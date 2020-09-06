Как Альметьевск встретил мини-версию «Печән базары»

Фестиваль татарской культуры успешно вписался в День нефтяника

Фото: Радиф Кашапов

В столицу нефтяников привезли мини-версию казанского фестиваля татарской культуры под названием «Печән базары: Әлмәт белән танышу» («Сенной базар: знакомство с Альметьевском»). Проект стал частью большой праздничной программы в рамках Дня нефтяника, который проходит в первое воскресенье сентября. «Реальное время» отправилось с участниками фестиваля, чтобы оценить, насколько столичный фест будет уместен на юге республики.



Чтобы как в Казани

По информации «Реального времени», глава Альметьевского района Тимур Нагуманов был так впечатлен аншлагом на казанском фестивале «Печән базары», собравшем 56 тысяч зрителей, что лично позвонил организаторам и предложил повторить проект в Альметьевске. История не нова — говорят, после первого Tat Cult Fest высшие чины «Татнефти» тоже захотели привезти фестиваль к себе.

Разумеется, в первые «гастроли» фестиваля полностью эксперимент повторить не удалось. Тем не менее альметьевцы познакомились с «Печән базары» в мини-формате и, судя по всему, остались довольны.



«Печән базары» возник в 2013 году, и тогда его концепция основывалась на репликации прошлого — гостей просили прийти в национальных костюмах. Позже это стало главной фишкой фестиваля. Фото Ильи Репина

«Печән базары» возник в 2013 году как мероприятие, приуроченное к 100-летию Габдуллы Тукая, и тогда его концепция основывалась на репликации прошлого — гостей просили прийти в национальных костюмах. Позже это стало главной фишкой фестиваля — дизайн-маркет — результат того, что количество людей, занимающихся производством национальной одежды и украшений, книг, игр, косметики, уместной на «Печән», увеличивалось. Соответственно, рос и сам проект, видоизменялся в соответствии с запросами городских сообществ: поэтов, музыкантов, историков, краеведов, художников, кинорежиссеров. Эта крепкая основа, позволяющая верить, что событие привлечет внимание горожан и будет иметь смысл.

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К приезду «Печән» в Альметьевск готовились за несколько месяцев, но лишь в переговорах с возможными партнерами. Одни из них — организаторы программы паблик-арта «Сказки о золотых яблоках». Однако пандемия коронавируса и связанные с нею ограничения не позволяли запланировать точные даты и вообще могли свести на нет все усилия.

Организаторам «Печән базары»пришлось вписаться в общую канву праздника День нефтяника. Фото Радифа Кашапова

Так что за несколько дней организаторам «Печән базары», которые решили пойти навстречу городу, ничего не оставалось, как вписаться в общую канву праздника День нефтяника. Площадкой мини-фестиваля стал Чайный сквер на улице Ленина, чья реконструкция закончилась буквально за несколько дней до события. Здесь же разместились детские мастер-классы, библиотеки, издательства. Резидентов «Печән» отличало их лого, вписанное в дефолт-дизайн. Из Казани сюда прибыло 20 дизайнеров, а также несколько книжников.

Лекторий был совмещен с концертом, так что выступать приходилось в несколько суровых условиях — в Альметьевске нет традиций татарских живых концертов, вообще, здесь нет активного татарского сообщества как такового, о чем подробно говорилось на дискуссии, устроенной гостями из Набережных Челнов и Казани с хозяевами. Вряд ли это было особо заметное событие — в день города Альметьевск просто перегружен событиями. На каждом перекрестке играют музыканты, гремят фольклорные коллективы и проходят конкурсы, а вечером голосит «Ленинград».

Из Казани в Альметьевск прибыло 20 дизайнеров, а также несколько книжников. Фото Радифа Кашапова

Ох уж эти сказочники

При этом опыт «Сказок о золотых яблоках» говорит о том, что интерес к культурным кодам у Альметьевска, безусловно, есть. Институт исследования стрит-арта (Санкт-Петербург), занимающийся его организацией, в качестве подарка (и надеждой на дальнейшее сотрудничество) включил в программу мини-феста праздничные экскурсии под общим названием «Әлмәт — җәннәт». Гостей знакомят с муралами, поменявшими облик города. «Сказки» изучают историю города и района, собирают рассказы и мнения жителей, на их основе художники из-за рубежа и России (включая единственного альметьевца Бозика, известного и по казанским муралам, его последняя работа — Тукай на улице Татарстан) создают картины на стенах домов.

В экскурсии Натальи Кислициной оказались такие темы, как обед в деревне, вплетенные в рабицу цветы, батыр, борющийся со змеем, и другие. Зрители, а это местные жители, тут же делятся восторгами, как обновился их город благодаря подобным масштабным проектам, и спрашивают, надолго ли продлится этот (программа рассчитана до 2023 года). Увы, но в Казани муралы такого эффекта не производят.

Возле этого мурала организаторы надеются провести в следующем году «Печән базары». Фото tjournal.ru

Самая внушительная вещь — огромная работа, посвященная происхождению нефти. По стенам ползают древние животные, из труб вытекает нарисованная нефть, а рядом вдоль скромной речушки раскинулся парк. Возле этого мурала организаторы и надеются провести в следующем году «Печән базары» — с полноценной подготовкой и работой с сообществами.