Бизнесу приготовиться: правительство дало зеленый свет кредитованию МСП под 8,5%

Для участия в программе отобрано 70 банков из 29 регионов страны

Фото: Роман Хасаев

Министр экономического развития России Максим Орешкин объявил о запуске новой госпрограммы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, из 70 отобранных для участия в ней банков четыре — татарстанские. Бизнес приветствует льготное финансирование, главное, чтобы все было понятно и доступно.

Реальные 8,5% годовых

На этой неделе глава Минэкономразвития Максим Орешкин объявил об утверждении перечня из 70 банков для льготного кредитования малого и среднего бизнеса в России. Соответствующую программу реализуют в рамках нацпроекта по развитию МСП, она позволяет кредитовать бизнес по ставке не более 8,5% годовых.

Ранее на рынке была представлена льготная «Программа 6,5» с конечными ставками для заемщиков в размере 9,6% — для малого бизнеса, 10,6% — для среднего. По новой программе, для участия в которой отобрано 70 банков из 29 регионов страны, реальная ставка для заемщика не должна превысить 8,5% годовых. Из Татарстана доступ к льготному кредитованию на новых условиях в 2019 году получили «Ак Барс» Банк, «Банк Казани», «Энергобанк» и «Камкомбанк».



При отборе кредитных организаций среди требований, в частности, было соблюдение банком обязательных нормативов, отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, не менее двух лет опыта кредитования МСП. Банки должны иметь профильное подразделение, осуществляющее такие операции и мониторинг выданных средств. Требованиями оговорены также минимальные объемы кредитов МСП в корпоративном портфеле в зависимости от величины капитала банка.

Финансирование по ставке до 8,5% годовых предлагается в двух вариантах: на инвестиционные цели — до 1 млрд рублей со сроком до десяти лет, на оборотные цели — не более 100 млн рублей — до трех лет. Для банков также установлена квота на микропредприятия — не менее 10 процентов. Низкая ставка для заемщика достигается возмещением для банков, участвующих в программе, недополученных доходов со стороны государства. Размер субсидируемой процентной ставки составит 1,5—2,5% — для системно значимых банков, 1,75—2,75% — для остальных участников программы.

Максим Орешкин объявил об утверждении перечня из 70 банков для льготного кредитования малого и среднего бизнеса в России. Фото kremlin.ru



«Ак Барс», помимо кредитования по новой программе, по информации пресс-службы, уже участвует в двух «льготных» госпрограммах — по кредитованию АПК и «Программе 6,5», а также входит в число банков, аккредитованных выдавать гарантии АО «Корпорация МСП» без двойного андеррайтинга. Банкиры отмечают, что программы дополняют друг друга и позволяют подобрать наиболее предпочтительный для заемщика вариант: «У предпринимателей появляется выбор: с какой из государственных программ работать исходя из целей и получать наиболее выгодные условия. В рамках одного кредита он, конечно же, не сможет воспользоваться двумя программами — это запрещено законом».

«Банк Казани» также работает по «Программе 6,5», ранее кредитная организация принимала участие в городской программе льготного кредитования МСБ, когда конечная ставка для предпринимателей составляла 4,5% годовых (при условии субсидирования 6% исполкомом Казани). В «Камкомбанке» ранее работали по «Программе 6,5».



Как отмечают в «Ак Барсе», новая программа уравнивает возможности для всех предпринимателей вне зависимости от объема кредитования, и прогнозируют, что она в первую очередь будет интересна представителям малого и микробизнеса, которые раньше зачастую получали финансирование по более высоким ставкам, чем субъекты среднего бизнеса. «На сегодняшний день ставка 8,5% — ниже среднерыночной. Фиксированная ставка не зависит от состояния рыночной конъюнктуры и ситуации в банковской сфере, что помогает заемщикам застраховать кредит от макроэкономических рисков», — говорят в пресс-службе кредитной организации. В «Банке Казани» и «Камкомбанке» также ожидают интереса к новой программе со стороны заемщиков в связи с низкой ставкой.



В «Ак Барсе» предупреждают о возможных сложностях, которые могут возникнуть у участников программы: «Есть ряд формализованных требований, соблюдение которых обязательно для заемщика, но иногда нет четких указаний, как трактовать те или иные формулировки. Например, в момент подачи заявки у клиента не было задолженности по налогам, а к моменту совершения сделки образовалась несущественная задолженность, например, пеня в несколько копеек или рублей, или клиенту необходимо оплатить госпошлину. Из-за этого возникают заминки. Приходится тратить время на решение таких вопросов, запрашивать дополнительные документы, платежки и т. д., и заемщик не вовремя получает финансирование». Однако банкиры с пониманием относятся к таким трудностям и «готовы работать и помогать» клиентам.

Тимур Нагуманов отмечает важность доступного финансирования, называя его одним из главных факторов, влияющих на деловой климат. Фото Максима Платонова

Должно быть понятно и доступно

Уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов отмечает важность доступного финансирования, называя его одним из главных факторов, влияющих на деловой климат. В то же время Нагуманов сетует на то, что банки не заинтересованы в выдаче кредитов для бизнеса до 5 миллионов рублей в связи большими трудозатратами при низкой маржинальности, и обращает внимание, что «даже процедура подачи документов для бизнеса доходит до абсурда: предприниматели вынуждены собирать кипы бумаг, чтобы выбить для себя пару миллионов рублей».

Эта проблема недавно обсуждалась на расширенном заседании Совета по предпринимательству с участием президента республики Рустама Минниханова. «Есть республиканские госпрограммы, институты поддержки, такие как фонд микрофинансирования РТ. Но мы видим, что такие программы не всегда отвечают потребностям МСБ в кредитах, не всегда успевают за изменениями запросов предпринимателей. И в случае с льготным государственным кредитованием сохраняется, по словам предпринимателей, проблема со сложными процедурами подачи документов. Важная задача, которую обозначил президент Татарстана, — упрощать эти процессы, создавать новые инструменты скоринга», — говорит Нагуманов.

Доступное финансирование субъектов МСП поставила на первое место среди вариантов помощи со стороны государства исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова. На вопрос об административных барьерах эксперт отмечает, что сейчас этой проблемы в прежнем виде уже нет: «Мы очень благодарны правительствам России и Татарстана — сегодня правила игры понятнее. Если сравнить ситуацию по административным барьерам пять лет назад и сегодня — это земля и небо. На местном уровне делаются подзаконные акты, если возникает системная проблема, очень хорошо в этом помогает Совет по предпринимательству. Есть списки плановых проверок, которые можно найти в интернете, бизнес сегодня не «кошмарят», — говорит Шарафутдинова.

Говоря о льготном кредитовании, она подчеркивает, что необходимость в такой поддержке есть не только для действующего бизнеса, но и, что не менее важно, для стартапов. Основные сложности при кредитовании у бизнеса возникают при подготовке документов и решении вопроса об обеспечении. Также эксперт признает, что малому и среднему бизнесу требуется информационная поддержка, так как предприниматели зачастую не владеют в полной мере информацией о доступных льготных программах. «Оно выгодно и банкам, и предпринимателям. Бизнес будет с удовольствием этим пользоваться, главное, чтобы сделали все понятным и доступным», — говорит эксперт.

«Сегодня правила игры понятнее. Если сравнить ситуацию по административным барьерам пять лет назад и сегодня — это земля и небо», — говорит Галина Шарафутдинова. Фото Олега Тихонова

Спрос на программы превышает предложение

«Новая программа привлечет внимание более широкого круга заемщиков и повысит осведомленность предпринимателей о существовании государственных программ поддержки. Поэтому мы ожидаем увеличения количества обращений. В том числе и по другим госпрограммам: те, кому не подойдет программа «8,5%», смогут подать заявку на участие в любой другой», — сообщают в «Ак Барсе», отмечая, что не ожидают снижения интереса заемщиков к уже имеющимся вариантам льготного кредитования.

В «Банке Казани» согласны с тем, что интерес к другим госпрограммам с появлением новой не снизится — спрос превышает предложение, также в кредитной организации сомневаются в возможности перетока объемов кредитования между банками в связи с появлением новой программы.

В «Ак Барсе» констатируют прирост портфеля кредитов МСП выше, чем в среднем по рынку, и ожидают, что «новая программа станет драйвером роста и поможет достигнуть целей по росту портфеля кредитов МСП в более краткие сроки». Также там признают, что льготные госпрограммы направлены на снижение банками ставок по собственным кредитным продуктам: «В последние годы мы наблюдаем тенденцию к снижению ставок по кредитам. Скорее всего, эта тенденция будет сохраняться».

В «Банке Казани» допускают, что банки, «возможно, будут вынуждены снизить ставки кредитования МСП по собственным программам, иначе будешь неконкурентным на рынке».



По условиям новой программы заемщиками могут быть субъекты МСП, имеющие статус налогового резидента РФ, которые ведут деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях. Фото sia.ru

Акцент на приоритетные отрасли

По условиям новой программы заемщиками могут быть субъекты МСП, имеющие статус налогового резидента РФ, которые ведут деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях. У заемщика, в частности, не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, перед работниками по зарплате, просроченных платежей по кредитным договорам и договорам поручительства. Также не разрешается кредитование по льготной ставке лиц, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве.



Список приоритетных отраслей закреплен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 №1764:



сельское хозяйство;

обрабатывающее производство;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

строительство;

туристская деятельность и деятельность в области туриндустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма;

деятельность в области информации и связи;

транспортировка и хранение;

здравоохранение;

образование;

водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за исключением ресторанов);

деятельность в области культуры и спорта;

деятельность профессиональная, научная и техническая;

бытовые услуги;

розничная торговля на территории моногородов;

розничная и (или) оптовая торговля при условии заключения кредитного договора на инвестиционные цели;

розничная и (или) оптовая торговля на территории ДФО, СКФО, Крыма или Севастополя.

Минэкономразвития пока не опубликовало информацию по лимитам. В «Камкомбанке» сообщили, что кредитная организация для начала заявилась с суммой в 150 млн рублей, хотя и признают, что на всех желающих этого не хватит. В случае высокой активности по данному продукту банкиры готовы инициировать увеличение своего лимита.



В «Ак Барсе» сообщили, что уже принимают заявки, рассматривают их и выносят на согласование. В «Камкомбанке» подтвердили полную готовность к работе с заемщиками и ожидают их активности. Предполагается, что в ближайшее время озвучат дату начала работы с заявками «Банк Казани» и «Энергобанк».

Ильшат Галявин