов Татарстана.

Исследование-2018 показало, что только в пяти районах республики деловая активность положительная, индекс Казани — ниже среднего, а 40% респондентов не надеются на улучшение ситуации.

Методика проведения исследования и его подробные итоги — в инфографике «Реального времени».

Использованы материалы сайта ombudsmanbiz.tatarstan.ru.

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